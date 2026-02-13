Mary Trump nipote di Donald contro lo zio da Vespa, "la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mary Trump, nipote del presidente americano Donald, ospite di Bruno Vespa ha sparato a zero contro lo zio. La 60enne, commentatrice politica nonché autrice, ha infatti sottolineato come il leader Usa sia “l’uomo più pericoloso del mondo” anche a causa della sua famiglia che lo ha fatto crescere come “un ragazzino viziato cui pochi hanno detto di no”. Fratello minore del padre Fred Trump II, Donald è stato descritto dalla nipote come una persona “da compatire per il ragazzino che fu” anche a causa dei problemi nei rapporti col padre che lo ha reso “corrotto e crudele“. E al tycoon dà anche la colpa dell’amato padre, distrutto insieme al nonno e disprezzato, poi finito ad alcolizzarsi fino al decesso a 42 anni nel 1981.

Mary Trump e l’attacco a Donald

Ospite della puntata di venerdì 13 febbraio 2026 di Cinque Minuti, format condotto da Bruno Vespa alle 20:30 su Rai dopo il Tg1 e poco prima della messa in onda di Affari Tuoi, Mary Trump non ha fatto sconti allo zio Donald.

In un estratto pubblicato sui social, infatti, la nipote del presidente Usa ha detto chiaramente che tanti in America non la pensano come lui.

ANSA

Inoltre ha presentato lo zio come “l’uomo più pericoloso al mondo”, come recita il titolo del libro scritto nel 2020 e che dalle prossime settimane approderà anche in Italia.

Zio Donald, l’uomo più pericoloso del mondo

Ma Mary Lea Trump non si è fermata solo a questo. In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica ha infatti raccontato tanto sul tycoon oggi al suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti d’America.

Partendo dalla sua infanzia difficile, infatti, la nipote ha presentato un quadro chiaro di quello che è oggi Donald Trump, un “uomo debole, incapace di gestire le situazioni ostili“.

Questo perché, dice Mary, lo zio “è stato un ragazzino viziato cui pochi hanno detto di no” il cui rapporto col padre Fred era complicato e dal quale “ne agognava costantemente l’approvazione”.

E nel memoir “Sempre troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo” la nipote svela le dinamiche di casa Trump, raccontando come si è formato il carattere e da dove proviene la fortuna del potente zio Donald.

Il peso del cognome Trump

Ad oggi l’unica cosa che lo lega a Donald è il cognome che “non associo al resto della famiglia” perché “consapevole che è un cognome sempre più difficile da portare“.

“Molti mi chiedono perché non lo cambio. Non l’ho fatto finora appunto perché è anche mio, me lo ha dato mio padre. È parte della mia identità. Ma potrebbe arrivare il momento in cui non avrò scelta” ha detto.

Chi è Mary Trump

Figlia di Fred Trump II, primogenito della stirpe Trump e fratello maggiore di Donald, Mary Lea Trump è una psicologa, autrice e commentatrice politica.

Oltre al memoir contro il presidente americano, la nipote del tycoon nel 2020 aveva intentato una causa contro di lui sostenendo di essere stata truffata di decine di milioni di dollari relativi alla sua quota del patrimonio immobiliare del nonno Fred.

Nel 2021 fu Donald a controquerelarla chiedendo 100 milioni di danni per aver fornito al New York Times documenti finanziari riservati utilizzati in un’indagine del 2018 sul suo patrimonio e sulle finanze della famiglia.