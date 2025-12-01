Mary Sarnataro, l'intervista alla comica con un passato a Le Iene: "Non sono un prodotto invendibile"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi fa ridere per mestiere, chi per difesa, e chi come Mary Sarnataro per istinto di sopravvivenza. Comica, autrice, ex “iena”, performer brillante e insieme vulnerabile, è una di quelle persone che riescono a entrare in una stanza e smontarne le regole con una battuta. Ma sotto la battuta c’è molto di più: c’è un’identità complessa, forgiata da una vita piena di spigoli, da una fame di senso che non si spegne mai e da un’intelligenza che non si accontenta delle scorciatoie. Nel mondo della televisione, spesso fatto di etichette e “prodotti da vendere”, Sarnataro ha imparato a non snaturarsi. Le hanno detto che non funziona, che non “è vendibile”, che è troppo scomoda. Ma lei ha risposto con l’unica arma che conosce: la verità. Quella che porta sul palco, nei suoi testi, e ora anche nella nuova stagione di Most Ridiculous, il programma comico di Comedy Central (in onda dal lunedì al venerdì alle 20, su Sky canale 129 e 121 su Sky Glass, in streaming su NOW e a breve su Paramount+). Insieme a Debora Villa, Sarnataro commenta il peggio del web (incidenti casalinghi, figuracce, cadute epiche) con la sua solita ironia tagliente e uno sguardo sempre umano. Ma questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie va oltre. È un viaggio tra insicurezze e orgoglio, follower inseguiti per avere in cambio un phon, un cane di nome Penelope che giudica e ascolta, la fatica di accettarsi, e il bisogno di raccontare anche quello che “non fa ridere”. Perché Sarnataro non è un prodotto: è una donna che ha fatto dell’autenticità la sua missione. E, ogni tanto, anche una battuta può essere un atto politico.

Che cosa l’ha convinta ad accettare la conduzione del programma di Most Ridicolous, insieme a Debora Villa?

“Già solo il nome di Debora Villa è stata una motivazione fortissima. Lavorare con lei è meraviglioso, davvero. È una donna incredibile, e professionalmente è stato uno dei progetti più belli che io abbia mai fatto. Quando mi è arrivata la proposta, non sapevo ancora quanto ci avrebbero lasciato libertà, ma poi ho potuto constatarlo di persona: ci hanno concesso tantissima libertà di espressione. E oggi, mi creda, non è affatto scontato, specialmente nel contesto della comicità. Comedy Central in questo è stato davvero eccezionale: nessun diktat, nessuna censura su contenuti o argomenti. Essere davvero libere di esprimersi ti permette di creare qualcosa di bello, autentico. Quindi, tornando alla sua domanda: cosa mi ha convinta ad accettare? Debora, prima di tutto. E poi la possibilità di lavorare in uno spazio dove potessi essere me stessa. Con Debora io accetterei di fare qualsiasi cosa, anche di scendere agli inferi: è una compagna di lavoro meravigliosa”.

Ha appena usato una parola molto bella: “libertà”. In un’epoca in cui ci sono così tanti paletti, tra politically correct e mille sensibilità, quanto è importante oggi, per una comica poter avere davvero libertà di espressione?

“È un tema che mi sta molto a cuore. La libertà di espressione per me è fondamentale, e cerco sempre più spesso di difenderla e sostenerla. Il problema è che oggi viene spesso vista come qualcosa di pericoloso, di disturbante. Le faccio un esempio: siamo cresciuti, o almeno ci hanno fatto credere, con l’idea di essere liberi di dire quello che pensiamo. Poi però appena si esprime qualcosa che non rientra nei canoni del ‘pensiero buono’, vieni massacrato. Nel 2012, non parliamo del 1800, ho portato in scena un monologo comico, che oggi si chiamerebbe ‘stand-up’, ma che all’epoca chiamavamo semplicemente ‘monologo’. In quel pezzo ironizzavo sulla maternità, spiegando che io, da donna, avevo scelto consapevolmente di non avere figli e che mi sentivo ugualmente completa. Questa cosa mi è costata l’etichetta di ‘borderline’. Una donna che metteva in discussione la maternità veniva percepita come scandalosa o stronza. Ed erano solo dodici anni fa”.

