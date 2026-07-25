Mary Kate Golding scenografa de La fantastica signora Maisel uccisa a coltellate, morto il marito: l'ipotesi

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Giallo a New York: Mary Kate Golding, scenografa che aveva lavorato a serie televisive di successo come La Fantastica signora Maisel, è stata trovata morta in casa, uccisa a coltellate. Alcune ore dopo, in un parco poco distante, è stato trovato morto il marito della donna, Joseph Azzaretto. Salvo il figlio neonato della coppia, che era in casa con la madre. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’omicidio-suicidio, ma le indagini sono in corso.

Uccisa a coltellate la scenografa de La fantastica signora Maisel

Sarebbe stata uccisa a coltellate Mary Kate Golding, affermata scenografa statunitense di 34 anni che aveva lavorato a serie televisive di successo come La Fantastica Signora Maisel, Goosebumps e Mr e Mrs Smith.

Secondo quanto riporta People, la donna è stata trovata morta nel seminterrato della sua abitazione nel Queens, a New York, con una profonda ferita d’arma da taglio alla schiena.

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È stata la polizia ad effettuare il ritrovamento nella notte fra lunedì 20 e martedì 21 luglio, gli agenti erano intervenuti sul posto a seguito di una chiamata in cui si denunciava un’aggressione.

In casa c’era anche il figlio neonato della 34enne, illeso.

Morto anche il marito di Mary Kate Golding

Poche ore più tardi, in seguito a un’altra segnalazione, la polizia ha trovato un uomo morto in un parco vicino all’abitazione della scenografa uccisa.

L’uomo è poi risultato essere il marito di Golding, Joseph Azzaretto; secondo quanto riporta il New York Post sarebbe stato trovato impiccato.

Ipotesi omicidio-suicidio

In corso le indagini della polizia newyorkese per chiarire le circostanze e la dinamica di quanto accaduto e verificare il legame tra i due decessi.

Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del possibile omicidio-suicidio.

Intanto, nelle ultime ore sono emersi dettagli inquietanti sul passato della famiglia Azzaretto. Nel 2021 il fratello di Joseph, Nicholas, è stato condannato a 10 anni in Pennsylvania per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il padre, perché l’uomo stava minacciando la madre.