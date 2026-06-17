Mary De Gennaro, l’intervista alla conduttrice: “L'incoerenza degli altri è il caos che porto dentro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che parlano del proprio lavoro. E poi ce ne sono altre che, senza nemmeno accorgersene, finiscono per raccontare la propria vita attraverso il lavoro, come accade a Mary De Gennaro in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Da oltre vent’anni entra nelle case dei pugliesi con la naturalezza di chi è sempre stata lì. Una presenza familiare, rassicurante, costruita attraverso migliaia di ore di diretta, sveglie all’alba, festività trascorse davanti alle telecamere e una gavetta che oggi sembra appartenere a un’altra epoca televisiva. Eppure, dietro la professionista che il pubblico conosce, esiste una donna molto più complessa di quanto l’immagine televisiva lasci immaginare. Nel corso di questa conversazione, Mary De Gennaro parla del successo con il distacco di chi non si è mai lasciata sedurre davvero dalla parola. Per lei il riconoscimento non coincide con la notorietà, ma con la stima. Non con i riflettori, ma con la credibilità costruita nel tempo. È una differenza sottile, ma decisiva per comprendere la persona che emerge da queste pagine. C’è una frase che ritorna più volte, in forme diverse, durante l’intervista: ‘The show must go on’. Non è soltanto una citazione. È quasi una filosofia di vita. Perché dietro il sorriso della conduttrice ci sono stati momenti difficili, giornate in cui la sofferenza personale avrebbe suggerito di restare a letto e invece il dovere professionale imponeva di alzarsi, truccarsi, andare in onda e fare in modo che nessuno si accorgesse di nulla. Una disciplina che può apparire spietata, ma che racconta molto del rapporto che Mary De Gennaro ha con il proprio mestiere. Il lavoro, del resto, è stato anche la rinuncia più grande. Mentre molte sue coetanee costruivano una famiglia, lei costruiva una carriera. Non c’è rimpianto nelle sue parole, ma la consapevolezza lucida che ogni scelta comporta una rinuncia e che il tempo non concede sconti a nessuno. È forse per questo che il tema della fiducia attraversa l’intera intervista come un filo invisibile. Quando le si chiede quale sia la sua più grande vulnerabilità, la risposta arriva senza esitazioni: la paura di fidarsi delle persone sbagliate. Un timore che nasce dall’esperienza e che si lega a un’altra parola ricorrente nel suo racconto: incoerenza. Mary De Gennaro si definisce una persona lineare. Ciò che la destabilizza non è l’imprevisto, ma chi cambia strada a metà percorso. Chi promette e poi smentisce. Chi costruisce aspettative che non mantiene. È probabilmente qui che si nasconde il lato più intimo della sua personalità: una donna abituata a pretendere da sé stessa una coerenza quasi assoluta e che fatica a comprendere quando gli altri non fanno lo stesso. Poi c’è il tempo. Il tempo che passa, che modifica il volto, il corpo, le prospettive. Un tema che per chi vive davanti alle telecamere assume inevitabilmente un peso diverso. Mary De Gennaro ne parla senza filtri, ammettendo la propria paura dell’invecchiamento. Non una paura esistenziale, ma qualcosa di più concreto e quotidiano: il confronto costante con lo specchio, con l’immagine di sé, con quei piccoli cambiamenti che chi lavora in televisione è costretto a osservare ogni giorno. Eppure, nonostante le ferite, le delusioni e le inquietudini che ogni essere umano porta con sé, l’impressione finale è quella di una donna che continua a guardare avanti. Sogna nuovi programmi, nuovi progetti, una casa al mare e, soprattutto, una persona capace di amarla per ciò che è e non per il ruolo che ricopre. Forse è proprio questo l’aspetto più interessante emerso dall’incontro: dietro la conduttrice televisiva, dietro il volto noto, dietro la professionista che da ventiquattro anni non smette di andare in onda, c’è una donna che continua a cercare autenticità in un mondo che spesso premia l’apparenza. E che, nonostante tutto, non ha ancora smesso di credere che la coerenza, alla fine, abbia un valore.

Puglia on the Road è il titolo del programma che conduce su Food Network, il mercoledì sera. Che cosa rappresenta per lei, nel suo percorso professionale e personale?

