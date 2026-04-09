Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: “Dove finisce la noia, comincia la speranza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per Massimiliano Gallo il punto non è mai stato raccontare una storia, ma capire perché quella storia oggi non può più restare in silenzio. La salita, il suo primo film da regista al cinema dal 9 aprile con Fandango, nasce da qui: non da un’operazione di memoria, ma da una necessità presente. Riportare alla luce un gesto che, nella sua semplicità, contiene ancora una forma di radicalità difficile da sostenere. Quando Eduardo De Filippo entra a Nisida, non porta un discorso, non costruisce un pensiero. Fa qualcosa. Firma un assegno, costruisce un teatro. È un’azione concreta, quasi spiazzante nella sua immediatezza. Ed è proprio questo che interessa Massimiliano Gallo: il passaggio dalla parola all’atto. In un tempo in cui tutto sembra restare a livello di dichiarazione, quel gesto diventa una linea di confine. Dentro questa scelta c’è anche un’idea precisa di arte. Non come ornamento, non come riflessione astratta, ma come possibilità reale di incidere. Non salva automaticamente, non trasforma tutti, ma apre uno spazio. E questo, oggi, sembra già abbastanza rivoluzionario. Il film si muove allora dentro una tensione continua: da una parte la noia, dall’altra la possibilità. La noia come ripetizione vuota, come tempo che si consuma senza lasciare traccia. La possibilità come qualcosa che arriva da fuori, rompe l’equilibrio e costringe a guardare altrove. Il teatro, in questo senso, non è un rifugio. È un elemento disturbante. Introduce un’alternativa dove prima non esisteva. Ma la scelta più netta è un’altra. Massimiliano Gallo rifiuta di spiegare. Non racconta il reato, non costruisce un passato, non cerca giustificazioni. I ragazzi restano lì, sospesi, senza etichette definitive. È una posizione chiara: togliere il giudizio per restituire complessità. Perché, prima di tutto, restano persone. Anche il suo sguardo di regista nasce da questo stesso principio. Non ridurre, non semplificare. Affidarsi agli attori, al loro corpo, alla loro verità. In un sistema che spesso chiede di “fare meno”, Massimiliano Gallo rivendica il contrario: chiede presenza, chiede profondità, chiede tempo. Perché la verità, quella che gli interessa, non è spettacolare. È qualcosa che potrebbe accadere davvero. E in fondo tutto torna sempre lì, a una convinzione molto semplice, come racconta in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie: senza la possibilità di immaginare qualcosa di diverso, non esiste futuro. È questo, forse, il nodo più politico del film. Non un messaggio dichiarato, ma una presa di posizione chiara. Quando si toglie ai ragazzi la possibilità di sognare, non si limita la loro libertà. Si cancella la loro direzione. Per questo La salita non è solo un esordio alla regia. È un gesto coerente con il percorso di Massimiliano Gallo. Un modo per dire che l’arte, se vuole avere senso, deve ancora provare a fare qualcosa. Anche solo aprire uno spazio. Anche solo, per un momento, cambiare lo sguardo.

Massimiliano, La salita prende avvio da un evento storico realmente accaduto agli inizi degli anni Ottanta: la visita di Eduardo De Filippo a Nisida. Perché ha scelto di raccontare oggi questa vicenda, riportandola fuori da quelli che sono ormai gli archivi della Storia?

“Perché credo che oggi sia, più che mai, una storia necessaria da raccontare. Necessaria perché prende le mosse da un fatto reale: negli anni Ottanta, a Nisida, con Eduardo appena nominato senatore a vita. In quel periodo si occupava dei ragazzi del Filangieri e di Nisida, quindi di due istituti penali minorili. Quando arriva a Nisida accade qualcosa di molto semplice ma estremamente potente: invece di limitarsi a discorsi, alla retorica o alla filosofia, compie un gesto concreto. Firma un assegno e fa costruire un teatro, completo di tutta la scenotecnica necessaria. Con quell’intervento riesce a salvare molti ragazzi. Questo, a mio avviso, dimostra un principio fondamentale: spesso non servono le parole, ma i fatti. È necessario occuparsi davvero di questi giovani. Ed è anche la dimostrazione che l’arte e la bellezza hanno una forza salvifica. Anche in luoghi dove la bellezza normalmente non arriva, quando riesce a entrare e a trasformarli, diventa così potente da incidere profondamente sulla vita delle persone. Naturalmente ciascuno resta libero di scegliere se cambiare oppure no. Tuttavia, quell’occasione, quell’impatto, l’arte e la bellezza possono offrirli. Ho voluto raccontare questa storia anche perché oggi viviamo un’epoca difficile, segnata da prepotenza e violenza. Affermare che la bellezza possa ancora avere un valore rappresenta, a mio parere, un gesto profondamente rivoluzionario”.

