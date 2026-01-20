Massimiliano Bruno, l'intervista al regista: “Gli uomini, le donne e tutto quello che ci divide e ci unisce”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Massimiliano Bruno parla come scrive e come dirige: senza protezioni, senza pose, lasciando che i pensieri seguano il loro corso naturale. Anche quando toccano zone fragili, intime, persino scomode. 2 cuori e 2 capanne, il film con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi al cinema dal 22 gennaio (prodotto da IIF e distribuito da Vision Distribution) nasce così, da una discussione privata, da una crepa quotidiana che si allarga fino a diventare racconto collettivo. Un film che usa la commedia per interrogarsi su ciò che oggi divide uomini e donne, genitori e figli, adulti e ragazzi, senza la pretesa di dare risposte definitive, ma con il desiderio ostinato di cercarle. In 2 cuori e 2 capanne, come nella sua vita, Massimiliano Bruno mette in scena il conflitto, ma rifiuta lo scontro sterile. Gli interessa il dialogo, anche quando è faticoso. Gli interessa capire se esiste ancora uno spazio di incontro tra posizioni opposte, se è possibile cambiare senza rinnegarsi, crescere senza cancellare le proprie origini. È una riflessione che attraversa il suo cinema, il suo teatro e la sua storia personale: il rapporto con il padre, la formazione tardiva di una famiglia, la paternità arrivata a oltre cinquant’anni e vissuta come una sorpresa che ribalta tutto, anche il modo di guardare alla vita e alla morte. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Massimiliano Bruno racconta 2 cuori e 2 capanne partendo da sé, dal suo percorso artistico e umano, dai dubbi che ancora lo abitano. Ne emerge il ritratto di un narratore più che di un regista, di un uomo che continua a scrivere per capire e forse per restare dentro un mondo che cambia, anche quando fa paura.

2 cuori e 2 capanne racconta due protagonisti agli antipodi che si scontrano su temi sociali. Da dove nasce questa idea? E quanto ha a che fare con ciò che ha osservato nella realtà?

“L’idea nasce in modo molto concreto, da una discussione in casa con la mia compagna. Durante un litigio, a un certo punto mi ha detto che ero un ‘maschilista inconsapevole’. E io, sinceramente, non capivo bene cosa intendesse. Lei ha una sensibilità femminista, conosce certi temi, segue certi movimenti e, quindi, ha già una certa familiarità con quel linguaggio. Io no. Così ho cominciato a informarmi e, riflettendoci, ho capito che in effetti aveva ragione. Mi sono riconosciuto in alcune dinamiche patriarcali molto diffuse. Sono atteggiamenti che noi uomini, spesso per abitudine o per comodità, mettiamo in atto senza nemmeno accorgercene. Ci appoggiamo a certe regole non scritte che, di fatto, ci danno piccoli vantaggi all’interno della coppia. Da lì ho pensato che fosse un tema interessante da approfondire. Che valesse la pena costruirci una storia”.

E da questa intuizione è nato il film?

“Ho pensato che potesse essere divertente raccontare la storia di una femminista convinta che, dopo una notte di sesso sfrenato con un uomo che incarna proprio quel maschilismo inconsapevole, rimane incinta. Però non vuole crescere il figlio con lui. E questo crea una frattura: da un lato vuole il bambino, dall’altro non vuole un legame stabile con il padre. Così ho immaginato il punto di vista di lui, che le dice: ‘Beh, dovremmo almeno trovare un accordo. Sono pur sempre il padre’. Da lì nasce un rapporto fatto di tentativi, scontri, compromessi, in cui i due cercano di capire se esiste un equilibrio possibile. Mi sembrava un terreno fertile per una commedia, ma anche un modo per far emergere punti di vista opposti. E volevo anche provare a raccontare ciò che, in fondo, di giusto dicono gli uomini. Perché negli ultimi anni il punto di vista maschile è stato spesso messo sotto accusa: a volte con piena ragione ma in certi casi anche in modo un po’ assoluto, come se non ci fosse spazio per il confronto. Il film cerca di dire proprio questo: che sì, un punto d’incontro tra uomo e donna può ancora esserci. Che qualcosa di buono si può ancora costruire”.

Però il primo compromesso l’ha dovuto trovare lei: quello tra il tono comico e la riflessione. Com’è riuscito a bilanciarli?

