Massimiliano Ossini, l'intervista: “La mia città ideale ascolta i giovani e non dimentica i legami”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

In un tempo che corre troppo veloce, in cui le città diventano sempre più simili e le persone sempre più isolate, Massimiliano Ossini prova a fermarsi. A osservare, ad ascoltare, a chiedersi, con autenticità, che tipo di mondo stiamo costruendo. E soprattutto: che mondo vogliamo? È questo il punto di partenza di La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura in onda dal 27 dicembre in prima serata su Rai3. Un progetto che nasce come esperimento televisivo, ma diventa presto una riflessione collettiva sul presente e sul futuro. Dallo studio Dear Fabrizio Frizzi, dove le voci si incontrano e si confrontano, Massimiliano Ossini guida il pubblico alla scoperta delle città più innovative del pianeta, intrecciando architettura, sostenibilità, sicurezza, tecnologia, cultura. Ma anche qualcosa di più raro e prezioso: umanità. E in un giorno solo, Massimiliano Ossini sarà protagonista su due fronti. La mattina dello stesso 27 dicembre, su Rai1, debutta la nuova edizione di Linea Bianca Olympia, viaggio nei territori e nelle comunità che si preparano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dalle Dolomiti alla memoria storica, dal lavoro quotidiano all’eccellenza alpina, è un racconto che mescola bellezza, fatica, resilienza e futuro. Tutto questo senza mai abbandonare la sveglia quotidiana: l’impegno a Uno Mattina, ogni mattina in diretta accanto a Daniela Ferolla, resta un appuntamento fisso e una responsabilità che Massimiliano Ossini vive con serietà e gratitudine. Perché lì, nel flusso vivo dell’attualità, si misura ogni giorno con il ritmo del Paese e con ciò che tocca da vicino le persone. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Massimiliano Ossini si racconta con sincerità e misura. Ripercorre la nascita dei nuovi progetti, condivide emozioni, dubbi, scelte, e rivendica la sua idea di televisione come spazio di servizio, confronto e ascolto. Tra le righe emerge una visione: quella di un uomo che ha imparato a fidarsi del tempo, della fatica, delle persone. Che crede nella forza degli studenti, nel valore dell’esempio, e nella gentilezza come atto rivoluzionario. E che non ha paura di dire che, in mezzo a tutto questo, ciò che conta di più resta una cosa sola: la famiglia, i legami, il tempo condiviso con chi ci fa sentire a casa.

Lei è conduttore, inviato e autore di La città ideale. Tra questi tre ruoli, quale l’ha messa più in difficoltà e quale invece le ha dato più soddisfazione?

“La parte che mi dà più soddisfazione, senza dubbio, è quella di ideatore. È lì che nasce tutto. Questo progetto l’ho pensato insieme a un autore e regista che ormai è diventato il mio migliore amico, uno che mi segue da anni. Ci siamo ritrovati in riunioni, cene, pizze, passeggiate… buttavamo giù idee, le scrivevamo, ci chiedevamo se fossero già state fatte. E, quando poi porti un’idea e il direttore ti dice che gli piace, si parte davvero. Da lì si lavora per svilupparla e migliorarla insieme a tutta la squadra. Per me questo è il momento più bello di tutti. Riuscire a realizzare qualcosa che hai pensato, condiviso con colleghi e amici, è il punto più alto. E poi c’è anche un’altra grande soddisfazione: vedere che il tuo prodotto non solo funziona tecnicamente, ma arriva davvero al pubblico. Che piace. È quello che tutti speriamo”.

E rispetto agli altri ruoli, conduttore e inviato, come si è trovato?

“Mi piacciono tutti, ognuno ha un valore. C’è la parte in studio, dove conduco e faccio le interviste, e poi ci sono i viaggi, che mi portano in giro. Quelle parti esterne mi sono particolarmente care perché negli anni ho dedicato tanto tempo proprio a raccontare territori. È un po’ la mia cifra. In La città ideale ho cercato di mettere dentro tutto quello che mi piace. Lo studio, per esempio, è il mio punto di partenza. Ho iniziato lì, alla Disney Channel, dove ho fatto sei anni: è stata la miglior palestra che potessi avere. Proprio qualche giorno fa, a Uno Mattina, scherzavo con il professor Michele Mirabella, che aveva una telecamera in mano, e gli ho detto: ‘Pensi che io ho iniziato facendo anche l’operatore!’. Alla Disney mi fecero fare un corso completo: operatore, fonico, montatore… mi montavo da solo i pezzi. Facevo tutto, anche da regista. E ovviamente conducevo. Quell’esperienza è stata un pilastro per me. Quando sei davanti alla telecamera, non pensi solo a cosa dire: hai in mente il punto luce, la posizione, il ritmo. Tutto questo oggi si è un po’ perso, purtroppo. Le nuove generazioni non fanno più quel percorso così completo. Si va sempre di corsa, manca il tempo per formarsi bene”.

