Massimiliano Varrese, da Raffaella Carrà a oggi: “La vita mi ha dato molto ma mi ha anche tolto tantissimo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Massimiliano Varrese torna a teatro con Tango. Historias de Astor, lo spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla che lo vede in scena il 14 novembre accanto a Miguel Ángel Zotto. Un incontro artistico che offre all’attore, cantante e ballerino l’occasione di ripercorrere una carriera iniziata giovanissimo, segnata dal successo con Raffaella Carrà, dall’esperienza cinematografica accanto a Omar Sharif e da una continua ricerca di libertà espressiva. Ma dietro il percorso professionale c’è una storia personale che Massimiliano Varrese racconta senza nascondere le proprie fragilità. Le difficoltà vissute da bambino, il rapporto con i genitori, la scelta di rinunciare a importanti opportunità lavorative e le tragedie familiari che hanno cambiato le sue priorità. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Massimiliano Varrese torna anche sull’esperienza del Grande Fratello, che considera una delle ferite più dolorose della sua vita pubblica. Parla della figlia Mia, della fede e del bisogno di essere riconosciuto non soltanto per i risultati raggiunti, ma per la persona che sente di essere diventato. Ne emerge il ritratto di un artista che, arrivato a cinquant’anni, continua a interrogarsi sul rapporto tra disciplina e libertà, successo e identità. E che nel tango di Piazzolla sembra aver trovato un nuovo modo di raccontare se stesso.

Astor Piazzolla ha rivoluzionato il tango proprio perché ha avuto il coraggio di non rispettarne tutte le regole. Lei, invece, nella vita è stato più spesso un uomo disciplinato o un uomo che ha sentito il bisogno di disobbedire?

“Ho sempre vissuto un conflitto tra la disciplina appresa attraverso la danza e le arti marziali e la mia natura anticonformista, emersa nei momenti decisivi. La disciplina è stata fondamentale, ma ho dovuto anche affermare la mia personalità per sentirmi davvero me stesso. I successi più grandi li ho ottenuti proprio quando sono uscito dall’ordinario. Penso a Messi: è molto disciplinato, poi improvvisamente inventa una giocata estemporanea e subito dopo ritorna nella disciplina. È un impulso irresistibile. All’inizio della carriera forse ero troppo disciplinato. Era ciò che avevo imparato, ma non riuscivo a esprimermi pienamente. Poi ho capito quanto fossero importanti l’estro e la capacità di non conformarsi alle regole. La disciplina, però, mi ha aiutato anche dove magari non eccellevo naturalmente. Ho conosciuto tanti talenti nella mia vita, anche amici intimi con cui ho iniziato. Alcuni erano straordinari, ma non avevano la disciplina e la determinazione necessarie. Sono andato avanti anche perché, rispetto a loro, possedevo quella costanza”.

Ha raccontato di essersi sentito spesso fuori tempo rispetto al mondo dello spettacolo. Quanto ha pesato, nella sua carriera, essere un artista capace di cantare, ballare e recitare?

“In Italia sono sempre stato un po’ fuori tempo. Mi rimproveravano di essere troppo versatile. Adesso è normale, ma quando ho iniziato, trent’anni fa, o facevi il cantante, o eri ballerino, o eri attore. Se facevi tutto, venivi visto male. Ho sofferto moltissimo. In ogni ambito sentivo di dover dimostrare quanto valessi. È stata una lotta continua. All’inizio, per esempio, c’era il pregiudizio legato all’aspetto fisico: ero bello, e quindi il bello non balla. Ogni volta ho dovuto dimostrare con i fatti che sapevo eccellere in quello che facevo. Sono nato artisticamente come cantante e ballerino. Appena uscito dall’esperienza con la Carrà, firmai un enorme contratto discografico. Ma già allora cantavo R&B e soul, utilizzando il falsetto. Mi dissero che era ‘roba da fr**i’. Furono proprio queste le parole usate dai discografici. Oggi cantare in quel modo è assolutamente normale. Mi sono sempre sentito fuori tempo, nel senso di essere avanti rispetto a quello che veniva accettato. Ho iniziato a ballare hip hop per strada quando avevo tredici anni. Tante cose che vedo oggi le facevo trent’anni fa. Non lo dico per sembrare chissà chi, ma ho sempre avuto una visione anticipatrice di certe tendenze. Anzi, a volte quello che vedo oggi mi annoia, proprio perché lo facevo già da piccolo”.