Sembra quasi assurdo…

“Sì, lo è. Oggi, forse, su certi argomenti c’è una maggiore apertura, ma nel frattempo sono arrivati nuovi paletti. Il politically correct è diventato onnipresente. E attenzione: io non sono tra quelli che dicono ‘non si può più dire nulla’. Però bisogna riconoscere che oggi ogni parola viene passata al setaccio, e che il confine tra ciò che si può dire e ciò che scandalizza è sottilissimo. Basta poco per ritrovarsi travolti da una shitstorm”.

Ha vissuto altri episodi simili?

“Sì, le racconto un aneddoto recente. Ho due oche. Una volta ho postato su Instagram la foto di un uovo che avevano deposto. Qualcuno mi ha scritto: ‘Ma lo mangerai?’. Io, ironicamente, ho risposto: ‘Certo che lo mangio, tranquilli, non è fecondato, quindi non sto uccidendo nessun pulcino!’. Questa persona mi ha ribattuto: ‘Eh, però togliendo l’uovo dal nido stai causando stress all’oca’. Allora, per sdrammatizzare, ho scritto: ‘Beh, allora la ammazzo così almeno non soffre più!’, con le faccine che ridono. Ed è partita una shitstorm di insulti da parte di animalisti: ‘Assassina!’, ‘Vergognati!’. Mi sembrava davvero di vivere nell’assurdo”.

Us: Realize Networks

Most Ridicolous è condotto da due comiche, lei e Debora Villa. Negli ultimi anni la comicità femminile sta finalmente trovando più spazio, dopo anni di predominanza maschile. Secondo lei, cosa è cambiato?

“Ho iniziato tardi, nel 2010, e quasi per caso. Non era un sogno d’infanzia diventare comica. Ma in questi 15 anni qualcosa è cambiato, eccome. All’epoca la stand-up non era ancora così diffusa e anche l’apertura verso la comicità femminile era molto più limitata. Oggi, anche grazie ai social e al confronto con la comicità all’estero, che è spesso molto femminile e innovativa, c’è maggiore attenzione. Però resta un retaggio culturale difficile da scardinare. Da bambine, ci veniva insegnato che le donne dovevano essere composte, educate, mai sopra le righe. Se un bambino faceva il buffone, era ‘che simpatico!’. Se lo faceva una bambina, no: non era decoroso. Questa mentalità, per quanto oggi sembri superata, in parte resiste ancora. E poi c’è un altro aspetto: la comicità viene spesso vista come qualcosa di frivolo, e la frivolezza non è considerata una virtù femminile. Ma la comicità non è frivolezza, è leggerezza. E la leggerezza è una cosa seria”.

Posso permettermi di aggiungere che, a mio gusto personale, spesso sono proprio le donne a far ridere di più.

“La ringrazio, davvero, ma le posso assicurare che ci sono ancora tante persone – e non farò nomi, perché devo ancora lavorare (ride, ndr) – che non la pensano affatto così. E mi creda, capita anche a me di vedere esibizioni maschili che ruotano sempre attorno agli stessi due o tre concetti. Mentre le donne, proprio perché spesso hanno dovuto faticare di più per salire su un palco, portano un universo più variegato, più interessante. C’è ancora questo luogo comune secondo cui le donne comiche parlerebbero solo degli uomini o si lamenterebbero dei rapporti di coppia…È un cliché durissimo da abbattere. La verità è che molte donne portano in scena contenuti che vanno ben oltre la relazione uomo-donna, ben oltre le classiche “rotture di scatole”, la suocera, il fidanzato, e via dicendo. Detto questo, sì, è vero: c’è anche una parte di comicità femminile che si concentra molto sul sesso. E per carità, non ho nulla contro, non sono certo una bigotta. Anzi, chi conosce i miei testi sa benissimo che non ho alcun problema a parlare di certe tematiche. Ma deve esserci un senso. Se dici una parolaccia o tiri fuori un argomento forte solo per scioccare, senza che ci sia un pensiero sotto, una riflessione, allora no. È una scorciatoia. Come diceva Paolo Rossi: ‘Trasgredire per trasgredire trasforma il trasgressore in traditore’. Se invece usi la volgarità o affronti temi forti come il sesso per veicolare un concetto, un messaggio, allora sì, funziona. Allora è giustificato”.