In una recente intervista ha detto che La città ideale è “un sogno che si realizza”. Quale parte del sogno l’ha stupita di più una volta realizzato?

“Sicuramente l’intervista in studio ad Alberto Angela. Per me è stato un momento davvero speciale. Ognuno di noi ha dei modelli, dei punti di riferimento. I miei sono sempre stati, come ho detto più volte, il padre di Alberto, cioè Piero Angela, ma anche Corrado, Pippo Baudo, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi. Sono figure diverse, ma ognuna rappresenta un modo di fare televisione che amo, che guardo e in cui vorrei camminare, per così dire, sulle stesse orme. Alberto Angela ha una dote rara: riesce ad affascinare tutte le generazioni raccontando contenuti veri, profondi. Io ho visto ragazzi giovanissimi ascoltarlo con gli occhi spalancati, fargli la fila per ore per farsi firmare i libri. Ma anche adulti, anziani. Vederlo lì, ospite della mia trasmissione, che accetta l’invito su un programma completamente nuovo, mai andato in onda, è stato per me davvero un sogno che si realizzava. E poi ha parlato di un tema che per me ha un valore enorme: la città. Abbiamo fatto insieme un excursus storico, partendo dall’antica Roma, raccontando come si formavano le città. È un passaggio bellissimo. Abbiamo distinto tra le città che si vivono e quelle che si ammirano da turisti. È un punto di vista che apre davvero tante riflessioni”.

Un elemento importante del programma è la presenza attiva degli studenti. Perché ha voluto coinvolgerli in modo così diretto?

“Perché sono parte integrante della città reale. Come dico sempre, una città non può funzionare se un solo elemento è eccellente e gli altri no. Tutti devono contribuire. E tra questi elementi ci sono proprio le nuove generazioni, che spesso liquidiamo dicendo ‘sono il futuro’. No. I ragazzi non sono il futuro: sono il presente. Sono loro che stanno già costruendo il Paese. Che lo facciano bene o male dipende anche da noi. Per questo abbiamo voluto un pubblico di studenti, non passivo, ma attivo. Che interviene, che discute con noi. Nella prima puntata c’erano i ragazzi di Tor Vergata e anche quelli della Sapienza. Gente che studia cinema, architettura, urbanistica. Parlano di città, di modelli nuovi, di trasformazioni urbane senza perdere identità. Per loro è una lezione vera e propria. Le dirò di più: potrebbero ricevere crediti formativi per quello che fanno, perché in trasmissione ascoltano, interagiscono, riflettono insieme a personaggi come Nicola Piovani, Angela, architetti internazionali, rettori. E poi non sono solo ascoltatori. Sono protagonisti. Raccontano quello che fanno nelle loro università, nella loro città. Non solo grandi città, ma anche realtà più piccole. E la cosa bella è che molte università stanno già lavorando alla rigenerazione urbana, alla riconversione di spazi. E sono proprio i ragazzi a farlo”.

US Dario Sardonè

Quindi, c’è anche un messaggio da trasmettere a chi guarda?

“C’è una doppia valenza: da un lato diamo energia, linfa, ispirazione a chi ci guarda. Dall’altro, è una grande soddisfazione per i ragazzi che partecipano. Le dico solo che, dopo ore passate seduti in studio, alla fine della puntata sono venuti tutti da me dicendomi quanto si erano divertiti, quanto era stato bello. Pensavo che potessero annoiarsi o distrarsi, invece no: sono rimasti coinvolti fino alla fine. Per me questo significa che abbiamo centrato il bersaglio”.

L’ascolto dei ragazzi è un elemento forte, considerando come spesso le nuove generazioni si lamentino proprio del mancato ascolto.

“Anche noi ci siamo interrogati: li facciamo parlare? Li coinvolgiamo? Alla fine, abbiamo deciso di sì, con convinzione. E ne è valsa la pena. Vedere, ad esempio, come i ragazzi reagiscono davanti a una città come Singapore, che per molti è un modello ideale, ci fa capire cosa cercano davvero. Sono città che sembrano perfette, ma bisogna vedere se loro ci si trasferirebbero davvero. È bello scoprirlo alla fine di ogni puntata, sentendo direttamente la loro voce”.