In Tango. Historias de Astor lei dà voce a Piazzolla, mentre il movimento e la danza sono affidati a Miguel Ángel Zotto e alla sua compagnia. Per un artista che ha cominciato proprio dal corpo e dalla danza, che cosa significa essere, questa volta, soprattutto una voce?

“È un onore enorme. Da oltre due anni ho un rapporto meraviglioso con Miguel Ángel Zotto, che è l’ex marito della mia attuale compagna, Daiana Guspero. Lo conosco anche nell’intimità, non soltanto come artista, e parliamo di un uomo considerato una leggenda vivente del tango. È straordinario rendersi conto di come un talento del genere, pur mantenendo la disciplina e il rispetto per la propria cultura e per il tango, sia riuscito a creare quello che ha creato proprio perché ha avuto il coraggio di osare. Ci siamo ritrovati artisticamente anche nell’idea di costruire insieme una nuova modalità di andare in scena. È uno spettacolo che lui aveva già portato sul palcoscenico, ma adesso c’è anche il mio intervento, e per me questo rappresenta un onore immenso”.

Come si sta avvicinando al linguaggio del tango?

“Sto studiando il tango con un rispetto quasi religioso. È quasi un’arte marziale per la disciplina che richiede, una danza a sé stante. E nonostante abbia ballato di tutto, sui palcoscenici di tutto il mondo, lavorando con tantissimi coreografi, mi avvicino a questa disciplina con un rispetto assoluto. Soprattutto per il modo in cui la affrontano Daiana e Miguel. Ritrovarmi a essere la voce narrante di uno spettacolo del genere, dando voce a un personaggio così importante come Piazzolla, per me è magnifico. Lo sto facendo anche con una certa incoscienza. Nonostante la mia lunga esperienza, ho accettato questo ruolo cercando di andare in scena con maggiore libertà, per godermi anche ciò che può nascere dall’improvvisazione all’interno della disciplina stessa del tango”.

Il tango è una danza nella quale bisogna saper guidare, ma anche ascoltare il corpo dell’altro. Nella sua vita quanto le è stato difficile rinunciare al controllo e affidarsi a qualcuno?

“È una bellissima domanda, perché proprio da questo principio nasce il metodo che ho creato anni fa, collaborando con psicologi e medici: il training olistico totale e attoriale. Un metodo che riguarda anche la capacità di gestire le proprie emozioni imparando a lasciarsi andare. Ho capito, grazie a queste discipline, che se non conosci il tuo corpo e le sue reazioni alle diverse emozioni, non puoi conoscere veramente te stesso. Le emozioni non sono qualcosa di esterno a noi. Ci appartengono, sono nostre, e siamo noi a dover imparare a gestirle. La parola ‘emozione’ deriva dal latino emovere, ‘muovere fuori’. Imparare a controllarsi permette anche di lasciarsi andare. È proprio conoscendo il corpo, imparando a gestirlo e a controllarlo, che diventi capace di abbandonarti. Altrimenti è impossibile, perché la paura ti blocca”.

Che rapporto ha oggi con le emozioni? Riesce a gestirle e a manifestarle liberamente oppure c’è ancora qualcosa che la blocca?

“Ho imparato a esprimermi liberamente, senza avere più paura di mostrare sia la mia forza sia le mie fragilità. Naturalmente bisogna sempre capire quale sia il contesto giusto per farlo. Purtroppo, nella società di oggi, anche per quello che mi è accaduto durante il Grande Fratello, ho capito che la verità fa male. Non soltanto a chi la esprime, ma probabilmente anche a chi la riceve. Bisogna quindi imparare a capire quando esprimere le proprie emozioni e con chi farlo. Perché spesso, dall’altra parte, non c’è la capacità di recepirle, di empatizzare”.

Nel tango l’ascolto dell’altro è fondamentale. Perché nella vita quotidiana sembra diventato così difficile?

“Il tango è ascolto totale dell’altro, proprio come accade nelle arti marziali. Il tango, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, viene spesso paragonato al tai chi e alle arti marziali interne, quelle che lavorano sull’energia. Perché l’ascolto dell’altro è fondamentale. Ma nell’abbraccio del tango, ascoltando l’altro, riconosci anche i tuoi limiti, le tue rigidità. L’altra persona diventa uno specchio. E se hai imparato ad ascoltare te stesso, riesci a capire dove devi ancora lavorare, dove devi lasciarti andare. È la sfida più difficile, perché lasciarsi andare significa anche mettersi a nudo. Quando vai in scena sei nudo, e secondo me non puoi farlo a metà. Se non c’è sincerità, l’emozione non esce totalmente. Non sei vero. E il pubblico questo lo sente”.