“È una tappa molto importante. Dopo ventiquattro anni di lavoro in una delle principali televisioni interregionali, Telenorba, senza dimenticare l’esperienza maturata a La7, Puglia on the Road rappresenta, in un certo senso, la consacrazione di quanto ho costruito in questi anni. Innanzitutto perché segna il mio debutto su una rete nazionale e all’interno di un gruppo importante come Warner Bros. Discovery, di cui Food Network fa parte. C’è poi un altro aspetto per me fondamentale: il legame profondo di questo progetto con la mia storia personale e con le mie radici. Racconto la mia terra, la Puglia, e questo mi rende particolarmente felice. Mi sento privilegiata e onorata di poterlo fare. È una combinazione di elementi che mi regala una grande soddisfazione”.

Non teme che raccontare esclusivamente la sua terra possa risultare limitante?

“No, assolutamente. Fortunatamente la Puglia ha acquisito, ormai da diversi anni, una dimensione internazionale. È una regione conosciuta non solo in Italia, ma anche all’estero. Per questo non considero affatto questo racconto un limite. Al contrario, lo vivo come un privilegio. Essere pugliese mi consente di descrivere questa realtà con autenticità e di farlo davanti a un pubblico nazionale. È un’opportunità straordinaria”.

Qual è il luogo comune più diffuso che ancora oggi accompagna la Puglia?

“Probabilmente quello di ridurla alla terra delle orecchiette e della buona tavola. Certamente il cibo è una componente importante, ma la Puglia è molto di più. Dico spesso che la Puglia è uno stato d’animo. È una terra che permette di riscoprire l’essenza della vita attraverso elementi semplici: la natura, i profumi, la luce, i tramonti. Esiste una qualità della vita che nasce dall’armonia di molteplici aspetti. Naturalmente anche la buona cucina fa parte di questa esperienza, perché rappresenta condivisione, incontro e convivialità. La Puglia, però, riesce a racchiudere molte delle gioie più autentiche dell’esistenza, ed è proprio questo a renderla unica”.

Com’era la Puglia nella quale è cresciuta Mary De Gennaro?

“Direi sostanzialmente molto simile a quella che conosco oggi. Ho vissuto un’infanzia semplice, scandita dai valori che caratterizzano molte famiglie pugliesi. Ho avuto la fortuna di crescere in un contesto familiare che mi ha sempre sostenuta nelle mie scelte senza mai imporsi. Sono stata accompagnata nel percorso di crescita attraverso insegnamenti importanti, come la lealtà, il senso della famiglia e la semplicità. Ancora oggi cerco di conservare quello spirito. È vero che il lavoro mi consente qualche privilegio in più rispetto ad altri, ma ho sempre cercato di mantenere uno stile di vita sobrio. Fa parte del mio carattere”.

Da bambina sognava già questo lavoro?

“Sì, e devo dire che è uno dei pochi sogni che sono riuscita a realizzare. Ricordo che, da bambina, andavo a casa di mia nonna e, nella sua veranda, organizzavo vere e proprie trasmissioni immaginarie. Avevo sei o sette anni e già mi immaginavo in quel ruolo. Era una vocazione che sentivo naturale. Per questo, crescendo, ho fatto tutto il possibile per trasformare quel sogno in una professione”.

Quanto è stato difficile trasformare quel sogno in realtà?

“Non è stato semplice. Questo lavoro richiede sacrificio, ma soprattutto una qualità fondamentale: la costanza. Credo che, alla lunga, la costanza venga sempre premiata. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e oggi ne ho quarantaquattro. Sono ventiquattro anni di attività ininterrotta. In tutto questo tempo non ho mai ceduto. Mi sono concessa le normali vacanze estive, ma per il resto ho sempre lavorato. Da un lato sono soddisfatta perché il mio percorso professionale è stato caratterizzato da una notevole continuità e non ho mai attraversato lunghi periodi di inattività. Dall’altro, però, questo mestiere richiede impegno costante, grande dedizione e numerose rinunce. Mi considero fortunata perché la vita mi ha indirizzata verso questa strada, ma credo anche di aver fatto la mia parte. Ho cercato di valorizzare ogni opportunità che mi si è presentata e di meritare i risultati raggiunti”.

Quando parla di sacrifici, qual è stato il più grande che questa professione le ha richiesto?