Quindi, per lei, non è una questione di moralismo ma di profondità?

“Esattamente. Io credo che se usi una battuta volgare e sotto non c’è nulla, hai solo scelto la via facile. Il pubblico magari ride, ma poi? Invece, se attraverso quella battuta riesci a dire qualcosa, a raccontare un punto di vista, anche forte, anche spigoloso, allora sei vincente. Altrimenti è solo rumore. E questo non vale solo per le donne, ma anche per gli uomini. C’è stato un periodo in cui bastava salire sul palco e dire ‘ho fatto la cacca’, e tutti ridevano. Va bene, ridi pure, ma spiegami perché me lo stai dicendo. Mi interessa sapere qualcosa in più, magari anche sul tuo intestino tenue ma che ci sia un senso”.

Per preparare Most Ridiculous, avrà guardato ore e ore di video assurdi. Ce n’è uno che l’ha colpita particolarmente? Uno che l’ha fatta esclamare: “Ma davvero il genere umano è così assurdo?”

“Ah, sì! Alcuni li vedi e pensi davvero che siano in gara per 100 modi assurdi per morire. Gente che si lancia dalle scale, con le biciclette, dalle impalcature… E ti chiedi: ma perché? Però quelli che mi fanno più ridere in assoluto sono i bambini. Quando si addormentano in piedi, quando si spaventano… io li guardo per ore! Mi fanno ridere tantissimo, perché sono autentici, spontanei. Ovviamente, sia chiaro, nessun bambino viene maltrattato appositamente: lo dico subito, che qui basta un attimo e ti accusano di tutto. Però in generale, i video più belli sono quelli in cui si vede la naturalezza, la verità”.

Ci sono invece categorie di video che le mettono in difficoltà nel commento?

“In realtà no. Non c’è stato nessun video che ho pensato di non voler commentare. Certo, alcuni erano più divertenti, altri meno. In certi casi la comicità era più evidente, in altri dovevi proprio sforzarti di vederla. Però nel complesso mi sono divertita. Nessuno mi ha messa in crisi, se non per la demenza di certe azioni umane. Tipo quei ragazzi che fanno la torre umana uno sull’altro… e tu pensi: ‘In dieci non fanno un neurone!’. Ma a parte questo, no, non ho avuto difficoltà particolari”.

C’è sempre quel sottile confine che separa l’ironia dalla derisione. Lei ha un limite oltre il quale non andrebbe mai?

“Per me la differenza sta tutta lì: non bisogna mai ridere di, ma con. È questa la linea che non attraverserei mai. Prendere in giro qualcuno solo perché è disabile, ad esempio, non lo farei mai. Quello è ridere di, e non è accettabile. Ma se sto ridendo dell’assurdità o della stupidità di una persona, allora rido con. E poi, le dirò, se anche una persona disabile mi prende in giro per prima, beh, io ci sto. Rispondo, gioco, ci rido insieme. Perché io sono per l’inclusione vera, non quella a parole. Inclusione significa anche essere presi in giro, come tutti. Se riesco a fare una battuta su un eterosessuale, e nessuno si scandalizza, perché non posso farla anche su un omosessuale, se è fatta senza malizia?”.

Us: Realize Networks

È un problema di prospettiva: spesso a notare differenze è chi ha già preconcetti non chi fa la battuta.

“Spesso vengo criticata da chi vede solo la superficie. Faccio una battuta su un uomo? Tutto ok. Faccio una battuta su una donna? ‘Sessista!’. Su una persona LGBTQIA+? ‘Omofoba!’. Eppure, le persone che appartengono a quelle stesse categorie vengono da me, ridono, mi ringraziano. Mi dicono: ‘Meno male che l’hai detto!’… Il problema è di chi mette le etichette. E io non sopporto le etichette. Odiamo le categorie, eppure continuiamo a usarle. Io cerco sempre di partire da me, dall’autoironia. È da lì che nasce tutto. La prima a cui faccio battute scomode sono io. Perché se non prendi in giro te stessa, come puoi pretendere di prendere in giro gli altri?”