Essere guardati, ma non sempre sentirsi riconosciuti. Ricorda la prima volta in cui qualcuno vide davvero il suo talento?

“Ho avuto la fortuna di iniziare in un mondo dello spettacolo che forse oggi non esiste più. Ho cominciato con Raffaella Carrà, che mi ha scoperto, e ho lavorato con un mostro sacro come Omar Sharif. Potrei citarne tanti altri. L’unico rammarico che ho è quello di non essermi fatto fotografare con queste persone. All’epoca non c’erano i telefonini e, sinceramente, non mi importava avere una fotografia. Volevo vivere quelle esperienze giorno per giorno, con la voglia, la passione e l’amore per quello che facevo. Di quel periodo restano soprattutto il curriculum e il mio lavoro artistico. Uno dei momenti in cui mi sono sentito veramente visto è stato quando Raffaella Carrà mi vide ballare per la prima volta. Eravamo ai provini di Carramba!, alla fine degli anni Novanta. Mi trovavo in mezzo a modelli altissimi, tutti da un metro e novanta in su. Portavo qualcosa di completamente diverso: mescolavo le arti marziali con l’hip hop, uno stile che allora non si era mai visto. Non lo facevo per stupire a tutti i costi. Era semplicemente il mio modo di essere. Ricordo che avevo portato un CD, ma per qualche ragione non funzionava. La Carrà allora disse di mettere un qualsiasi brano di Michael Jackson. E io improvvisai. Lei impazzì. Si alzò in piedi e cominciò a dire: ‘Bravissimo!’, proprio come faceva lei. In quel momento mi sentii pienamente capito come artista. Una sensazione che ho provato anche con Fuoco su di me, il mio primo film da protagonista, accanto a Omar Sharif. Poi forse è accaduto soltanto poche altre volte. Credo che in Italia, ancora oggi, il vero Massimiliano non sia stato visto completamente”.

E che cosa prova nel non sentirsi ancora pienamente riconosciuto, dopo quasi quarant’anni sulle scene?

“A volte non mi rendo neanche conto di quanto tempo sia passato. Ho iniziato a quattordici anni, quindi, se considero anche gli inizi, siamo quasi a trentacinque, quarant’anni. Ogni tanto mi chiedo perché sia nato proprio in questo Paese. Eppure l’Italia è il Paese dell’arte. Il problema è che qui si fa molta fatica a essere riconosciuti come artisti, perché non c’è abbastanza spazio per osare. Negli ultimi quindici anni, soprattutto. Prima c’era forse qualche possibilità in più di vivere liberamente la propria identità artistica. Adesso è diventato tutto un fast food: devi fare quello che conviene, quello che funziona per il gossip e sui social. E questo, sinceramente, mi fa male”.

Per un artista, non essere visto significa anche non sentirsi riconosciuto come persona. Quanto sono legate, per lei, l’identità artistica e quella umana?

“Sono profondamente legate. Credo che la crescita artistica accompagni quella personale. Un artista attinge continuamente alla propria interiorità. Se vuoi evolverti artisticamente, devi evolverti anche come persona. Altrimenti rimani inchiodato ai successi del passato. Nel frattempo sono passato dal successo più commerciale a un mondo dell’arte anche più culturale. Quando vado in giro, mi rendo conto di aver lasciato qualcosa nell’immaginario collettivo. Mi riconoscono le signore anziane, quelle più giovani, persone di generazioni diverse. Ognuno mi riconosce per un motivo differente. Allora mi dico che forse qualcosa di buono l’ho lasciato. Ma ancora non ho capito esattamente che cosa. Forse, più di ogni altra cosa, è il modo in cui affronto la vita”.

Le racconto un episodio. Parlando di lei in famiglia, la prima osservazione che ho sentito è stata sul suo modo di essere: educato, composto, gentile. In un mondo che sembra premiare soprattutto l’eccesso, non crede che anche questa sia un’eredità importante?

“È proprio il modo in cui ho sempre cercato di vivere. Ed è per questo che una ferita profonda, per me, è stata quella del Grande Fratello. Una ferita enorme. Essere etichettato e vedere la mia figura pubblica manovrata affinché emergesse un’immagine contraria a quella che sono realmente è stato un dolore molto grande”.