“Probabilmente non aver avuto il tempo necessario per costruire una famiglia. Non sono sposata e non ho figli. Ho avuto delle relazioni importanti, ma quando si intraprende un progetto di vita familiare occorre essere pronti a dedicargli tempo, energie e attenzione. Nel mio caso, il lavoro ha sempre occupato uno spazio predominante e quel percorso non si è concretizzato. È, con ogni probabilità, la rinuncia più significativa che la mia carriera mi ha imposto”.

Parla di questa scelta con serenità o conserva qualche rimpianto?

“La vivo con serenità. Non ho particolari rimpianti perché sono pienamente consapevole delle scelte che ho compiuto. Inoltre non si sono mai presentate circostanze tali da spingermi a fermarmi e a dedicarmi completamente a un progetto familiare. Ho continuato a seguire il mio lavoro, che sotto alcuni aspetti considero quasi come una creatura da far crescere e accompagnare. Questo, però, non significa chiudersi a nuove possibilità. Non penso affatto che a quarantaquattro anni determinate opportunità non possano più presentarsi. Se dovessero arrivare, arriveranno semplicemente in una fase diversa della vita rispetto a quella delle mie amiche, che oggi hanno figli ormai grandi. Non provo né tristezza né invidia. Ognuno segue il proprio percorso e, probabilmente, il mio doveva svilupparsi in questo modo”.

In fondo, ogni scelta comporta vantaggi e rinunce.

“Esattamente. La mia vita è stata diversa da quella di molte coetanee che hanno scelto di dare priorità alla famiglia, rinunciando magari a una parte del proprio percorso professionale. È difficile riuscire a conciliare tutto contemporaneamente. La posizione che occupo oggi presenta aspetti molto positivi, ma comporta anche delle rinunce. A ogni privilegio corrisponde un sacrificio: è il prezzo delle scelte che compiamo”.

Molti la considerano una donna di successo. Lei come vive il successo?

“Con grande serenità. Per me il successo coincide soprattutto con il riconoscimento del lavoro svolto. Quando ricevo stima e apprezzamento dalle persone, significa che l’impegno profuso ha raggiunto il suo obiettivo. Questa è la gratificazione più grande. Non ho mai vissuto il successo come qualcosa che potesse allontanarmi dalla realtà quotidiana. Terminata la giornata lavorativa, continuo a fare ciò che ho sempre fatto: vado a fare la spesa, sbrigo le incombenze di ogni giorno e conduco una vita assolutamente normale. Da questo punto di vista non è cambiato nulla”.

Se guarda alla Mary che iniziava ventiquattro anni fa, che cosa pensa di aver sottovalutato?

“Probabilmente la complessità di questo mestiere. Con il tempo ho compreso quanto siano importanti anche una certa capacità di muoversi in ambito professionale e il coraggio di esprimere il proprio punto di vista quando necessario, pur non essendo sempre semplice. All’inizio immaginavo un percorso più lineare. Invece si tratta di un ambiente molto competitivo, nel quale bisogna mettersi continuamente in discussione. Inoltre ho assistito a una trasformazione profonda della televisione. Sono cambiate le logiche, le dinamiche, i linguaggi e le aspettative del pubblico. A un certo punto ho dovuto adattarmi a un nuovo modo di comunicare. Forse avevo sottovalutato proprio questo: l’inevitabilità del cambiamento”.

Che rapporto ha con i social network?

“Non utilizzo TikTok e considero Facebook una piattaforma ormai superata. Instagram è il social sul quale sono realmente presente e attiva. Lo uso sia per condividere alcuni aspetti della mia vita sia, soprattutto, per raccontare il mio lavoro e mantenere un dialogo con le persone che mi seguono nei programmi televisivi. Lo considero, tuttavia, uno strumento professionale e per questo lo utilizzo con grande attenzione”.

C’è un commento ricevuto sui social che l’ha colpita più di altri?

“Fortunatamente ricevo quasi esclusivamente messaggi positivi. Mi scrivono moltissime donne e questo mi fa particolarmente piacere. Mi colpiscono soprattutto quei messaggi nei quali qualcuno sostiene che dovrei avere uno spazio in Rai o che il mio talento meriterebbe altri contesti. Al di là del complimento, apprezzo il fatto che il pubblico osservi la televisione con spirito critico e senta il desiderio di esprimere una valutazione personale. Quanto alle rare critiche provenienti da profili anonimi, sinceramente non attribuisco loro alcun peso. Sono episodi sporadici che finiscono rapidamente nel dimenticatoio”.