Nella vita quotidiana, c’è qualcosa che, in modo quasi automatico, la fa scoppiare a ridere?

“Io rido tantissimo, ogni giorno. Ma sa cosa mi fa ridere davvero? La spontaneità. Non tanto i comici che vogliono a tutti i costi farmi ridere… anzi, quelli a volte mi mettono a disagio. Ma le situazioni quotidiane, le conversazioni che ascolto per strada, al bar… quelle sì, mi fanno piegare in due. Quando vado in un bar e ascolto le persone parlare, sento dei discorsi che sono involontariamente esilaranti. Sono proprio quelli i momenti che mi fanno ridere di gusto. E poi sono anche la mia fonte primaria di ispirazione: molti dei personaggi che racconto nei miei monologhi nascono lì, in mezzo alla gente, da conversazioni che mi hanno fatto ridere nella vita reale e che, secondo me, meritano di essere raccontate”.

Le farmacie, le sale d’attesa, i centri medici: sono una miniera di umanità e comicità…

“È verissimo. Guardi, io l’ho presa molto sul serio questa cosa: per scrivere un monologo sugli anziani, ho fatto volontariato in una RSA per tre settimane. Volevo osservare, raccogliere materiale vero. E le garantisco che ho materiale per i prossimi vent’anni di spettacoli! Gli anziani, come i bambini, sono senza filtri. Non hanno quel passaggio dal cervello alla bocca: parlano, punto. E questo li rende straordinari, formidabili. Dicono cose che noi non potremmo mai inventarci, proprio perché non hanno più il filtro del ‘politicamente corretto’”.

La comicità è stata per lei terapeutica?

“La comicità, lo dico senza retorica, mi ha salvato la vita. Non voglio fare la vittima, né raccontare chissà quale storia strappalacrime, ma non sono nata con le carte vincenti in mano, mettiamola così. Però qualche carta, sì, ce l’avevo. E ho deciso di giocarla. La vita, come per tutti, mi ha messo di fronte a prove dure. Se non ci fosse stata la comicità, se non avessi imparato a rielaborare il dolore trasformandolo in qualcosa che fa ridere, probabilmente non ce l’avrei fatta. È stata una forma di terapia vera, concreta. Mi ha aiutata anche contro la mia tendenza all’autosabotaggio”.

In che senso?

“Tendo ad attribuire a me stessa tutte le colpe. Anche cose completamente fuori dal mio controllo. Se i panda si estinguono, è colpa mia. Se cadono le foglie in autunno, è colpa mia (ride, ndr). Ho un cervello talmente megalomane, a volte, che mi autoaccuso di tutto. E lì entra in gioco la comicità. Mi immagino il mio cervello un po’ come nel film Inside Out, dove ci sono tante “Mary” che litigano tra loro. C’è la Mary stronza, quella che ti mette giù, che dice che non sei abbastanza, che sei sbagliata. E poi c’è la Mary ironica, quella che prende la parola e la mette a tacere. Fortunatamente, per ora, vince lei. Anche se ci sono giornate in cui la Mary stronza riesce a prendersi un po’ di spazio… ma succede a tutti, no?”.

Lei ha raccontato in più occasioni che la sua comicità nasce anche dal contesto familiare in cui è cresciuta, un ambiente rumoroso e molto maschile. Quali aspetti di quel mondo si porta ancora oggi?

“Diciamo che c’è sia il lato positivo che quello negativo. La cosa positiva è che, vivendo in un quartiere popolare, non mi sono mai sentita diversa dagli altri. Quando arriva una volante della polizia, lì tutti guardano dall’androne, sperando che non si fermi sotto casa loro ma da un’altra parte. Quindi ti senti uguale agli altri, immersa in un certo tipo di normalità. Il lato negativo, invece, è che ti resta addosso questa mentalità del ‘non farti vedere debole’. Come se mostrare una ferita significasse attirare gli squali. E invece non è così. Per fortuna nella vita incontri anche persone meravigliose che ti fanno capire: ‘Guarda, anche se stai sanguinando, ci sono io a fasciare quella ferita’. Ma rimani comunque in una modalità di difesa, sempre con il coltello tra i denti. Ed è faticoso”.