Perché allora ha scelto di partecipare al Grande Fratello, considerando l’esposizione pubblica e le controversie che un programma del genere può comportare?

“Perché mi era stata promessa una cosa che poi non è stata fatta. Mi avevano contattato più volte, nel corso degli anni. Alla fine ho accettato perché mi era stato detto che tutto sarebbe cambiato, che ero stato chiamato proprio per i valori che avevo sempre portato avanti: il rispetto, il mio modo di comportarmi. Sono stato premiato anche a livello internazionale per l’etica e per le mie scelte lavorative. Invece mi sono reso conto che non è andata così. Anzi, sono stato colpito proprio nei miei valori. Di fronte ai valori e alla verità, non mi piego. Neanche se mi prendono a mazzate in testa. Ho combattuto come un leone là dentro per portare avanti quella che ritenevo essere la verità. Penso di essere una persona gentile e rispettosa di tutti, ma se qualcuno cerca di calpestare la mia dignità o la verità, divento un guerriero. L’ho detto anche durante il programma: più fate così, più io mi rialzo e combatto, perché le verità verranno fuori. E, secondo me, così è stato. Sentirmi etichettare in un certo modo, vedere la mia figura pubblica manipolata, è stato un dolore enorme. Ma è stata anche un’esperienza che mi ha fatto crescere molto interiormente, come persona e come artista. Se non avessi avuto la disciplina, la centratura e la preparazione che avevo costruito negli anni, sarebbe stata veramente dura. E lo è stata comunque. Ho capito che bisogna saper esprimere se stessi, ma anche scegliere dove farlo. Perché non tutti apprezzano la verità e la genuinità. Anzi”.

Nonostante le difficoltà che racconta, è arrivato in finale. Che significato ha avuto per lei quel risultato?

“Essere stato l’unico uomo finalista, dopo tutto quello che ritengo di aver subito, per me è stata una vittoria enorme”.

Da bambino faticava a esprimersi attraverso le parole. Era quello il caos che la spinse verso la danza?

“Era proprio un fermento interiore. Un ribollire che sentivo già da bambino, alle elementari, e che non riuscivo a comprendere. L’ho capito soltanto da grande, guardandomi indietro e lavorando su me stesso, psicologicamente e interiormente. Quasi cinquant’anni fa non si conoscevano la dislessia e certe problematiche come si conoscono oggi. A scuola, quando cercavo di esprimermi, avevo grandi difficoltà. Leggevo male e provavo vergogna a farlo davanti agli altri. Leggere una poesia ad alta voce, memorizzare determinate cose, per me era molto complicato. Mi capitava di scrivere storto, oppure di costruire frasi in italiano come si costruiscono in inglese, scambiando l’ordine delle parole, il soggetto. Mi chiedevo perché mi succedesse, ma allora non c’era la conoscenza che abbiamo oggi. Sono cresciuto con questa difficoltà. Ricordo la prima volta in cui ho ballato. Ero a una festa di compleanno, avrò avuto forse dieci anni. Mi sentii talmente liberato che, successivamente, cominciai a ballare anche per strada, intorno ai tredici anni. Ogni volta che salivo su un palcoscenico esplodevo. Esplodeva tutta la rabbia che avevo dentro. Una rabbia repressa, legata al fatto di non saper esprimere quello che sentivo, oppure alla paura di essere giudicato. La danza è stata una necessità interiore. Un bisogno di creatività, di ascolto, di scoperta. Fin da piccolo mi ponevo continuamente delle domande. Ricordo che guardavo le finestre illuminate delle case e mi chiedevo: chissà che cosa pensa la persona che vive là dentro? Chissà se sta vivendo quello che vivo io, se prova le stesse emozioni che provo io? Me lo sono sempre chiesto. Per questo l’arte è stata un’esigenza, una scoperta continua, un modo per conoscere. Ed è la stessa esigenza che sento oggi. Se non avverto una spinta interiore, non vado in scena. Non ho più bisogno di dimostrare nulla, soprattutto a me stesso, artisticamente. Se oggi scelgo di salire su un palcoscenico è perché ne sento veramente il bisogno”.

A quella domanda che si faceva da bambino, osservando le finestre illuminate, ha trovato una risposta?