Domanda diretta: perché Mary De Gennaro non è ancora arrivata in Rai?

“È una domanda che mi sono posta anch’io e che mi viene rivolta spesso. Probabilmente il fatto di vivere in Puglia ha avuto una certa incidenza. Non risiedere stabilmente a Roma o a Milano può limitare alcune opportunità. Inoltre la Rai è una realtà nella quale esistono anche dinamiche di natura politica e non ho mai cercato di legarmi a determinate appartenenze. Questo è un lavoro che si fonda molto anche sulle relazioni professionali. Il mio percorso è stato più lungo rispetto a quello di altri, ma non per questo meno significativo. E, del resto, non è escluso che quel traguardo possa arrivare in futuro. Se si desidera arrivarci in modo sano e coerente, serve semplicemente più tempo. Le strade corrette sono spesso più lunghe. Al contrario, scegliendo percorsi meno limpidi, si può arrivare molto più rapidamente. Io continuo a credere che la solidità dei risultati conti più della velocità con cui si ottengono”.

Tornando alla Mary De Gennaro di Telenorba, che cosa pensa di aver imparato dalla gavetta?

“Tutto. Davvero tutto. È lì che ho imparato il mestiere. In questi ventiquattro anni ho avuto l’opportunità di cimentarmi in molteplici format: programmi in esterna, in studio, in diretta e appuntamenti quotidiani. Ancora oggi conduco una diretta ogni giorno, il che significa realizzare centinaia di puntate a stagione. Per molti anni mi sono svegliata alle sei del mattino per andare in onda alle 7.55. Ho lavorato nelle vigilie di Natale, nei giorni festivi, nelle dirette speciali. Non mi sono mai fermata, nemmeno durante il Covid, né nella prima né nella seconda fase della pandemia. È stata una gavetta intensa, una formazione continua. Ho avuto inoltre il privilegio di lavorare accanto ad autori televisivi di grande esperienza come Giorgio Gambino, Luca Parenti e Dario Baudini. Professionisti che hanno firmato programmi importanti e contribuito alla crescita di figure come Maria De Filippi, Caterina Balivo, Maurizio Costanzo, Antonella Clerici e molti altri. Formarmi accanto a persone di questo livello è stato un privilegio straordinario”.

Ci sono stati momenti in cui, durante una diretta, si è chiesta: ‘Chi me l’ha fatto fare?’. E, al contrario, occasioni in cui ha pensato: ‘Per fortuna sono qui”?

“Sì, entrambe le situazioni. Mi è capitato di chiedermi ‘chi me l’ha fatto fare’ quando ho dovuto ospitare persone particolarmente distanti dalla mia sensibilità. È accaduto più di una volta. Non si trattava di una questione professionale, ma di una mancanza di sintonia umana e valoriale. In quei casi avrei preferito trovarmi altrove. Al contrario, ci sono stati momenti nei quali ho percepito con forza quanto fosse bello il mio lavoro. Uno dei più significativi risale alla pandemia, quando realizzammo uno speciale dalla Basilica di San Nicola. La basilica era completamente vuota. Eravamo presenti soltanto noi della trasmissione, insieme agli ospiti e alla troupe, tutti sottoposti ai controlli previsti. Ognuno raccontava la propria esperienza legata al Covid: storie di fragilità, sofferenza e speranza. In quell’occasione ho avuto la consapevolezza di svolgere un mestiere straordinario. Mi sentivo privilegiata perché mi trovavo in un luogo simbolico, normalmente inaccessibile in quel periodo, con la possibilità di dare voce a persone che stavano attraversando una delle fasi più difficili della loro vita. È stato uno dei momenti più intensi della mia carriera”.

Come definisce l’ambizione?

“Quando è sana, l’ambizione rappresenta una qualità positiva. Credo che tutti dovremmo coltivarla. Sognare non costa nulla e più si alimentano i propri sogni, maggiori sono le possibilità di trasformarli in realtà. Per questo considero l’ambizione una forza preziosa, purché resti equilibrata e non degeneri in altro”.

Qual è oggi la sua più grande ambizione professionale?

“Condurre un programma in prima serata su una rete generalista. È un traguardo che mi piacerebbe raggiungere”.

Che tipo di programma immagina?