“È un lavoro delicato, e non sempre riesce. Però è anche l’essenza della vera commedia all’italiana. Se pensiamo ai maestri come Ettore Scola e al suo C’eravamo tanto amati, si parlava di temi enormi: tragedie personali, questioni politiche, sociali, storiche… eppure si rideva. Il pubblico rideva, si emozionava, si riconosceva. Questa, per me, è la chiave: raccontare storie profonde con leggerezza. Nel nostro caso affrontavamo temi molto attuali, che spesso generano dibattiti accesi: l’identità di genere, i ruoli familiari, la genitorialità. Il rischio era scivolare nella banalità, nel già sentito, nel tono da bar o da talk show. Quindi, abbiamo cercato una strada diversa. E credo che l’abbiamo trovata dando ai due protagonisti una forte carica ironica. A prescindere dalle loro idee, sono due personaggi che stanno simpatici. Piacciono anche a chi non condivide le loro posizioni. Hanno battute pronte, sono sfacciati, provocatori, ma anche intelligenti. E soprattutto, si piacciono. Anche quando dicono l’opposto, c’è un’attrazione forte. Mi è capitato anche nella vita: stringere amicizie con persone molto lontane dal mio modo di pensare, ma con cui si riesce a parlare grazie all’ironia e all’intelligenza. Alla fine, ci si capisce più di quanto si immagini”.

Oltre alle differenze di genere, il film sembra indagare anche quelle generazionali. Ci sono almeno tre generazioni a confronto…

“Verissimo. E lo dico con un po’ di emozione, perché il personaggio del patrigno di Valerio, interpretato da Giorgio Colangeli, è ispirato a mio padre. Quelle frasi che dice nel film le diceva davvero lui. Ci teneva che il nipote maschio portasse il suo nome. Non capiva certe novità mediche ed era legato a un certo tipo di mentalità (‘Donne e buoi dei paesi tuoi’, per fare un esempio). Eppure… non gli è venuto su un figlio conservatore. Io con quei valori, i suoi, ci sono cresciuto, ma poi me ne sono distaccato. A vent’anni ero come Valerio: pensavo che certi discorsi avessero un senso. Ma l’università mi ha svegliato. Lì ho incontrato un mondo diverso: facoltà occupate, politica, manifestazioni… Prima ero uno che non si faceva domande. Lì ho cominciato a farmele sul serio. Ho capito che fuori dal mio quartiere c’era molto di più. Mi si è aperta la testa”.

E che effetto le ha fatto quel cambio di prospettiva?

“È stato liberatorio. La sensazione era: ‘Ah, quindi il mondo è più ricco e interessante di come me l’avevano raccontato!’. Scoprivo che potevo stare con una donna che aveva avuto altre relazioni, e non c’era niente di scandaloso. Mio padre invece mi aveva cresciuto dicendo che dovevo sposare una ragazza vergine. Poi ho scoperto un modo nuovo di pensare anche sulla sessualità, sulla politica. Quella calma apparente che ti dava la Democrazia Cristiana, in realtà, era una specie di paralisi. Ti bloccava, ti anestetizzava. Ho capito che fare la rivoluzione, anche solo dentro di sé, era molto più sano che restare lì, ad aspettare. Ma aspettare cosa, poi? La morte?”.

Quindi, per lei, il cinema è stato anche un modo per reagire a quel blocco culturale? Per dire qualcosa, magari anche a suo padre?

“In realtà prima del cinema è arrivato il teatro. Fino ai 35 anni ho lavorato in piccoli spazi, spesso con il mio gruppo: Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Valerio Aprea, Daniela Silvestri… Facevamo i nostri spettacoli in modo ribelle, con pochissimi mezzi. Mio padre non lo accettava. Voleva che diventassi un ‘normale’: avvocato, in giacca e cravatta. A 23 anni me ne sono dovuto andare di casa, perché finché ero lì dovevo seguire le sue regole. Anche poco prima di morire, quando ormai tutto era chiaro, mi disse: ‘Ma sei proprio sicuro che non vuoi prenderti la laurea?’. Avevo cinquant’anni! Gli ho risposto: ‘Papà, ormai faccio un altro lavoro’. Da un lato mi ammirava, perché sapeva che ce l’avevo fatta da solo. Dall’altro, un po’ gli bruciava. Era combattuto: fiero, ma con il rimpianto di non essere riuscito a ‘domarmi’. Quando vedeva le foto delle conferenze stampa mi diceva: ‘Ma perché ti vesti così? Mettiti almeno una giacchetta!’”.