È raro che in tv venga oggi data voce ai giovani. Mi viene in mente solo un altro programma, TV Talk su rai 3, che però ha un taglio completamente diverso.

“Ha ragione. TV Talk fa un lavoro simile da un altro punto di vista, e devo dire che sono bravi. Quello è un altro modo di aprirsi, di dare spazio, e in effetti diventa una forza. È anche una questione di credibilità: allarghi il pubblico, coinvolgi chi ti guarda. E se i giovani non si sentono coinvolti, se non si sentono rappresentati, è normale che poi si allontanino. Perdiamo i giovani? Certo. Ma se non li fai parlare, se non li fai partecipare, è inevitabile. Se invece li ascolti, se gli dai un’agorà, un vero spazio dove esprimersi, allora succede qualcosa. Guardi, dopo questa intervista mi è venuta anche un’altra idea: in una delle prossime puntate che stiamo realizzando magari uno dei servizi lo facciamo fare proprio a loro. Un reportage fatto dai ragazzi. Sarebbe un passo in più”.

Tra tutte le città che ha visitato per il programma, ce n’è una che, secondo lei, interpreta meglio il futuro? Una che oggi può rappresentare la città ideale?

“Sì, oggi direi Copenaghen. Per tante ragioni. È una città inclusiva fin dall’infanzia: lì non esistono distinzioni, si cresce insieme, nello stesso ambiente. E poi è davvero alla portata di tutti, anche se ha un grande difetto: è molto cara. Però anche questo lo compensano. Per esempio, gli studenti che non sono fuori corso ricevono un sussidio mensile (non ricordo la cifra esatta, ma era sicuramente oltre i 600 euro) che serve per pagarsi la casa e le spese. È un aiuto concreto. E la città si modifica velocemente, è sempre al passo con i tempi. A livello architettonico, poi, è davvero bella. Non è una di quelle città ‘omologate’ come ne vediamo sempre di più. Oggi ovunque, da Singapore a Tokyo, si costruiscono grattacieli altissimi, tutti di vetro. Più o meno belli, ma alla fine tutti simili. Copenaghen invece ha un’architettura particolare, diversa. Ha ancora un’identità. E c’è un altro aspetto che mi ha colpito moltissimo: la cultura della responsabilità. Lì ogni cittadino è protagonista della sua città, e se fa qualcosa di utile (per esempio, tiene pulito il quartiere) riceve benefici. Ti regalano la birra, puoi fare kayak gratis, entri nei musei… e la cosa straordinaria è che non devi dimostrare niente. Non devi presentare prove. C’è fiducia. Tu vai e dici: ‘Ho fatto questo”’ e ti credono. È una cosa bellissima. E fa riflettere”.

Riflettere in che senso? Che confronto ha fatto con altre città, come Singapore ad esempio?

“Singapore è una città dove regna la sicurezza. Tu puoi lasciare il cellulare su un tavolo, la borsa aperta, e nessuno toccherà nulla. Lì non succede niente. Ma il prezzo da pagare è altissimo: ci sono circa 200.000 telecamere che ti sorvegliano costantemente. E se sbagli, le pene sono severissime. Multe pesantissime, ma anche pene estreme come la pena di morte per reati gravissimi: omicidio, stupro, traffico internazionale di droga. Personalmente, questo è molto lontano dalla mia visione. E penso anche da quella della stragrande maggioranza degli italiani. Però, questo contrasto mi ha fatto porre una domanda, che pongo anche ai ragazzi nelle puntate: preferiamo vivere in un Paese sicuro perché abbiamo paura delle telecamere, delle leggi, delle punizioni? O vogliamo diventare un Paese sicuro perché abbiamo una cultura che ci porta spontaneamente a fare il bene comune, come succede a Copenaghen? Ecco, questa è la riflessione. Io nel programma non do mai giudizi. Resto sempre imparziale. Pongo domande, e lascio che le persone si formino un’opinione propria”.

Quando era bambino, cosa rappresentava per lei una città ideale?