“Probabilmente sì, ma forse sto ancora cercando quella risposta. Credo che siamo tutti collegati da un filo comune. Possiamo chiamarlo scintilla, spiritualità, Cristo, universo, come oggi piace tanto dire. Penso che le emozioni siano uguali per tutti. La differenza sta nel modo in cui ognuno impara a gestirle. Tutte le persone, tutte le famiglie, di qualsiasi estrazione sociale, hanno le proprie sofferenze, le proprie storie e particolarità. Tutti affrontiamo delle sofferenze nella vita, e sono proprio quelle che ci fanno crescere. La differenza, forse, sta nel modo in cui le affrontiamo. Alla fine siamo uniti da qualcosa di più alto”.

Ci sono momenti che glielo hanno portato a crederci più di altri?

“Questa sensazione l’ho avuta soprattutto durante il Covid. Ricordo che, nei mesi precedenti, durante la meditazione e la preghiera, ascoltavo molto la mia voce interiore. Era forse l’inizio di settembre, prima che scoppiasse la pandemia, e dentro di me continuavo a sentire una frase: ‘Siamo tutti uguali, siamo tutti uguali’. Diventava sempre più insistente man mano che ci avvicinavamo a febbraio e marzo. Quando arrivò il Covid, quella voce cessò. Mi dissi: adesso ho capito perché siamo tutti uguali. Credo che chi in quel periodo aveva la possibilità di crescere interiormente sia cresciuto, mentre chi non l’ha fatto sia addirittura peggiorato. Alla fine siamo tutti uguali di fronte a noi stessi”.

Quanto ha pesato, durante l’infanzia e l’adolescenza, il sentirsi diverso? Era una sofferenza che nasceva dentro di lei oppure veniva aggravata anche dal giudizio degli altri?

“Il giudizio degli altri ha pesato, eccome. Durante l’adolescenza già ballavo e avevo un fisico abbastanza robusto. Praticavo arti marziali da quando avevo cinque anni, quindi avevo una muscolatura sviluppata, ma ero anche un po’ cicciottello. Il fatto che ballassi diventava un motivo per prendermi in giro. Mi insultavano, mi davano del gay, facevano battute sul mio sedere. Non è stato facile. Ricordo che a Grosseto, quando uscivi per la passeggiata del sabato o della domenica pomeriggio in via del Corso, potevi ritrovarti in situazioni molto spiacevoli. C’erano quelli che potremmo chiamare i pariolini di Grosseto. Arrivavo vestito all’americana, con i jeans larghi e il cappellino, seguendo la cultura hip hop. Mi capitava di essere accerchiato. E a quel punto dovevi difenderti. Fortunatamente conoscevo le arti marziali e sapevo usarle anche senza arrivare allo scontro fisico. Ricordo di averle utilizzate fisicamente per difendermi soltanto una volta. Ma non è stato facile. La passione, però, e il bisogno di tirare fuori quello che avevo dentro erano più forti di tutto. Per questo non mi sono mai fermato davanti al giudizio degli altri”.

Come accolse la sua famiglia il desiderio di intraprendere una carriera artistica? I suoi genitori la incoraggiarono oppure avrebbero preferito per lei una vita più prevedibile?

“Fondamentalmente lo capirono. Mio padre, all’inizio, forse un po’ meno. È calabrese, nato nel 1946, viene da una famiglia di contadini che ha sempre lavorato. E ancora oggi, a ottant’anni, continua a lavorare, perché non riesce a stare fermo. All’epoca aveva un bar e, naturalmente, per lui non era così semplice comprendere perché volessi fare spettacolo anziché dedicarmi a un lavoro più tradizionale. Ma quando cominciarono ad arrivare i primi risultati, le cose cambiarono. Ricordo che con i primi soldi comprai una lavatrice a mia madre. Cominciai ad aiutare economicamente la famiglia e mio padre capì che quella passione poteva diventare davvero un mestiere. La mia famiglia è di Roma, ma ci trasferimmo a Grosseto quando avevo pochi mesi. Poi continuai a fare avanti e indietro, andando anche a Ladispoli, dai miei nonni. Quando arrivarono i primi contratti, anche per pubblicità internazionali, i miei genitori cominciarono ad assecondare il mio desiderio. Lo fecero da lontano, senza interferire, lasciandomi anche la possibilità di sbagliare. Si fidavano moltissimo di me. E oggi, che sono padre, mi chiedo come abbiano fatto. Io avrei un po’ paura a lasciare a mio figlio tutta quella libertà. Devo soltanto ringraziarli”.

