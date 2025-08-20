Martina Strazzer rompe il silenzio sul mancato rinnovo in Amabile della donna incinta: la lunga spiegazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Martina Strazzer ha rotto il silenzio in merito al mancato rinnovo del contratto di una sua dipendente incinta. La fondatrice di Amabile, noto brand di gioielli che ha raggiunto un fatturato di 7 milioni di euro, nei giorni scorsi è stata sommersa di critiche per la vicenda. Con una lunga nota pubblicata sui profili social aziendali, Strazzer ha dato la sua versione dei fatti, sostenendo che la donna non è stata confermata non perché in dolce attesa, ma delle lacune circa il suo operato a livello professionale.

Amabile, la storia della donna incinta a cui non è stato rinnovato il contratto

Amabile, lo scorso novembre, ha reso noto di aver assunto una ragazza al quarto mese di gravidanza. L’annuncio lo ha fatto Martina Strazzer attraverso un video pubblicato sui social. Un’azione che è stata accolta positivamente da tantissimi utenti. Il finale della storia non è però stato a lieto fine.

La dipendente incinta ha iniziato con un contratto a tempo determinato, con la promessa di essere successivamente assunta a tempo indeterminato. Poco dopo l’assunzione è andata in maternità e nel frattempo le è scaduto il contratto. Rinnovo? No. Da qui la pioggia di critiche contro Strazzer.

IPA Martina Strazzer

“Sui social si sono fatti parecchia pubblicità con la mia assunzione, ma nessuno conosce il vero finale della storia. Vorrei che le persone sapessero quanto spesso la realtà dietro i social sia molto diversa da come appare”, ha dichiarato la donna protagonista della vicenda.

“Negli ultimi giorni sono stati espressi sentimenti di delusione, rabbia e preoccupazione riguardo la decisione di non rinnovare, alla scadenza, il contratto a tempo determinato della nostra ex-collega Sara“, ha scritto Martina Strazzer.

La versione di Martina Strazzer

Nelle scorse ore, Martina Strazzer ha diramato un lungo comunicato in cui ha reso la sua versione dei fatti. Ha esordito spiegando che “Amabile è un’azienda e, come tale, ha bisogno di professionalità per funzionare. Per questo selezioniamo e inseriamo diverse figure con l’obiettivo di rafforzare la struttura interna”.

Spazio quindi alla storia di Sara, la dipendente incinta e scelta tra numerosi candidati “esclusivamente per le competenze da lei dichiarate”. Amabile ha sottolineato che il suo intento era costruire una collaborazione duratura. “Tuttavia – prosegue la nota – non sempre le cose vanno come sperato. In questo caso, a seguito di verifiche interne condotte in un momento successivo e supportate anche dall’analisi, in varie fasi, di consulenti esterni, sono emerse criticità molto più complesse e profonde di quanto avremmo potuto immaginare“.

Nel comunicato viene riferito che l’azienda si è ritrovata ad operare una “scelta difficile: ignorare i problemi, oppure affrontarli assumendoci anche la responsabilità di una decisione dolorosa ma inevitabile, ossia il mancato rinnovo del contratto. Abbiamo scelto la seconda strada, perché non farlo avrebbe significato compromettere il bene dell’intera impresa e la tutela delle oltre 40 persone che ogni giorno lavorano da Amabile con dedizione e impegno”.

Amabile ha rimarcato che crede “profondamente che la gravidanza non sia un limite: è un valore in cui abbiamo creduto e in cui continueremo a credere. Nessuna donna in Amabile dovrà mai scegliere tra l’affermarsi nel mondo del lavoro o mettere al mondo una nuova vita. Quando avevamo annunciato con entusiasmo l’assunzione di una persona in gravidanza, il nostro intento era chiarire questo principio cardine“.

Dalla realtà imprenditoriale hanno quindi evidenziato che chi lavora per l’azienda sono quasi tutte donne, ribadendo una volta di più che la gravidanza “non è stata né potrà mai essere un impedimento all’assunzione o alla permanenza”.

E ancora: “Comprendiamo la volontà di conoscere approfonditamente i dettagli, crediamo tuttavia che la condivisione non debba diventare un’arma, né compromettere la dignità o il futuro professionale di chi, in altri contesti, potrebbe essere una risorsa di valore“.

I numeri di Amabile: “77% dei dipendenti con contratto a tempo determinato”

Strazzer ha poi snocciolato una serie di dati, raccontando che da quando ha aperto Amabile ha attivato diversi rapporti di lavoro e che, oggi, il 77% delle risorse in forza in azienda ha un contratto a tempo indeterminato.

“Sono stati avviati 11 tirocini – ha continuato l’imprenditrice -, di cui 8 trasformati in contratti successivi tuttora in corso e solo 2 non hanno avuto prosecuzione contrattuale per scelta autonoma delle tirocinanti, che hanno deciso di orientarsi verso altri percorsi. Abbiamo attivato 14 contratti di apprendistato, molti dei quali ancora in essere: 3 trasformati anticipatamente a tempo indeterminato e 1 alla conclusione naturale del percorso.

Attualmente, in Amabile sono attivi 9 contratti a tempo determinato, principalmente connessi al punto vendita aperto di recente. Per quel che riguarda le cessazioni, si registrano 14 uscite di cui, hanno riferito sempre dall’azienda, “la maggior parte è legata a dimissioni volontarie, dovute a nuove opportunità professionali o scelte personali”.

“I casi di mancato rinnovo o mancato superamento del periodo di prova rappresentano una parte contenuta (6 risorse in totale). In tutto il periodo considerato si è registrato un unico licenziamento, motivato da atti gravi configuranti giusta causa. Il silenzio che ci ha accompagnati finora è stato difficile da mantenere, ma riflette la necessità di gestire la situazione nel rispetto della privacy di terzi“, ha concluso Strazzer.