Ma non si rischia, così, di innescare anche una forma di positività tossica? Quel meccanismo per cui si sorride sempre, anche se si sta male?

“No, non è positività tossica, perché non c’è proprio il sorriso. Non è un “sorridi sempre alla vita” à la Pollyanna. È più un: ‘Non far vedere che sanguini, ma non necessariamente devi sorridere’. È diverso. E tra l’altro, se posso dirlo, io Pollyanna non l’ho mai sopportata. La trovavo insopportabile già da piccola: tipo ‘Ah, sono sulla sedia a rotelle! Che bello, almeno non consumo le scarpe!’. Ma dai! Era una visione totalmente irreale. Ma che cosa assumeva, cocaina?! Era talmente positiva che qualcosa doveva esserci sotto! Insomma, non era realistica”.

Quando ha sentito, per la prima volta, di poter anche mostrare le sue ferite? C’è stato un momento in cui ha pensato: “Forse posso farlo”?

“La verità? Non lo faccio ancora del tutto. Mostrare le proprie ferite è difficile, soprattutto per chi come me ha costruito una corazza. Le racconto un aneddoto che pochissimi sanno. Quando lavoravo a Le Iene, i miei colleghi si sono accorti di una cosa: io ho una difficoltà reale nell’essere abbracciata. Non lo faccio apposta, è proprio una forma di difesa. Quando qualcuno mi abbraccia, soprattutto se non lo conosco bene, mi irrigidisco, divento un tronco. È un riflesso automatico, viscerale”.

Anche quando qualcuno cerca di consolarla?

“Esattamente. Alle Iene, avevano persino montato un video collage con tutti i momenti in cui qualcuno mi abbracciava e io diventavo rigida. O in cui, magari dopo uno sfogo o un servizio andato male, mi dicevano ‘Dai, vieni qui che ti abbraccio’, e io reagivo con ‘No, lasciami stare, fammi andare via’. È qualcosa che ancora oggi fatico a gestire. Anche se, lo ammetto, col tempo, forse grazie all’età o al lavoro che faccio su me stessa, questa corazza un pochino si sta abbassando”.

E come riesce a convivere con questa difficoltà, considerando che il suo è un mestiere pubblico? Immagino che la gente per strada voglia avvicinarsi, magari chiederle una foto, stringerle la mano, abbracciarla…

“Sì, succede spesso. E le dirò: più delle dimostrazioni fisiche, mi ha sempre messo a disagio il momento della foto in sé. Non so perché, ma farmi fotografare mi imbarazza tantissimo. Forse perché so già che, un giorno, quando morirò, metteranno quella foto su Instagram dicendo: ‘Ho la foto con lei’ (ride, ndr). Però, quando si tratta della classica posa per una foto senza abbraccio emotivo, la cosa è più gestibile. Mi imbarazza la situazione, non il contatto fisico in quel caso. Ciò che però mi colpisce davvero è che il pubblico mi percepisce come ‘una di loro’. Mi succede spesso, soprattutto nei periodi in cui faccio meno televisione, che le persone mi guardino e dicano: ‘Ma dove ti ho già vista? Perché ti conosco?’”.

È come se facesse parte della loro vita quotidiana…

“Ed è una cosa che mi fa piacere, perché vuol dire che arrivo. Nonostante il fatto che cerchi, per istinto, di camuffare un po’ questa mia difficoltà nel lasciarmi avvicinare, quello che in realtà desidero è toccare io gli altri. Ma non fisicamente: voglio toccare le persone nell’animo. Io sono una persona estremamente empatica. E forse è proprio questo che la gente percepisce: che non mi sento superiore, che non mi metto su un gradino più alto rispetto a loro. Per me quel gradino non esiste”.

Oggi, quali sono le altre sue paure più forti? Quelle che davvero potrebbero bloccarla?