“Per me, da ragazzino, la città ideale era un posto dove poter scendere per strada e giocare. Senza il pericolo delle macchine. Dove conoscevi quasi tutti quelli che vivevano intorno a te. Dove si lasciavano le chiavi nella toppa della porta di casa. Era un luogo in cui ti divertivi con i compagni che stavano giù, in strada, e tutto era davvero a misura d’uomo. Questo è ciò che mi manca oggi. Mi manca vedere i bambini vivere quello che io ho vissuto. Perché, oggi, i ragazzi quella dimensione umana, fatta di relazioni quotidiane, non ce l’hanno più”.

Le città si possono restringere fino a diventare anche uno studio televisivo. Lei è abituato a girare luoghi meravigliosi e ha persino condotto un programma da uno studio a 4000 metri di altezza. Ora invece si trova da solo a condurre da uno degli studi simbolo della Rai, il Dear Fabrizio Frizzi. Che effetto le ha fatto?

“Un effetto forte, di grande responsabilità. Perché parliamo di una fascia importante come la prima serata del sabato, e di un programma da studio proprio come sognavo da ragazzo. E quando dico ‘programma da prima serata’ intendo anche per la cura con cui viene realizzato. Hai un direttore della fotografia che ti fa fare le prove, che ti posiziona, cambia, modifica. Una scenografia pensata, bocciata, rifatta, studiata in ogni dettaglio. Con Fabrizio Guttuso abbiamo cercato di rendere lo studio personalizzato, unico, non omologato. Oggi gli studi sono tutti bellissimi, pieni di ledwall. Ma noi abbiamo scelto una strada diversa: quella teatrale. Quasi un ritorno indietro, con una scenografia viva, fisica, presente. Per me è qualcosa in più. E poi ci sono le riunioni continue, le modifiche fino all’ultimo minuto. Quando si va in onda, tutti gli occhi sono su di te. Tutti fanno il tifo per te, perché il lavoro di squadra ora è nelle tue mani. E ogni tuo errore rischia di compromettere il lavoro degli altri. Anche l’operatore o il direttore della fotografia: se tu sbagli posizione, la luce risulta sbagliata, e non per colpa loro”.

È anche il momento di dirsi: “Massimiliano, sei diventato grande”?

“Sì. È proprio così. Significa anche riconoscere di essere pronti ad affrontare sfide diverse. E io sono contento di aver aspettato 25 anni per arrivarci. Ho iniziato nel 2000, e in tutto questo tempo ho fatto tanti programmi. Non sono mai stato fermo. Quando tutti mi chiedevano: ‘Ma perché non ti fanno fare di più?’, io rispondevo che ogni cosa arriva nel momento giusto. E oggi credo che questo programma sia arrivato nel momento giusto, con i contenuti giusti e anche all’età giusta. Dopo tutta l’esperienza necessaria. Perché se lanci qualcuno subito sotto i riflettori, rischi di bruciarlo. Se invece hai una struttura solida, puoi reggere anche i colpi. Quando le cose vanno bene è tutto facile, ma se vanno male devi saper restare in piedi. E serve testa, serve esperienza. In questo mestiere più esperienze fai, più diventi completo. Lo studio ti insegna una cosa, le esterne te ne insegnano altre. La diretta ti prepara all’attualità, ai cambiamenti improvvisi, alle notizie dell’ultimo secondo. E tutto fa parte di un bagaglio che poi ti porti anche in studio, anche quando l’intervista prende una piega imprevista”.

Dal 27 su Rai 1 alle 11.25 parte anche Linea Bianca Olympia, un programma che guarda allo sport in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina 2026 . Se dovesse scegliere una parola per definire lo sport tra “disciplina”, “fuga” o “scoperta”, quale sceglierebbe?

“In realtà mi ritrovo in tutte e tre. Ma se devo sceglierne una, per me lo sport è ‘fuga’. È il modo in cui mi scarico, sia fisicamente che mentalmente. Mi aiuta a resettare, a togliere i pensieri dalla testa. Dopo, riesco ad affrontare le cose con più lucidità, senza essere impulsivo. Quindi, per me, oggi lo sport è questo: una fuga sana, utile, necessaria”.

Un’altra parola che ultimamente viene spesso accostata al suo nome è “gentilezza”. È quasi diventato un mantra. Lei pensa che sia un valore rivoluzionario? Non c’è il rischio che venga fraintesa?