Al di là del valore salvifico dell’arte e del teatro, il film sembra muoversi tra due poli opposti: da una parte la noia, dall’altra la speranza. In che modo dialogano tra loro? E quale ruolo assume il teatro in questo equilibrio?

“Il teatro può rappresentare un punto di partenza. Può aprire una strada in un contesto in cui si ha la sensazione che tutto sia già scritto, che non esistano alternative. In questo senso può diventare un elemento capace di innescare un cambiamento all’interno della noia. La noia nasce dalla prevedibilità delle giornate: ci si sveglia, si passeggia, si scambiano poche parole con gli altri, ma si resta in un luogo dal quale non è possibile uscire. Per l’animo di un ragazzo è una condizione profondamente dannosa. Ho cercato di mettere in relazione queste due dimensioni, ma soprattutto volevo raccontare i sogni di questi giovani. Per questo nel film non viene mai chiarito il motivo della loro detenzione, né quale reato abbiano commesso: non era mia intenzione realizzare un racconto sulla reclusione. Mi interessava mostrare altro: ragazzi che hanno sbagliato, ma che restano assolutamente normali. E che, posti di fronte a qualcosa di diverso come l’arte, possono incuriosirsi, lasciarsi affascinare e cambiare prospettiva”.

Questa è la sua prima opera come regista. Ha scelto un esordio tutt’altro che prudente, lavorando con molti attori privi di esperienza cinematografica ma con una solida formazione teatrale. Perché questa scelta?

“Ritengo che questo sia, in parte, un falso problema del cinema italiano. Spesso agli attori di teatro viene chiesto di ‘fare meno’, come se il cinema richiedesse un registro completamente diverso. È una visione molto diffusa nel nostro Paese. Se si guarda al panorama internazionale, molti attori inglesi provengono dal teatro e sono interpreti straordinari, capaci poi di lavorare nel cinema, in televisione e nelle grandi serie. Jessie Buckley, l’attrice che ha vinto l’Oscar, per esempio, proveniva dal Globe: non è stata scelta per l’aspetto estetico, ma per la qualità del suo lavoro. A mio avviso si tratta quindi di un equivoco. Un equivoco che non mi riguarda, perché considero impensabile realizzare un film senza attori: ho bisogno degli attori. Per questo ho attinto al patrimonio del grande teatro napoletano, scegliendo interpreti come Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo e Roberta Caronia, che qui a Palermo (dove è stata realizzata l’intervista, ndr) è molto conosciuta. Sono tutti attori di grande valore, indispensabili per affrontare un percorso complesso come quello della ricerca della verità”.

Questo percorso verso la verità non viene mai raccontato con enfasi o trasformazioni evidenti. Che cos’è la verità, in La salita?

“La verità è esattamente ciò di cui parlavamo: qualcosa che può accadere nella vita reale. Ho avuto un’esperienza diretta molti anni fa. Tenevo lezioni di teatro in una scuola dell’hinterland napoletano. Erano ragazzi delle scuole medie, ma alcuni erano stati bocciati più volte, quindi avevano già un’età più avanzata. All’inizio si presentavano quasi come una baby gang, con un atteggiamento fortemente provocatorio. Dopo tre o quattro lezioni, però, cercavano un contatto continuo. Il motivo è semplice: non avevano mai avuto qualcuno che si occupasse davvero di loro. Quell’atteggiamento iniziale è stato completamente superato grazie a ciò che trovavano dall’altra parte: attenzione, bellezza, qualcuno disposto a proporre esperienze capaci di incuriosirli. Li portai a vedere il dietro le quinte, a capire il funzionamento dei fari e della macchina teatrale. Per loro era un’esperienza straordinaria. È esattamente questo che ho voluto raccontare: che, in un luogo come un carcere minorile, l’arrivo di una figura come Eduardo può generare trasformazioni profonde e imprevedibili”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Il suo film, La salita, può essere interpretato come un manifesto. È più un manifesto artistico o politico?