“Forse la paura più grande è quella di non avere più creatività. È quello che mi tiene viva. La creazione, l’idea, la scrittura… sono la mia linfa perché mi definiscono. C’è sempre questo discorso tra personaggio e persona. Ecco, per me i due spesso coincidono. Quando qualcuno mi dice: ‘Questo è il tuo lavoro’, a me viene da rispondere: “No, questa è la mia vita”. Magari sbaglio, non lo so. Forse ci dovrebbe essere più distacco. Ma per me è così: salire sul palco, far ridere, dire la mia, vedere il pubblico che reagisce, che si distrae… è tutto. Se una persona, anche solo per cinque minuti, riesce a dimenticarsi una giornata di merda grazie a me, allora io mi sento viva. Sarà anche una forma di egocentrismo, ma almeno è un egocentrismo buono. Perché se io sto bene facendo star bene gli altri, non sarebbe bello se le guerre si risolvessero così?”.

Chi la faceva ridere di più da bambina?

“Amavo mia nonna, tantissimo. Si chiamava Filomena, ed era soprannominata ‘Filo la pazza’. Perché, come spesso succede agli anziani, diceva tutto quello che pensava, senza filtri. Solo che lei aveva iniziato molto prima della vecchiaia! Le racconto un episodio che la descrive bene: una volta mia nipote stava male per una delusione amorosa, piangeva disperata. Io cercavo di consolarla, dicendole ‘Vedrai che ne troverai altri nella vita’. Mia nonna, invece, intervenne con un secco: ‘Il migliore c’ha la rogna!’. E mia nipote, indignata: ‘Nonna, ma che dici? Tu hai subito corna dal nonno per tutta la vita e non lo hai mai lasciato!’. Lei, serissima, rispose: ‘Eh, e che dovevo fare? Darmi anche questa soddisfazione?!’. (ride, ndr) Ecco, quella era mia nonna”.

Spesso le donne così venivano bollate come “pazze”, ma magari erano semplicemente libere, autodeterminate…

“Aveva una mente diversa. E io la ammiravo tantissimo. Da bambina ridevo tantissimo anche con Gaspare e Zuzzurro. Ora magari non ricordo nemmeno perché, ma mi facevano ridere come una matta. E sa qual è il primo film che io abbia mai visto al cinema? Ricomincio da tre, nel 1982. Lo andai a vedere con mia mamma e mio padre. Papà era una figura ‘uccelli di bosco’: veniva, metteva incinta mia madre, spariva per mesi. Però quella volta venne con noi al cinema. Durante il primo tempo mi divertii tantissimo. Ma all’intervallo, mio padre uscì a fumare una sigaretta… e non tornò. Ricordo questa scena vivida: io che rido come una matta, mia mamma che piange seduta accanto a me. Le chiesi: ‘Non ti piace il film?’, e lei: ‘No, tantissimo’. E dentro di me pensai: ‘Ah, quindi se ridi vuol dire che non ti piace…’. Capii molto tardi quanto quel momento fosse emblematico”.

Lei ha raccontato pubblicamente la sua storia, sostenendo che per molto tempo l’hanno fatta sentire diversa. Diversa, “stronza”, come diceva lei. Quando invece si è detta: “Sai che c’è? Io non sono diversa. Sono come tutti voi”?

“Quando mi sono resa conto che comunque fai, la gente parla. Sempre. La sa la storia del cavallo, no? Marito e moglie con il cavallo, che passano nei paesi: se vanno tutti e due a piedi, li chiamano scemi; se sale lei, lei è stronza; se sale lui, lui è stronzo; se salgono in due, povero cavallo. Insomma: qualunque cosa fai, sbagli. E allora tanto vale essere stronza, ma per conto mio”.

“La risata è stata come una gomma che ha cancellato i miei errori”. Quali sono invece gli errori che ha scelto di non cancellare? Quelli che vuole guardare dritti in faccia?

“Non voglio più considerarmi un prodotto. Questo è l’errore che non ripeto più. Nel mondo artistico ti dicono che sei un prodotto: se quest’anno vanno i piumini e tu sei un cappotto, non lavori. Poi magari l’anno dopo i cappotti tornano di moda. Ma io non sono un prodotto. Io sono Mary Sarnataro. Ti posso piacere o non piacere, puoi avere bisogno di me o no, ma non rimango un prodotto: rimango Mary Sarnataro”.

È anche un’affermazione di identità, questa.