Il classico mito dell’apparenza…

“E forse aveva anche ragione a suggerirmelo. Una volta, per dire, un vigile mi ha fermato e mi dava del tu. Ero vestito male, un po’ trasandato. A un certo punto gli ho chiesto perché mi stesse dando del ‘tu’, non ci conoscevamo… Ho pensato che, se avessi avuto la giacca e la cravatta, forse mi avrebbe dato del lei. Siamo un Paese in cui l’apparenza conta ancora molto. C’è una formalità di fondo, spesso nemmeno esplicitata. E c’è ancora una cultura del clan: come ti presenti, come parli, che parole usi… tutto ha un peso. Purtroppo, questo ha influenzato anche la nostra vita politica, che per decenni è rimasta addormentata, con tanti problemi nascosti sotto il tappeto. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a fatti gravissimi che avvengono alla luce del sole. E nessuno se ne vergogna più”.

2 cuori e 2 capanne dà spazio anche alla generazione Z, questi ragazzi che noi adulti spesso cerchiamo di incasellare. La rappresentazione è molto realistica: non si nasconde dietro un dito e affronta anche temi come il revenge porn, le occupazioni scolastiche… Che tipo di voce ha voluto dare a questi giovani?

“Parto da un presupposto personale: mentre scrivevo questo film, ero davvero innamorato di questa generazione. E non lo dico per fare bella figura. Ho la fortuna di conoscerla da vicino, perché da dieci anni ho una piccola scuola di recitazione a Roma, il Laboratorio di Arti Sceniche. Lì lavoro con ragazzi dai 14 ai 35 anni. Li vedo ogni giorno, li ascolto, ci sto a contatto. E posso dirlo con certezza: questa è una generazione fighissima. Sono ragazzi che si informano, che prendono posizione, che scendono in piazza. Vanno a protestare contro chi bombarda i civili a Gaza. Partecipano alle manifestazioni di novembre contro i femminicidi, a fianco delle donne. Fanno politica vera, concreta. Non quella dei partiti, ma quella che parte dai problemi reali. Per esempio, a scuola chiedono sportelli psicologici perché sanno di avere fragilità e vogliono affrontarle. E chiedono anche un’educazione affettiva e sessuale seria, perché tanti di loro, purtroppo, hanno genitori che non sanno nemmeno da dove cominciare su questi temi. E se non ci pensa la scuola, dove dovrebbero impararle certe cose? Da TikTok? Da Instagram? O peggio, da YouPorn? Il punto è proprio questo: si sentono abbandonati. Eppure, non stanno zitti, non si rassegnano. Reagiscono, fanno domande, si espongono. E per me è un segnale fortissimo di lucidità e coraggio”.

Anche questa osservazione nasce da un’esperienza diretta?

“Molto vicina. Sono andato all’occupazione del liceo Visconti, a Roma. C’era la figlia del mio collega Simone Spada, che mi ha invitato a parlare di cinema ai ragazzi. Ed è stata un’esperienza illuminante. Durante l’incontro i ragazzi hanno fatto domande dirette, senza filtri. Con molta sincerità hanno detto che faticano a relazionarsi con l’altro sesso. Che avrebbero bisogno di strumenti, di supporto. E che la scuola, purtroppo, non li aiuta. Anzi, spesso succede il contrario: invece di offrire spazi di dialogo, propongono attività superficiali. Tornei sportivi, padel, intrattenimento. Che va anche bene, per carità, ma non è ciò di cui hanno davvero bisogno. È un modo per distrarli, non per affrontare i problemi. È come mettere una toppa su una crepa profonda”.

Padel ma anche ore di educazione civica che nessuno assorbirà mai.

“Eh… verrebbe da dire: ma chi se ne importa dell’educazione civica, così com’è. In Spagna, per fare un esempio concreto, da trent’anni esiste un vero programma di educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Hanno inserito anche psicologi scolastici in modo stabile. E sa qual è il risultato? Nei trent’anni successivi, i femminicidi sono diminuiti del 30%. Questo è un dato reale. Se tu educhi un ragazzo di quindici anni al rispetto (delle donne, delle relazioni, dei sentimenti), vent’anni dopo vedi i risultati. Così si costruisce una società più sana. Ma se li lasci soli, se ti limiti al torneo di calcetto di fine anno, allora i risultati non arrivano. E quando non arrivano, la colpa non è loro”.

È partendo dalla sua esperienza nei licei che ha voluto inserire nel film i tre camei di Daniele Silvestri, Carolina Crescentini e Valerio Lundini?