“Non si dovrebbe mai pensare di trasmettere un messaggio in modo esplicito, perché si rischia di risultare presuntuosi. L’arte nasce dall’esigenza di comunicare. Cerco di esprimere ciò che sento, sia come artista sia come cittadino. Tutto ciò che realizzo deriva dal mio modo di pensare. Negli ultimi spettacoli teatrali, ad esempio, proponevo un monologo molto intenso in cui sostenevo che alle nuove generazioni sia stata sottratta la possibilità di sognare. Noi avevamo questa possibilità: potevamo immaginare qualsiasi futuro, anche se poi non sempre si realizzava. Il sogno, però, esisteva. Oggi questa prospettiva sembra venuta meno, ed è forse la forma di violenza più grave nei confronti dei giovani. Affermare che nulla sia possibile, che nulla possa cambiare, che tutto sia già stabilito, che persino votare sia inutile, è devastante. A scuola si discuteva animatamente di politica. Oggi i social hanno amplificato un disagio diffuso. Sono strumenti potentissimi, ma spesso vengono utilizzati in modo improprio, generando anche aggressività. Un ragazzo di tredici anni non è in grado di elaborare il flusso continuo di contenuti a cui è esposto: immagini di guerra, contenuti leggeri, drammi quotidiani, tutto senza filtro. È difficile per un adulto, a maggior ragione lo è per loro. Si sta consegnando alle nuove generazioni un mondo profondamente disfunzionale”.

Nel film emerge una scelta molto precisa dei volti. Penso al giovane Alfredo Cossu, che ha un aspetto lontano dallo stereotipo del detenuto. Perché questa decisione?

“Proprio per allontanarmi dal cliché. Frequentando Nisida, ho incontrato spesso il direttore, Gianluca Guida, una persona di grande sensibilità. Quando possibile, pranzavo con i ragazzi. Un giorno ho conosciuto due giovani di grande fascino, sembravano due surfisti. Ci hanno accompagnato in giro, mostrandoci la struttura. Successivamente ho chiesto al direttore quale fosse la loro storia: avevano aggredito brutalmente un metronotte. Eppure, erano ragazzi ai quali si sarebbe affidata senza esitazione la propria casa. Fisicamente ricordavano molto il personaggio di Emanuele: belli, biondi, dall’aspetto curato. Da quell’incontro è nata l’idea di costruire personaggi lontani dagli stereotipi. Perché la realtà, spesso, è molto più complessa di quanto si immagini”.

Quanto è stato complesso lavorare sul personaggio di Carlo Croccolo che lei conosceva personalmente?

“Ho debuttato con Carlo Croccolo, nel Tartufo di Molière. È stato il mio primo maestro. Mi preparò anche per un esame al Piccolo di Milano, quindi lo conoscevo molto bene. Per questo ruolo ho pensato a Maurizio Casagrande, perché lo ritenevo perfetto: possiede sia la simpatia sia quella vena di follia che caratterizzava Croccolo. Carlo aveva una grande energia espressiva, unita a una straordinaria vis comica, che gli ha permesso di costruire una carriera eccezionale. A mio avviso, Maurizio è riuscito a restituire proprio queste qualità”.

Perché ha scelto Roberta Caronia per interpretare Beatrice?

“In un Paese in cui spesso la meritocrazia non funziona, ho deciso di affidarmi ai provini, e Roberta è risultata la migliore. In ambito artistico, al di là di molte parole, il punto è semplice: un’interprete è adatta oppure no. Questo non significa che le altre attrici non fossero valide, ma lei era quella più in sintonia con il ruolo. È riuscita infatti a restituire un personaggio complesso, ricco di sfumature. Avevo bisogno di un’attrice solida, capace di sostenere un ruolo di questo tipo, e ha risposto esattamente alle esigenze del film”.

Parlando del film, non si può non citare Mariano Rigillo nei panni di Eduardo De Filippo. È stata anche la sua prima volta a Venezia, a 86 anni.