“Sì. Soprattutto dopo che una volta, quattro anni fa, mi sono sentita dire che ero ‘un prodotto invendibile’. È come bruciare un artista. Un prodotto invendibile. Una frase orribile”.

Come ha fatto a dimostrare, soprattutto a se stessa, di non esserlo?

“Ricominciando a salire sul palco, fregandomene. Io ho lasciato Le Iene a fine 2019 perché volevo tornare a fare spettacoli dal vivo. Avevo già serate e spettacoli fissati, e poi è arrivato marzo 2020… il Covid mi ha tagliato le gambe. Come tutti, eh. E nel 2021, mentre magari gli altri un po’ lavoravano, io ero ‘il prodotto invendibile’. Ho pianto, non lo nego. Ci sono stata sotto. Ma poi mi sono chiesta: ‘Tu cosa vuoi fare nella vita? Vuoi far ridere la gente? Sì. Allora fallo. Vai su un palco, anche a un open mic, e fai ridere la gente’. E così ho fatto”.

Quindi, è stato un riprendersi se stessa?

“È stato un non permettere agli altri di farti dimenticare chi sei. O, se vogliamo dirla tutta, permettere a me stessa di ricordarmi chi sono. Perché sì, serve anche un po’ di umiltà vera, non quella finta, per dirsi le cose come stanno”.

Oggi il giudizio altrui quanto le pesa?

“Eh… noi saliamo sul palco davanti a gente che ci ‘giudica’, in un certo senso. È normale. Finché resta un giudizio artistico, va bene. Io so di essere divisiva: ci sono quelli a cui piaccio tantissimo e quelli a cui proprio non piaccio. Non sono universale. Non sono ‘in offerta per tutti’. Quello che mi dà fastidio è quando resta attaccata un’etichetta. Se cento ridono e una persona non ride (e magari quella persona è una a cui per qualche motivo sto sulle palle) rischia che sia quella a non farmi lavorare. Ma se una persona mi viene a dire: ‘Guarda, non mi hai fatto ridere’, io rispondo: ‘Mi spiace, era la mia intenzione. Cos’è che non ti ha fatto ridere?’. Cerco di capirlo. Se però è arrogante, pace: chiudo la conversazione”.

Una recente ricerca scientifica diceva che le cagne sono più giudiziose dei loro corrispettivi maschili. Lei ha mai avvertito il peso dello sguardo del giudizio della sua Penelope?

“Ho sempre preso per il culo chi ha il cane, perché a volte li trattano come i figli, no?… e, invece, ora ho un cane. So bene che non è un figlio ma mi rendo conto di avere con lei degli atteggiamenti da umano a umano. O da stronza a stronza, probabilmente, non lo so. Perché … io e lei ci facciamo dei bei discorsi. E di tanto in tanto le chiedo di sbattere le palpebre se ha capito e… lo fa! Lei è una patatona, è grande, ha il naso grosso e abbaia tantissimo, come me del resto!”.

Cosa le ha insegnato che il genere umano non era stato in grado di fare?

“Partiamo dall’unica cosa che ancora non sono stata in grado io di insegnare a lei: raccogliersi da sola i suoi bisogni! Lei a me invece ha insegnato che abbaiare troppo rompe le palle. Quando lei abbaia continuamente anche agli acari e le chiedo di smettere, dentro di me dico: ‘Cavoli, anche io abbaio tanto, forse è meglio che abbaio meno’”.

C’era qualcosa che avrebbe voluto dirmi e che io non le ho chiesto?

(ride, ndr) “Vediamo un po’… Progetti per il futuro tantissimi, quindi seguitemi sui social. Ah! Ecco una cosa che non ho detto, e se lo scrive mi fa molto piacere: seguitemi su Instagram, perché se arrivo a 50.000 follower mi danno un certo phon per capelli. E questa cosa è vera, non sto scherzando: ho scritto all’azienda e mi ha risposto così!”.

Ed io che pensavo a un “Se arrivo a 50.000 follower vi ringrazio tutti e faccio uno striptease”…

“Ma guardi, le dirò la verità, secondo me le persone farebbero il contrario. Pur di non vedere lo streaming, mi mettono il defollow”.