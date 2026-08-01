Massacrato e rinchiuso in una pizzeria, 22enne sequestrato per un debito: 5 arresti tra Milano e Brescia
Un giovane egiziano picchiato e sequestrato per un debito: arrestati 5 uomini nel Milanese.
Quattro persone di nazionalità egiziana, due di 46 anni, una di 38 e una di 29, e una di nazionalità tunisina, di 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Milano e Brescia perché ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di un altro giovane egiziano, picchiato e sequestrato in un bar a Corsico, nel Milanese, a marzo 2026. La vittima, di 22 anni, era stata picchiata a sangue con una mazza da baseball per un presunto debito di denaro e poi sequestrata dagli stessi aggressori, che secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Milano l’hanno segregata presso la pizzeria di uno degli indagati, situata in provincia di Brescia. Fino a quando i familiari sono riusciti a pagare un riscatto di mille euro e il rapito ha firmato cambiali egiziane per altri 8mila euro. A quel punto, due giorni dopo, il 22enne è stato liberato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.