“Ho sempre pensato che fosse la persona più adatta a interpretare Eduardo. Oltre al fatto che aveva un’età simile a quella di Eduardo al tempo della visita a Nisida, Rigillo possiede un percorso artistico e umano che lo rendeva particolarmente idoneo. Fisicamente è diverso, più alto, ma questo per me non era rilevante. Dal punto di vista attoriale, Mariano è un interprete di classe straordinaria, vicino per qualità a certi attori inglesi: uno di quelli che mantengono eleganza e credibilità in qualsiasi ruolo. Ero certo, soprattutto, che non avrebbe realizzato né una caricatura né un’imitazione di Eduardo. Infatti, non ne riproduce mai la voce. Lavora piuttosto sulle movenze, che ha interiorizzato e poi restituito con grande precisione. C’è una scena, quella del primo discorso ai ragazzi sotto l’albero a Nisida, particolarmente significativa: i ragazzi avrebbero dovuto applaudire, ma si sono messi a piangere, visibilmente commossi. Questo restituisce la misura dell’impatto che ha avuto anche sul set. Appartiene a una categoria di attori di altissimo livello, che considero dei veri punti di riferimento, come David Niven”.

Che tipo di regista è stato? Più orientato alla guida, all’ascolto, o al servizio della storia e degli attori?

“Un po’ tutte queste dimensioni. Per indole tendo ad ascoltare molto: mi interessa comprendere il punto di vista degli altri e confrontarmi. Naturalmente, alla fine, le responsabilità spettano al regista, ma l’ascolto resta per me fondamentale. Ho seguito gli attori con grande attenzione, lavorando su ogni parola. Abbiamo iniziato con prove a tavolino, come in teatro, poi in piedi e successivamente insieme ai musicisti. Con i ragazzi, che non avevano esperienza sul set, volevo creare le condizioni migliori: prima delle riprese li ho portati a conoscere gli ambienti, le celle, gli spazi. Hanno avuto modo di confrontarsi anche con il direttore della fotografia, Davide Sondelli, che è un professionista straordinario. Il mio approccio è orientato alla risoluzione dei problemi. La scenografa Giada Esposito mi ha detto che ero il primo regista a non crearne, ma a risolverli. Ed è un aspetto naturale: l’obiettivo era realizzare il film, non imporre difficoltà inutili. Inoltre, doveva essere completato in quattro settimane, quindi anche il tempo a disposizione era limitato”.

Dal punto di vista registico, qual è stata la sfida più grande? C’è stato un momento in cui ha pensato: “Chi me l’ha fatto fare?”?

“No, mai. Con una certa incoscienza, direi mai. Sono arrivato sul set il primo giorno con grande tranquillità; il secondo ho girato un piano sequenza di quattro minuti e mezzo. Ero sereno perché è un passaggio che va affrontato con piena consapevolezza. In sua assenza, è preferibile non intraprenderlo. Altrimenti si rischia di delegare il film al direttore della fotografia, limitandosi a firmarne la regia. Volevo invece raccontarlo secondo la mia visione. Per questo ho utilizzato molti movimenti di macchina: carrelli, dolly, bracci. Ripetevo spesso a Davide: ‘Lasciamo spazio alla poesia’. Era esattamente ciò che intendevo esprimere. Ho vissuto l’esperienza con entusiasmo e grande energia. È qualcosa che desidero ripetere”.

Dal punto di vista produttivo, quali difficoltà avete incontrato? È stato semplice reperire i fondi?

“No, affatto. A un certo punto abbiamo rischiato di interrompere la preparazione del film perché il budget non era ancora completo. Ho però deciso di andare avanti comunque. Se non fosse partito in quel momento, considerando i miei impegni, sarebbe slittato di un anno o più. Abbiamo quindi proseguito anche con una certa dose di rischio, pur non avendo ancora tutte le risorse necessarie.

Nel frattempo il progetto è cresciuto e, di conseguenza, sono aumentati anche i costi, ma era l’unico modo per avviarlo. Diversamente, non si sarebbe mai realizzato”.

Che emozione ha provato quando il film è stato selezionato alle Giornate degli Autori a Venezia?

“Una grande felicità. Si tratta di un esordio, presentato alle Giornate degli Autori, nella sezione Confronti: è una soddisfazione significativa. Il film è stato accolto positivamente dalla critica, con recensioni molto favorevoli, e questo mi rende particolarmente contento. Ora, però, resta l’incognita dell’uscita in sala. Il percorso di un film è sempre imprevedibile: non si può sapere in anticipo quale sarà la sua accoglienza. Ci sono opere su cui si punterebbe molto e che poi non funzionano, e altre che invece sorprendono. Oggi esiste però un elemento importante: la vita dei film è più lunga.