“L’idea è nata proprio da quelle esperienze. In quel periodo non ero l’unico invitato nelle scuole: anche tanti miei colleghi ci andavano spesso. Daniele, per esempio, è stato chiamato più volte a parlare con gli studenti. Quell’impatto con i ragazzi mi ha colpito. Così, una volta scritta la sceneggiatura, mi sono chiesto: ‘Ma rappresenta davvero come sono oggi questi ragazzi?’. Ho chiamato, dunque, alcuni di loro, gli ho fatto leggere il copione e ho chiesto un parere. Hanno formato due piccoli gruppi di lettura, hanno lavorato con attenzione, poi ci siamo incontrati nel mio ufficio, insieme ai miei co-sceneggiatori. Sono stati generosi. Ci hanno fatto i complimenti (ci hanno detto che si riconoscevano nei dialoghi) ma ci hanno anche fatto notare due o tre passaggi da sistemare: ‘Una prof non parlerebbe così’, ‘Ua preside userebbe parole diverse’… E noi abbiamo ascoltato, fatto le modifiche. È stato utilissimo, anche per evitare l’effetto ‘adulto che finge di sapere’. Poi, per i camei, ho voluto coinvolgere chi già conosceva quell’ambiente. Daniele è un amico, mi faceva piacere averlo. Carolina è molto attenta, esposta, a questi temi, perfetta per quel ruolo. E Valerio, inizialmente, l’avevo immaginato come elemento comico, per alleggerire. Invece è stato sorprendente: ha detto cose profonde, con ironia e intelligenza. È stato bravissimo”.

Gliel’avranno già chiesto in tanti ma perché ha scelto proprio Edoardo Leo e Claudia Pandolfi per i due protagonisti?

“Li ho scelti per motivi completamente diversi. Edoardo, perché non aveva mai fatto un ruolo così. Di solito è visto come l’italiano medio: simpatico, un po’ scanzonato, magari di sinistra, uno che cerca di cavarsela. Invece qui il personaggio è quasi l’opposto: più rigido, con idee all’antica, uno che potresti immaginare con il volto di Sergio Rubini o Antonio Albanese, per capirci. Proprio per questo volevo Edoardo. Perché mi permetteva di raccontare un maschilismo ‘inconsapevole’, non urlato, non caricaturale. Non un uomo in giacca e cravatta, arrogante e chiuso. Ma uno normale, uno che piace, che ha avuto relazioni, che magari si crede moderno ma ripete gli stessi schemi del passato. Un tipo sportivo, che nei rapporti è un po’ superficiale e finisce per ricalcare, senza rendersene conto, certi comportamenti del patrigno. Questo lo rendeva credibile. E rendeva credibile anche il suo cambiamento: se fosse partito come un vero stronzo, non ci avrebbe creduto nessuno. Claudia, invece, è l’esatto contrario: lei è Alessandra. Quando ha letto il copione, mi ha detto: ‘Ma questa sono io!’. E aveva ragione. In realtà, mentre scrivevo, pensavo già a lei, anche se ancora non gliel’avevo proposto. Venivamo da un film insieme, I peggiori giorni, e mi ero trovato benissimo. È un’attrice che stimo molto, e in questo ruolo l’ho vista perfetta fin dall’inizio”.

E sullo schermo emerge una bella chimica tra i due.

“Era la prima volta che lavoravano insieme, ma tra loro si è creata subito una sintonia fortissima. C’è attrazione, gioco, ironia. Funzionano. Nei battibecchi che si vedono nel film si capisce che si divertono sul serio. Hanno ritmo, si stuzzicano, si piacciono. E questa complicità arriva anche allo spettatore. Mi viene in mente una scena in particolare, quella in cui lui dice ‘eccolo’… Edoardo era imbarazzatissimo. Si vergognava da morire, ma proprio questo lo rendeva perfetto. Era credibile, umano, divertente”.

A fine film dispiace quasi abbandonarli. Ha mai pensato di raccontare cosa succede a Valerio e Alessandra dopo?

“In parte lo suggerisce il finale del film, anche se resta aperto. Ma capisco la domanda, perché anche io faccio fatica a lasciarli andare. E non solo loro: anche i personaggi secondari come il padre di Alessandra o i due vicini spacciatori ti entrano dentro. A un certo punto ti affezioni, e ti dispiace sapere che non li rivedrai più. È come quando perdi delle persone con cui hai condiviso un pezzo di vita”.

Lei si sente più un regista o un narratore di storie umane?