“Mi vedrei alla guida di un talk show o di un programma di intrattenimento. È il linguaggio che conosco meglio e che ho sempre praticato. Non mi sono mai occupata di politica o cronaca: il mio percorso si è sviluppato nell’intrattenimento e continuo a muovermi in quell’ambito”.

Se dovesse raccontare Telenorba a chi non la conosce, come la descriverebbe?

“La definirei una piccola grande realtà. È la principale emittente privata pugliese e una delle più importanti televisioni interregionali italiane. Da lì sono passati molti professionisti che hanno poi raggiunto una grande notorietà. Per me, però, Telenorba è soprattutto una famiglia. Sono lì da ventiquattro anni. Quando arrivai ero molto giovane, timida e inesperta. È il luogo che mi ha formata e mi ha insegnato questo mestiere. Mi ha permesso di crescere professionalmente e in tutti questi anni non mi ha mai lasciata sola. Per questo la considero una seconda famiglia e non rinnegherò mai ciò che mi ha dato, qualunque direzione prenderà il mio futuro”.

Quindi il futuro è ancora tutto da scrivere?

“Sì, soprattutto per ragioni legate ai progetti professionali. Il mio contratto è in scadenza e sto valutando con attenzione le prossime scelte. Questa estate realizzerò un nuovo programma per Telenorba, un varietà articolato in cinque puntate. Successivamente mi prenderò il tempo necessario per riflettere e decidere quale strada intraprendere”.

Lei è stata una ragazza timida. Che cosa l’ha aiutata a superare quella timidezza?

“Il lavoro stesso. Quando si svolge questa professione bisogna mettersi in gioco. Soprattutto nelle dirette non ci si può nascondere: occorre essere autentici, imparare un linguaggio e acquisire sicurezza. Inoltre si entra continuamente in contatto con persone molto diverse tra loro, per carattere, esperienza e sensibilità. Questo obbliga a crescere. Si sviluppa la capacità di comprendere rapidamente chi si ha di fronte e di trovare il modo più efficace per relazionarsi. È una competenza che ho acquisito proprio grazie al lavoro. La scuola e l’università rappresentano ambienti più protetti; quando si entra davvero nel mondo bisogna imparare a orientarsi autonomamente”.

Nel suo lavoro dove si colloca il confine tra egocentrismo ed eleganza?

“È un confine molto sottile e non tutti riescono a riconoscerlo. Nel nostro ambiente ci sono molte persone che non hanno ancora compreso dove si trovi quel limite. Per quanto mi riguarda, l’eleganza è un valore che ho sempre cercato di coltivare. Non mi riferisco soltanto all’aspetto estetico, ma soprattutto al comportamento, all’atteggiamento e al modo di stare nelle situazioni. L’egocentrismo, invece, è piuttosto diffuso in questo mestiere. In parte è quasi inevitabile per chi lavora davanti alle telecamere. Ho sempre cercato, però, di mantenerlo sotto controllo. Non mi appartiene. Svolgo il mio lavoro e poi torno alla mia vita. Non sento il bisogno di dimostrare di essere la migliore o la più importante. Cerco semplicemente di fare bene ciò che so fare. Se questo viene apprezzato, ne sono felice. Altrimenti lo accetto serenamente”.

Come riesce a separare la Mary che entra in studio dalla Mary che vive la propria vita privata?

“È una domanda molto delicata e, devo ammetterlo, nessuno me l’aveva mai posta in questi termini. Ci sono stati momenti molto difficili nella mia vita, periodi nei quali ho dovuto applicare davvero il principio del “the show must go on”. Mi alzavo dal letto, mi preparavo, andavo in onda sorridente e professionale. Poi tornavo a casa, mi struccavo e mi rimettevo a letto. Sono stati passaggi complessi, ma ho sempre cercato di proteggere il mio lavoro. Credo che chi accende la televisione abbia il diritto di trovare una professionista concentrata sul proprio compito. Vengo pagata per intrattenere e offrire un momento di leggerezza. Non ritengo corretto trasferire sul pubblico i miei problemi personali. Per questo ho sempre cercato di preservare la mia professionalità, anche nelle circostanze più difficili”.

Quindi, nonostante tutto, bisogna andare avanti?

“Sì, bisogna andare avanti. Soprattutto quando si conduce un programma quotidiano. A un certo punto diventa quasi una missione. Non ci si può fermare”.

