Mary D'Artista scomparsa a Sulmona da giorni, trovata l'auto: "Siamo preoccupati, non riusciamo a contattarla"
In corso le ricerche di Mary D'Artista, 48enne scomparsa da giorni a Sulmona: l'auto trovata parcheggiata, sui social l'appello dei parenti
Svanita nel nulla, da ormai una settimana non si hanno più sue notizie. Sono in corso le ricerche di Mary D’artista, 48enne scomparsa dal 30 gennaio a Sulmona, in Abruzzo. Lavorava in una rsa, la sua auto è stata trovata parcheggiata in città, con all’interno alcuni effetti personali. I familiari hanno lanciato un appello sui social, mentre la procura ha aperto un’inchiesta e ha affidato le ricerche alla polizia.
Mary D’Artista scomparsa a Sulmona
Dallo scorso 30 gennaio non si hanno più notizie di Mary D’Artista, una donna di 48 anni che vive e lavora a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Lo riferisce Ansa.
La donna vive da sola e lavora come coordinatrice in una casa di riposo: da giorni nessuno tra colleghi e parenti riesce a mettersi in contatto con lei.
Sul caso, in seguito alla denuncia di scomparsa, la procura di Sulmona ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini alla polizia.
Le ricerche sono partite ufficialmente nella giornata di ieri, 4 febbraio, coordinate dal commissariato cittadino.
Le indagini: trovata l’auto
Finora l’unica traccia è l’auto della donna, trovata parcheggiata in città e recuperata dagli investigatori, con all’interno alcuni suoi effetti personali.
Non ci sono tracce informatiche o telefoniche recenti, secondo quanto emerso l’ultimo accesso su WhatsApp risale a domenica 1 febbraio.
La 48enne non è sposata, vive da sola e non ha parenti prossimi in città: negli anni scorsi aveva perso entrambi i genitori e il fratello.
Il Centro riferisce che gli investigatori stanno indagando nell’ambiente di lavoro della donna, dove sembra che nell’ultimo periodo avesse avuto alcuni problemi.
L’appello dei familiari
Nelle ultime ore è stato lanciato un appello sui social da parte di una zia che vive nel vicino comune di Raiano.
“I colleghi di lavoro, gli amici e noi parenti siamo preoccupati – scrive la parente su Facebook – perché da una settimana non c’è modo di mettersi in contatto con Mary D’Artista, nostra nipote”.
“Chiunque ha notizie o la dovesse vedere per favore comunicarlo alla polizia di stato di Sulmona oppure privatamente a me”.