“Bella domanda. In realtà, non mi sono mai sentito davvero un regista. Da piccolo non sognavo di fare il regista. Io volevo raccontare storie. Scrivo da quando avevo quattordici anni, e questo è quello che voglio continuare a fare. Non importa se succede a teatro, al cinema, in un podcast o con qualche altra forma nuova che ci riserverà il futuro. Per questo non mi definisco regista. È una parola che mi sta un po’ stretta. Anche nel cinema, vedo colleghi che competono, si arrabbiano, si consumano… Io non ce la faccio. Ho scelto di cercare libertà. Ci sono anni in cui mi va di recitare, e allora chiamo gli amici e chiedo: ‘Avete un ruolo per me?’. L’anno scorso, per esempio, sono stato un mese in Calabria con i Manetti Bros per US Palmese. Mi andava di farlo, e ci sono andato. È stato bellissimo. Poi sono direttore artistico del Teatro Parioli, e lì lavoro molto con i ragazzi. Mi piace creare spettacoli, aiutarli a crescere. Ho bisogno di esprimermi. Lo faccio come posso, in base a come sto. A volte le cose vengono bene, a volte meno. Ma va bene così”.

C’è un lavoro a cui è particolarmente legato e di cui è orgoglioso?

“Le soddisfazioni più grandi me le ha date il teatro. Penso a Zero, un monologo che ho scritto per me stesso, con la regia di Furio Andreotti. E poi Sogno di una notte di mezza estate, una regia che ho firmato con una compagnia straordinaria: Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Paolo Ruffini… Debuttammo al Teatro Romano di Verona, davanti a seimila persone. Una serata magica. Ricordo di aver pensato: ‘Stasera sono felice’. Era andato tutto alla perfezione. Al cinema, una sensazione simile l’ho provata solo con il mio primo film, Nessuno mi può giudicare. Mi nascondevo in sala per osservare le reazioni del pubblico: le risate, l’emozione. Sentivo che il film arrivava, che la gente lo amava. E lì mi sono sentito davvero realizzato. Una sera lo vidi anche insieme a Ciarrapico, Torre e Vendruscolo, il trio di Boris, che stava per approdare in sala con il lungometraggio tratto dalla serie. Non erano certo tipi da complimenti facili. Ma alla fine mi dissero: ‘Max, ci hai fregato: è troppo bello. E adesso noi che facciamo?’. Quel complimento, da parte loro, me lo porto ancora nel cuore. Poi sono arrivati anche i premi: David di Donatello, Nastri d’Argento, Globi d’Oro… Ma l’emozione più grande resta quella sera in cui Paola Cortellesi vinse il David come miglior attrice in una commedia. Ma sono orgoglioso anche delle piccole cose”.

Del tipo?

“Del mio romanzo. Si chiama Non fate come me. È un libro a cui tengo molto. Non è stato un successo di vendite ma è un lavoro che mi rappresenta. L’ho scritto con il cuore, racconta cose che per me contavano davvero. È rimasto qualcosa di intimo, per pochi, e va bene così. Ne sono fiero”.

E nella vita privata cosa la riempie di orgoglio?

“Il compagno e padre che sono. Ho fatto tanti errori, sia nelle relazioni che nelle amicizie. Ma ora ho una famiglia: io, la mia compagna e nostro figlio, che ha un anno e mezzo. E posso dire che questa volta funziona. Mi rende felice. In questo momento, mentre parliamo, sono sotto casa, davanti al portone. Sto per salire, e so che mio figlio Adriano mi correrà incontro. Ogni volta che torno è una festa. E questo amore è un regalo enorme: è arrivato tardi, a quasi 54 anni, o forse semplicemente è arrivato quando doveva arrivare. Un amico, uno diretto, mi ha detto una volta: ‘Il bene più grande che puoi fare a tuo figlio è fargli vedere che i suoi genitori si vogliono bene’. E penso che noi, ogni giorno, glielo facciamo vedere. Lui sorride sempre. È felice. E forse lo è anche perché sente l’amore che c’è tra me e la sua mamma. Per me, che vengo da una famiglia complicata e da un mondo spesso confuso, è un traguardo che non pensavo di raggiungere. E a volte ho quasi paura che finisca. Da quando è nato, ho cominciato a pensare alla morte. Prima non mi riguardava. Ora sì. Ho paura che succeda qualcosa, che un giorno lui non mi veda più. Questa consapevolezza mi ha cambiato. Sento di dover esserci. Il più possibile. Per lui”.