Qual è il consiglio più importante che ha ricevuto dagli addetti ai lavori e quale dalla sua famiglia?

“La mia famiglia mi ha sempre invitata a prendermi il tempo necessario per riflettere prima di prendere una decisione importante. Sul piano professionale, invece, mi è stato insegnato soprattutto a essere me stessa. E poi ho imparato una lezione fondamentale: ascoltare. All’inizio tendevo a parlare molto velocemente, quasi senza pause. Con il tempo ho imparato a dosare meglio le parole e a rispettare i tempi del racconto. Soprattutto, ho imparato ad ascoltare davvero. Molti conduttori sono così concentrati sulle domande da dimenticare le risposte. Invece bisogna ascoltare attentamente chi si ha davanti. Da una risposta interessante può nascere la parte migliore di un’intervista. È una lezione preziosa”.

Le persone che hanno fatto parte della sua vita hanno sempre compreso le esigenze del suo lavoro?

“Sì. Chi più, chi meno, tutte hanno compreso ciò che faccio. Hanno sempre saputo quale fosse il mio lavoro e quali sacrifici comportasse”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Qual è il caos che Mary De Gennaro porta dentro di sé?

“Un caos esiste, certamente. Ma non nasce da me. Sono una persona molto lineare e ordinata, sia nel modo di pensare sia nel modo di agire. La mia difficoltà nasce soprattutto di fronte all’incoerenza altrui. È un aspetto che mi destabilizza. Quando qualcuno intraprende una direzione e poi cambia improvvisamente posizione senza alcuna coerenza rispetto a quanto aveva detto o promesso, faccio fatica a comprenderlo. Quando mi impegno in un rapporto o in un progetto, lo faccio guardando all’obiettivo finale. Non cambio idea lungo il percorso. Per questo l’incoerenza degli altri può generare smarrimento e disorientamento. Nonostante ciò, cerco sempre di non lasciarmi travolgere. Mantengo la mia linearità perché so che il caos potrebbe compromettere ciò che proteggo più di ogni altra cosa: il mio lavoro”.

E quando si sente ignorata? Come reagisce?

“Ignorando a mia volta. Non è sempre facile, ma talvolta rappresenta una forma di autodifesa. Inoltre credo che, in un modo o nell’altro, ogni comportamento produca delle conseguenze. Anche per questo preferisco non sprecare energie inutilmente. Ho una certa tendenza a non dimenticare i torti subiti… Li ricordo tutti. Non sono una persona che reagisce d’impulso o che cerca lo scontro immediato. Tuttavia, alcuni episodi restano impressi nella mia testa, anche a distanza di molti anni. Se qualcuno mi ha fatto del male, non lo dimentico. Ho una memoria molto precisa. Ricordo le esperienze belle, ma anche quelle dolorose. Ricordo le persone, le azioni e le responsabilità. Da questo punto di vista difficilmente dimentico”.

Se dovesse mettere tutto sulla bilancia, le ferite più profonde appartengono alla sfera privata o a quella professionale?

“Alla sfera privata. Senza alcun dubbio”.

Se la sua camera da letto potesse parlare, che cosa racconterebbe di Mary De Gennaro?

“Racconterebbe i miei pensieri più profondi e i miei segreti. È il luogo nel quale mi sento più protetta in assoluto. Ho persino fatto insonorizzare la stanza: non entra alcun rumore. Quando sono lì, mi rifugio nei miei pensieri e so che rimangono custoditi tra quelle pareti. È uno spazio interamente mio, nel quale riesco a stare davvero sola con me stessa”.

Qual è la più grande vulnerabilità di Mary?

“Non ci avevo mai riflettuto in questi termini, ma probabilmente è la paura di riporre fiducia nelle persone sbagliate. Mi è accaduto più volte di affidarmi a qualcuno e di rimanerne delusa. Forse la mia fragilità risiede proprio qui: nel timore di sbagliare valutazione e ritrovarmi a fare i conti con una delusione”.

È un tema che ritorna spesso nelle sue risposte: l’incoerenza degli altri, il dare senza ricevere nella stessa misura.

