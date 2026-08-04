Mary Rivera attrice di Spider Man morta a 82 anni, famiglia decide di non farla uscire dal coma dopo l'ictus

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mary Rivera, l’attrice che ha interpretato la nonna di Ned Leeds in Spider-Man: No Way Home, è morta. Aveva 82 anni. La notizia è arrivata a distanza di mesi dalla sua morte, per volere della famiglia. La donna era in coma a causa di un ictus. Se n’è andata nella sua Honolulu (Hawaii) circondata dalla famiglia. Rimarrà nel cuore dei fan Marvel per il suo debutto nel film della saga di Spider-Man, avvenuto quasi per caso.

È morta Mary Rivera

Lutto per il Marvel Cinematic Universe. Mary Rivera, che ha interpretato la nonna di Ned in Spider-Man: No Way Home, è deceduta.

La notizia è arrivata a distanza di mesi. La famiglia sui necrologi circolati a Honolulu aveva fatto scrivere: “Si è spenta serenamente il 15 aprile”. Aveva 82 anni.

Solo il 3 agosto la notizia è circolata prima sui media americani e poi fuori dagli USA. Sempre nel necrologio, questa volta in una versione online riportata da TMZ, si legge che “era molto orgogliosa di essere stata scelta per il ruolo della nonna filippina in Spider-Man: No Way Home”.

La decisione della famiglia

La morte di Mary Rivera arriva in seguito a un coma dovuto a un ictus. La famiglia – il marito Alejandro, i figli Jay, Leilani e Jaime – ha preso la decisione di staccare la spina.

Una decisione difficile che sarebbe arrivata a seguito di una prognosi negativa da parte dei medici su un eventuale risveglio dal coma.

La famiglia ha deciso di ricordare il provino per il film del MCU perché la donna era molto orgogliosa di averne fatto parte e di aver potuto parlare in tagalog.

La scena di Spider-Man: No Way Home

Mary Rivera non aveva mai recitato in maniera professionale e non aveva mai pensato di farlo. Lo ha raccontato sua figlia, che ricorda il momento del provino e di come conquistò i responsabili del casting semplicemente raccontando la sua vita.

La scena che ha interpretato è diventata presto una delle più iconiche del film. Sullo schermo ci sono Jacob Batalon e Zendaya che aprono un portale per raggiungere Peter Parker (Tom Holland) ma scoprono un multiverso e appare per la prima volta Andrew Garfield.

Per dimostrare di essere Spider-Man si arrampica sul soffitto e la nonna di Ned (Mary Rivera) gli chiede di rimuovere una ragnatela.