Anche quando incontrano difficoltà al cinema, possono trovare una seconda esistenza sulle piattaforme e diventare, nel tempo, opere di culto. È accaduto anche a lavori a cui ho partecipato, come Mozzarella Stories, poco visto in sala ma poi diventato un cult, oppure Fort Apache, che ha avuto un pubblico limitato al cinema ma è stato apprezzato da molti registi e autori. Ogni film, alla fine, trova il proprio percorso”.

Che ruolo hanno avuto le musiche di Enzo Avitabile in La salita?

“Un ruolo fondamentale, un vero valore aggiunto. Enzo, oltre a essere un grande artista, è una persona che lavora con autenticità. Ci siamo compresi immediatamente. Ha deciso di contribuire gratuitamente alle musiche, compiendo anche un gesto concreto di grande generosità. Mi disse: ‘Parliamo la stessa lingua, quella del cuore, quindi non serve aggiungere altro’. Si è messo completamente al servizio del film: il giorno successivo alla lettura della sceneggiatura aveva già composto un brano centrale, il ‘Padre Nostro’ dei ragazzi, che ho poi utilizzato tra l’inizio e la fine del film. È un autore capace di trasformare un’opera, donandole una sonorità riconoscibile e una forte componente poetica. Non si limita al proprio stile: è in grado di spaziare, arrivando anche a scrivere un madrigale, come nelle scene tra Roberta Caronia e Alfredo Cossu. Le sue musiche hanno una qualità che riesce a toccare profondamente chi ascolta”.

Nel realizzare questo film ha avuto dei maestri di riferimento?

“No, non lavoro con l’intenzione di rendere omaggi consapevoli ai maestri. Posso però dire cosa mi piace da spettatore. Realizzo film pensando anche al pubblico: mi chiedo sempre se ciò che vedo mi interesserebbe davvero. Apprezzo un cinema costruito attraverso movimenti di macchina, anche lenti, con primi piani significativi. Mi interessa soffermarmi sulle immagini, prendermi il tempo necessario per osservarle. Altrimenti preferisco guardare la televisione. Amo un cinema che cura il singolo fotogramma e che non ha fretta. È questo il tipo di linguaggio che mi interessa e che desidero vedere”.

Che ruolo ha avuto per lei la recitazione? È stata più una forma di terapia o di catarsi, anche alla luce del suo percorso familiare?

“È sicuramente il mio modo di comunicare con gli altri. Credo che un artista abbia l’esigenza profonda di esprimersi, ciascuno attraverso il proprio linguaggio. Un pittore, ad esempio, lo fa dipingendo. Spesso però si cade in un equivoco: si pensa che un artista sia tale solo se ha successo. Non è così. Antonio Ligabue, per esempio, faticava persino a procurarsi da vivere, eppure ha dipinto per tutta la vita, senza sosta. Quello era il suo modo di dialogare con il mondo. Per me è lo stesso: la recitazione è il mio modo di comunicare con la società. Se non avessi fatto l’attore, avrei comunque cercato una forma artistica. Forse mi sarei dedicato alla scultura, a un lavoro manuale che mi permettesse di esprimere questa necessità. È certamente terapeutica, è catartica. E credo che sia anche ciò che mi mantiene in equilibrio. Probabilmente, senza, avrei avuto difficoltà a trovare una mia stabilità”.

Il suo è un percorso che, nell’immaginario comune, viene considerato “tardivo” rispetto al successo. Nei momenti in cui attendeva un riconoscimento più ampio, si è mai chiesto perché altri sì e lei no?

“No, mai. Quella centralità mi veniva comunque dal teatro. Vivevo una dimensione piena: lavoravo con mio fratello, avevamo una compagnia, ero molto attivo. Si trattava anche di lavori di grande successo e, quindi, il valore del mio lavoro veniva riconosciuto, seppur in un ambito più circoscritto, magari regionale. Quando poi si arriva su una rete nazionale, cambia tutto: aumenta l’esposizione, cresce la visibilità. Tuttavia, quella solidità costruita nel tempo mi ha sempre protetto. Ho visto molti ottenere visibilità, fermarsi e poi scomparire. Non ho mai sentito il bisogno di chiedermi perché il percorso di altri fosse diverso dal mio”.

Nel suo percorso ha mai riflettuto sul confine tra ambizione e ossessione?

