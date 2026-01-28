Massimiliano Buccheri evade dai domiciliari, trovato sotto casa dell'ex Zoe Mallucci: l'aveva già denunciato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimiliano Buccheri, ex pugile e influencer ed ex fidanzato di Zoe Mallucci, è stato arrestato a Roma. Dopo la fine del rapporto, era stato denunciato della ragazza e a ottobre era finito agli arresti domiciliari. Ciò nonostante, a dicembre Buccheri si era presentato nuovamente sotto casa di Zoe Mallucci, che ancora una volta aveva chiamato le forze dell’ordine. L’ex pugile, alla vista degli agenti, era fuggito ed era sparito nel nulla. A distanza di un mese, la Polizia è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo.

Massimiliano Buccheri arrestato: il comunicato della Questura

Il nome di Massimiliano Buccheri è tornato alla ribalta delle cronache su diversi quotidiani, che hanno dato notizia del suo arresto nella giornata di sabato 25 gennaio.

Nel comunicato della Questura, in cui il nome di Buccheri è omesso, si legge che l’uomo, ex pugile di 41 anni, è stato arrestato nel quartiere Fleming dopo poco più di un mese di latitanza ed è finito in carcere, gravemente indiziato del reato di stalking.

La relazione con la vittima era iniziata nel 2024 ed era poi terminata poco dopo perché la ragazza, “nota influencer”, aveva deciso di interrompere il rapporto perché riteneva l’allora compagno “troppo geloso e possessivo“.

L’uomo aveva iniziato a seguirla e a minacciarla. A causa del “crescente” atteggiamento ossessivo, la donna aveva sporto denuncia alla Polizia di Stato. Per l’ex pugile era stata emessa un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, aggravata dall’utilizzo del braccialetto elettronico.

Noncurante del provvedimento restrittivo, a dicembre si era presentato nuovamente sotto casa della ragazza, che ha richiesto ancora una volta l’intervento delle Forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, l’uomo ha ingranato la retromarcia scaraventando a terra due poliziotti, tentando di investirli per guadagnarsi la fuga.

Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva così deciso di aggravare la misura emessa, sostituendola con quella in carcere.

Dopo essere stato irreperibile da dicembre, sabato mattina l’uomo è tornato di nuovo nei pressi dell’abitazione dell’ex. Lì è stato notato dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio. Dopo una breve colluttazione e un tentativo di fuga verso l’androne di un vicino palazzo, è stato raggiunto e bloccato, anche grazie all’arrivo di altre equipaggi in soccorso, appena prima che rischiasse di cadere scavalcando una recinzione.

Maggiori dettagli sull’arresto di Massimiliano Buccheri

Il Messaggero ha fornito ulteriori dettagli sull’arresto di Massimiliano Buccheri, avvenuto in via Castelfranco Veneto a Roma.

Ci sono volute più di dieci volanti della Polizia per riuscire a rintracciare e a fermare l’ex pugile, notato mentre passeggiava tranquillamente lungo via Monterosi.

Buccheri ha sempre negato gli atteggiamenti persecutori per cui è stato denunciato.

La testimonianza

L’intervento di numerose pattuglie della Polizia aveva sorpreso i residenti al Fleming a Roma, che anche sui social hanno iniziato a domandarsi cosa stesse succedendo.

Poi, chi ha assistito da vicino alla scena, ha chiarito: “Hanno preso Massimiliano“.