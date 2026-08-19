Massimiliano Gatti morto in Messico per la caduta dalle scale dell'albergo, le accuse della madre e dell'amico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha perso la vita cadendo dalle scale dell’albergo in Messico dove era in vacanza con la fidanzata e gli amici, che adesso denunciano la mancanza sicurezza della struttura e i ritardi nei soccorsi. La morte Massimiliano Gatti, 38 anni, è stata resa nota con uno straziante post sui social dalla madre, convinta anche lei delle responsabilità dell’hotel sulla tragediacome i compagni di viaggio del figlio. Sull’incidente fatale sono in corso le indagini delle autorità locali, seguite dalla Farnesina attraverso i canali diplomatici.

La caduta fatale dalle scale dell’albergo in Messico

Il 38enne è morto davanti agli occhi della fidanzata durante un soggiorno in un albergo della località messicana di Holbox, a circa 160 chilometri da Cancún.

Secondo le prime ricostruzioni, Gatti avrebbe perso l’equilibrio scendendo le scale interne della sua camera, picchiando la testa e morendo sul colpo.

“Maxi è caduto dalle scale interne alla sua stanza dopo essere uscito dalla doccia, non dovevamo neanche avere una camera su due piani… Ci hanno fatto l’upgrade appena arrivati” ha raccontato uno degli amici a TgCom24.

Il post della madre

A dare la notizia della morte del turista 38enne milanese è stata la madre Flaviana Candida,”con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui” ha scritto in un commovente post sui social.

“Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il Grande Amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho. Vi abbraccio tutti”, ha concluso pubblicando sulla sua bacheca una foto sorridente del figlio.

Le indagini sulla morte di Massimiliano Gatti

Nell’intervista a Tgcom24, uno degli amici ha ripercorso i momenti che hanno portato alla morte di Massimiliano Gatti, puntando il dito sulla sicurezza dell’albergo e le gravi lacune nella macchina dei soccorsi, a partire dall’assenza di ambulanze sul posto

“Abbiamo dovuto noleggiare una lancia perché potesse arrivare il più velocemente possibile al porto di Chiquilá – ha raccontato – L’abbiamo pagata 150 euro. Una volta arrivato a Chiquilá è stato trasportato a Cancún a bordo di un’ambulanza, con lui c’era la sua fidanzata. Ci hanno messo un’ora e quaranta ad arrivare. In tutto, dalla caduta all’arrivo a Cancún, il trasporto è durato circa tre ore e mezza“.

In Messico è volato il padre Roberto Gatti, presidente del Gruppo Bea, storico azienda milanese del settore della distribuzione di ceramiche e arredo bagno, per seguire la vicenda e organizzare il rientro della salma in Italia.