“Sì, probabilmente esiste un filo conduttore che lega tutti questi aspetti”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Me ne concedo diversi, perché credo sia importante volersi bene. Si tratta quasi sempre di attenzioni semplici: acquistare un vestito, andare a mangiare in un luogo che mi piace, concedermi un aperitivo o un massaggio. A volte, invece, scelgo di restare a casa e prepararmi una cena che amo particolarmente. Quando non mi sento del tutto in equilibrio, tendo a ritagliarmi momenti di tranquillità: ascolto musica, guardo un programma che mi piace o mi concedo qualcosa di buono da mangiare. Sono piccoli gesti, ma per me hanno un grande valore”.

Sono di più i gesti di tenerezza che ha dato o quelli che ha ricevuto?

“Quelli che ho dato. Senza alcun dubbio. Ho sempre dato senza aspettarmi nulla in cambio, con zero garanzie. Però va bene così. Alla fine credo che ciò che si dona, in un modo o nell’altro, ritorni sempre”.

Che cosa sogna ancora Mary De Gennaro?

“Ho ancora molti sogni. Innanzitutto desidero continuare a lavorare e a realizzare nuovi progetti. Le novità mi entusiasmano. Mi annoio facilmente quando tutto rimane uguale, perciò ho bisogno di nuove sfide, programmi diversi e stimoli continui. C’è poi un desiderio più personale: incontrare una persona che mi ami per ciò che sono e non per il lavoro che svolgo. È qualcosa che mi piacerebbe molto. Infine c’è un sogno più concreto: acquistare una casa al mare. Non nell’immediato, ma è un progetto che mi accompagna da tempo. Mi piacerebbe avere un luogo nel quale rifugiarmi, indossare il costume e concedermi un bagno in totale tranquillità”.

Una casa al mare come simbolo di stabilità?

“In realtà una casa ce l’ho già, quindi non si tratta di un’esigenza legata alla stabilità. Da quel punto di vista mi sento serena. Sarebbe semplicemente un altro luogo del cuore, uno spazio nel quale rifugiarmi e staccare da tutto”.

Che rapporto ha, invece, con la bellezza?

“È un rapporto abbastanza sereno, anche se non sempre lineare. Ci sono giorni nei quali mi piaccio di più e altri nei quali mi piaccio meno. Ho attraversato una fase in cui il mio fisico è cambiato e faticavo a riconoscermi completamente. Oggi, però, sto lavorando per ritrovare il mio equilibrio e sono soddisfatta dei risultati che sto ottenendo. In generale ho sempre avuto un buon rapporto con lo specchio. Quando riguardo le fotografie mi accorgo di essere più matura rispetto a qualche anno fa, ma non vivo questo cambiamento in modo negativo. Anzi, sotto molti aspetti mi preferisco oggi. C’è però un elemento che continua a mettermi leggermente a disagio: l’idea dell’invecchiamento. Non perché lo consideri qualcosa di negativo, ma perché mi obbliga a confrontarmi con il passare del tempo. Per questo mi prendo molta cura di me stessa, del mio corpo e del mio viso. Lo faccio perché vorrei percepire il più tardi possibile i segni che il tempo inevitabilmente lascia su ciascuno di noi”.

La spaventa la vecchiaia o la progressiva riduzione delle possibilità che spesso associamo al trascorrere degli anni?

“Mi colpisce soprattutto il cambiamento fisico. L’idea che il mio volto e il mio corpo possano diventare più segnati rispetto a oggi. So perfettamente che si tratta di un processo naturale e inevitabile, ma cerco comunque di prendermi cura di me stessa affinché avvenga il più tardi possibile”.

Del resto, lei è costretta a guardarsi allo specchio ogni giorno.

“Chi lavora in televisione vive costantemente a contatto con la propria immagine. Ogni giorno si entra in sala trucco, ogni giorno ci si osserva, ogni giorno si nota un dettaglio diverso. È inevitabile. Per questo il rapporto con l’immagine diventa molto più presente rispetto a molte altre professioni”.

Se le togliessero il lavoro, che cosa resterebbe di Mary De Gennaro?

“Resterebbe una persona che non si arrende. Non appartengo alla categoria di chi si lascia travolgere dagli eventi. Se dovessero privarmi del lavoro, la prima reazione sarebbe cercare una soluzione e capire come ricostruire ciò che mi serve per andare avanti. È una caratteristica che sento profondamente mia”.

Quindi, è difficile coglierla impreparata?

“Direi che sono programmata per reagire”.