“Sì, ed è una distinzione fondamentale. L’ossessione impedisce di vivere serenamente questo lavoro. Consuma energie, porta a confrontarsi continuamente con gli altri e a entrare in dinamiche che ritengo poco sane. Non ha nulla di costruttivo. Avere un obiettivo, invece, è diverso. È giusto avere una direzione, un traguardo. Conosco molti colleghi che vivono questo lavoro in modo ossessivo: ottengono un sold out e subito vogliono conoscere gli incassi, poi confrontarli con quelli di altri. Basta una differenza minima per compromettere la loro soddisfazione. Personalmente, non condivido questo approccio”.

Guardando alla sua carriera, cosa le hanno trasmesso gli attori che l’hanno preceduta? E cosa pensa di lasciare a chi verrà dopo?

“Ho ricevuto moltissimo. Ho iniziato con Carlo Croccolo, poi ho lavorato con Aldo Giuffrè, Carlo Giuffrè e, successivamente, ho fatto parte per un periodo della compagnia di Vincenzo Salemme. Parliamo di grandi capocomici, una figura oggi quasi scomparsa. Erano attori, ma anche direttori artistici, con una conoscenza completa del palcoscenico. Un regista può offrire una visione generale, ma loro erano in grado di indicare con precisione assoluta ogni dettaglio: bastava spostare una sedia in un modo o in un altro per ottenere una reazione diversa dal pubblico. Da loro ho imparato soprattutto la disciplina. L’idea di un teatro rigoroso, quasi militare, con gerarchie molto chiare. Non esiste democrazia: esistono il talento e il lavoro. Chi lavora, progredisce. Croccolo, ad esempio, manteneva sempre la cortesia, ma non lavorava con chi riteneva privo di talento. Oggi probabilmente verrebbe giudicato in modo critico. Mi hanno trasmesso anche il valore di una tradizione teatrale complessa e dell’improvvisazione. Improvvisare non è un esercizio semplice: è come una jam session jazz, richiede regole precise ed è estremamente difficile. Nel mio piccolo, cerco di trasmettere gli stessi principi: disciplina e senso del lavoro. Lo spettacolo non è mai garantito: ogni sera va conquistato. Non esiste una replica che riesca automaticamente. Non tollero superficialità e cerco di difendere un modo di fare teatro che oggi è meno diffuso, anche perché complesso da insegnare”.

Se dovesse individuare tre tappe fondamentali del suo percorso, quali sceglierebbe?

“Sicuramente l’inizio, con il debutto accanto a Carlo Croccolo nel Tartufo di Molière. Poi Fortapàsc, che è stato il primo film importante e mi ha aperto molte porte. Infine, il passaggio alla televisione, che mi ha dato una popolarità più ampia”.

A proposito della televisione: a breve sarà sul set di Malinconico 3 ma esiste la possibilità di un ritorno di Imma Tataranni per una sesta stagione?

“Non lo so. Senza il personaggio di Imma è difficile immaginare una continuazione. Forse si potrebbe tentare, come suggerisce Mariolina Venezia, ma al momento il progetto è fermo. La decisione è legata anche al fatto che Vanessa Scalera ritiene di aver concluso il proprio percorso con il personaggio. Per ora, quindi, ci fermiamo, con rammarico, anche perché sono stati sette anni molto intensi e significativi”.

Qual è il desiderio più profondo di un artista?

“Essere libero. Un artista deve poter essere libero. Nel momento in cui è assorbito da preoccupazioni pratiche, rischia di perdere la propria identità e di trasformarsi in un esecutore. Dovrebbe avere il coraggio di svolgere questo lavoro anche in condizioni difficili, oppure disporre della serenità economica necessaria per scegliere. Ad esempio, potersi fermare un anno, andare a Londra per approfondire il cinema, e poi tornare con nuove prospettive”.

La salita rappresenta anche un gesto di tenerezza verso il Massimiliano artista?

“Sì, in parte. C’è molto di personale, soprattutto nelle sequenze legate al teatro e alle prove. Sono presenti esperienze vissute e anche elementi che avrei desiderato vedere realizzati. Nella realtà Eduardo non mise in scena quello spettacolo, ma ho voluto immaginare qualcosa di diverso: una forma di varietà, capace di alimentare il sogno”.

Dopo questo film sente il desiderio di avvicinarsi ancora di più al mondo carcerario?

“In realtà è un ambito che frequento già da tempo. Lo conosco e ne condivido alcune esperienze. Questo film, inoltre, ha prodotto un risultato concreto ancora prima della sua uscita: il Ministero della Giustizia ha finanziato la riapertura del teatro di Eduardo a Nisida. In questo senso, si può dire che abbia già generato un piccolo, significativo cambiamento”.