Mascherine per l'Hantavirus? Cosa dice il Ministero della Salute e la posizione di Bassetti: "No allarmismo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio sanitario e mascherine. Sono alcune delle misure raccomandate dal Ministero della Salute per i soggetti considerati ad alto rischio di esposizione all’Hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti conferma che il pericolo c’è, ma non è paragonabile a quello vissuto ai tempi del Covid.

Hantavirus, linee guida del Ministero della Salute

Secondo le linee guida del Ministero della Salute sulla gestione del rischio Hantavirus, l’uso della mascherina non è una misura generalizzata per tutti, ma un obbligo specifico per alcuni.

Devono indossare una mascherina resistente ai liquidi tutti coloro che sono stati identificati come "contatti ad alto rischio", come ad esempio i passeggeri di navi coinvolte in focolai o chi ha avuto contatti fisici stretti con casi confermati.

L’obbligo vige durante la quarantena (se si esce per necessità) e durante i rimpatri organizzati.

Inoltre, l’uso dei dispositivi di protezione è tassativo per il personale sanitario e di laboratorio che assiste i pazienti o manipola campioni biologici, specialmente durante procedure che generano aerosol.

Non c’è, dunque, un obbligo di mascherine generalizzato anche per i soggetti sani, come avvenuto durante i tempi del Covid.

Altre misure raccomandate per Hantavirus

Per il resto, le altre misure raccomandate riguardano la quarantena fiduciaria per sei settimane da trascorrere in una stanza propria senza altre persone, mantenere una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, non utilizzare le stesse stoviglie, aprire le finestre e garantire la ventilazione.

Si esce di casa solo per necessità legate alla salute mentale e il benessere, e solo con la mascherina chirurgica ed evitando assembramenti. Sono vietati i viaggi su mezzi pubblici e voli commerciali.

Matteo Bassetti sull’Hantavirus

A Dritto e Rovescio su Rete 4, l’infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che in Italia non c’è "nessun allarme" Hantavirus, anche se c’è certamente la necessità di "tenere alta l’attenzione".

"Non essendoci alcun tipo di cure", la misura fondamentale è rappresentata "dall’isolamento". "Il tempo di incubazione è lungo", ha specificato Bassetti.

E per quanto riguarda i sintomi, non sono dissimili da quelli dell’influenza. Il che, però, come ha raccomandato, non deve spingere chiunque manifesti sintomi influenzali a precipitarsi al pronto soccorso, perché si rischierebbe la paralisi delle strutture sanitarie.

Il rischio in Italia "è davvero molto basso", ma il livello di attenzione rimane alto anche perché la malattia da Hantavirus può portare a "forme polmonari complicate che arrivano ad avere una letalità molto elevata".

La trasmissione da persona a persona è possibile, ma nettamente inferiore a quella da Covid: "Per ogni caso il numero di persone che si possono contagiare è pari a due", ha specificato Bassetti.