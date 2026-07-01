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Un arresto e oltre 20.000 euro sequestrati a Maserà di Padova, dove un giovane di 22 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato sorpreso nella notte mentre si trovava a bordo della sua auto nel parcheggio di un discount. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di hashish e di una somma ingente di denaro contante, ritenuta provento di attività illecita.

Il controllo notturno e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante la notte a Maserà di Padova. I militari della Stazione di Albignasego, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo la via Conselvana, hanno notato un’autovettura ferma nel parcheggio di un discount. La presenza di un giovane alla guida ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante l’accertamento, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. I sospetti dei militari si sono rivelati fondati: il ragazzo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi e di altri 20 grammi suddivisi in dosi pronte per la vendita. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 950 euro in contanti, ritenuti collegati all’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro di denaro

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane fermato, residente a Maserà di Padova. All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato materiale utile al confezionamento dello stupefacente e una somma di 20.180 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento di attività illecita legata allo spaccio di droga. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i soldi e la sostanza stupefacente, è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e la misura cautelare

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga sul territorio di Maserà di Padova.

IPA