“La gentilezza oggi è quasi scomparsa, soprattutto in televisione. E, siccome la tv parla a milioni di persone, questo è un errore grave. La gentilezza non si insegna, ma si apprende. La impari dagli altri, da chi ti fa da esempio. Da chi ti trasmette, nei gesti e nei comportamenti, che la gentilezza è un valore. Se in televisione ci sono persone educate, gentili, che rappresentano ciò di cui parlano, allora anche chi li guarda sia in studio che da casa entra in sintonia. Sta sulla stessa frequenza. Il conduttore deve essere così. Ma non perché recita un ruolo. Se uno è gentile per natura, non fa fatica. Io non la vivo come una maschera. Sono così, davanti a una camera come nella vita. E credo che ognuno dovrebbe essere così. Poi certo, c’è chi lo è di più, chi di meno. Mi dispiace, invece, quando si dà spazio a persone che non solo non sono gentili, ma nemmeno educate. Una volta, in tv, queste figure non le vedevi. Non le volevano né i conduttori né le reti. Anche la società non le accettava”.

Chi è stata, nella sua vita, la persona più gentile che ha incontrato?

“Mi viene in mente subito un contadino, uno con la ‘C’ maiuscola. L’ho incontrato per caso, ed è stato un colpo al cuore. Era un agricoltore, non aveva studiato, eppure conosceva tutti i nomi dei fiumi, i capoluoghi, le capitali del mondo, tutte le catene montuose. Quando gli chiedevo: ‘Ma come fai a sapere tutte queste cose?’, lui mi rispondeva: ‘Le ho lette. Le ho imparate guardando i documentari della Rai o programmi come Geo&Geo’. Era una persona di una levatura impressionante, e di una gentilezza rara. Con tutti. È venuto a mancare l’anno scorso, purtroppo. Ma mi ha lasciato qualcosa di profondo. Mi ha insegnato, o meglio, mi ha ricordato quanto sia importante sorridere anche a chi non conosci. Quando esci dall’ascensore, per esempio, invece di guardare il telefono o girarti dall’altra parte, regala un sorriso. È un gesto piccolo, ma fa la differenza. Un’altra persona che era così e che ricordo spesso è Fabrizio Frizzi. Lui era davvero gentile con chiunque incontrasse. Io ogni tanto ci penso. Perché nemmeno io sono sempre così, non sempre riesco a sorridere a tutti. Ma mi dico che dovrei. Perché chi ti incontra, magari, ha la percezione di conoscerti: ti ha visto o ti vede tutti i giorni in tv. E tu, per quella persona, sei quasi un amico. Perché deluderla?”.

Montagna. Lei ci va spesso, la conosce, la racconta, va oltre i limiti, per citare il titolo del suo ultimo libro (edito da Rai Libri). Ma in montagna, sui sentieri, a volte ci si perde. Quando le è capitato metaforicamente di perdersi, cosa l’ha aiutata a ritrovare la strada?

“La famiglia. Sempre. I punti fermi. Senza la famiglia credo che sarebbe molto facile perdersi, e poi avere difficoltà a ripartire. E quando parlo di famiglia, intendo in senso largo: mia moglie, i miei figli, i miei genitori, fratelli, sorelle, gli amici più stretti. Abbiamo bisogno di avere punti di riferimento solidi, sempre. Io ne ho bisogno, ma anche loro hanno bisogno di sapere che ci sono. Sono fondamentali. Anche se magari non li vedi per tre anni, sai che ci sono. Che puoi contarci. E questo, se torniamo a parlare della ‘città ideale’, è uno di quei tasselli che non possiamo assolutamente permetterci di perdere.

E come si coltivano questi legami oggi, in un’epoca così distratta come quella che viviamo?

“Dedicando tempo. Standoci insieme. Perché il tempo condiviso è l’unico modo per conoscersi davvero. Oggi, però, i social ci distraggono. Anche quando siamo in famiglia o con gli amici, spesso siamo lì a guardare lo schermo. Se facessimo una panoramica in qualche casa, in questi giorni di Natale, potremmo vedere ragazzi e anche adulti tutti con il telefono in mano, a scorrere i social. Il regalo più bello oggi sarebbe spegnere tutto. Lasciare perdere gli auguri su WhatsApp, rimandarli a domani. E invece stare lì, insieme. Sul divano, a giocare a carte, a ridere, a condividere. Per esempio, i miei ragazzi aspettano questo momento tutto l’anno. È una specie di regola per loro: si sta insieme. Anche con amici che non sono parenti, ma che fanno parte della famiglia. Ed è bellissimo. Perché arrivi a fare le quattro, le cinque del mattino, ma con il cuore pieno”.