Oggi che è padre, in che cosa si riconosce nei suoi genitori? Che cosa le hanno trasmesso e che cosa sta cercando, a sua volta, di trasmettere?

“Mi rendo conto che spesso le cose che contestiamo ai nostri genitori quando siamo ragazzi sono proprio quelle che finiamo per portarci dietro e replicare. Ed è lì che dobbiamo crescere. Da quando sono diventato padre ho imparato a osservare i miei genitori in modo diverso. Ho perdonato alcune cose che, quando ero piccolo, mi avevano fatto soffrire. Ho imparato a lasciarle andare. Perdonare, in fondo, significa anche donare libertà, liberarsi da qualcosa. Ho capito che quelle che allora vivevo come sofferenze nascevano spesso dal fatto che i miei genitori stavano semplicemente cercando di fare i genitori, con le loro difficoltà e i loro problemi. Essere diventato padre mi ha riavvicinato a loro. Mi ha permesso di liberarmi da certi atteggiamenti che detestavo quando ero adolescente, o anche più grande. Mi hanno trasmesso soprattutto il senso delle radici. Puoi andare in qualsiasi parte del mondo, ma quando hai bisogno sai che la tua famiglia c’è. E quella radice ti dà forza, disciplina, rispetto, gentilezza. Siamo sempre stati una famiglia umile. In alcuni periodi abbiamo attraversato difficoltà economiche importanti. Da bambino non potevo permettermi tante cose che invece avevano i miei coetanei. All’epoca ne soffrivo e magari pensavo che fosse una mancanza dei miei genitori. Oggi capisco che è stata anche un’opportunità. Mi ha dato la spinta a costruirmi qualcosa da solo, a trovare il coraggio di fare quello che faccio. Ringrazio mio padre soprattutto per avermi insegnato a non arrendermi mai e a reinventarmi ogni volta che la situazione lo richiede. Nel mondo dello spettacolo è fondamentale. Se ti fermi, sei perso. Ci sono momenti in cui sei alle stelle e altri in cui sei molto più in basso. Anzi, spesso i momenti difficili sono più numerosi di quelli in cui sei al vertice”.

La vetta, in questo mestiere, dura pochissimo. Come ha vissuto i suoi picchi di successo?

“La vetta è soltanto la punta di tutto il percorso che hai dovuto fare per arrivarci. Una carriera lunga è fatta così. I picchi di successo arrivano, sono fisiologici, ma rappresentano soltanto il punto più alto di una risalita molto più faticosa. Il mio primo grande successo è arrivato giovanissimo, con Raffaella Carrà. Facevamo ascolti paragonabili a quelli di Sanremo, ogni sabato sera. E con il programma giornaliero arrivavamo a tre milioni e mezzo di telespettatori. Ho vissuto un successo incredibile. Ci sono stati momenti in cui sembravo uno dei Beatles. Per mesi, per anni, avevo file di fan sotto casa. Arrivavano telefonate continuamente, anche di notte, tanto che a un certo punto dovevamo staccare il telefono. All’inizio l’ho vissuto bene, perché era un po’ il mio sogno. Volevo essere riconosciuto come artista, volevo sentirmi visto. Credo che l’artista vada in scena anche per questo: per sentirsi amato, accolto, per colmare una sorta di mancanza interiore”.

Perché, proprio al culmine della popolarità, decise di lasciare per un po’ la trasmissione?

“Già allora, a vent’anni, cominciai a mettermi in discussione. Quando avrei dovuto tornare per la seconda stagione con la Carrà, decisi di non andarci, almeno per i primi mesi. Lei si arrabbiò tantissimo con me. Avevo scelto di fare teatro. Mi ero chiesto: ma io me lo merito davvero tutto questo successo? Non riuscivo a capirlo. Per qualche mese rimasi anche sul divano, a riflettere. Nel frattempo continuavo a insegnare hip hop nelle palestre di periferia, come facevo prima di diventare famoso. La gente veniva a fotografarmi, a chiedermi gli autografi, e io continuavo a insegnare e a fare teatro. Poi la Carrà insistette, mi richiamò e tornai. Ma non ero già più lo stesso. Mi sono sempre messo in discussione. Forse è stato insieme il bello e il brutto della mia carriera. Per me, però, è indispensabile. Non è il successo quello che conta. È quello che sei dentro”.

E quando la curva del successo ha cominciato a scendere, che cosa ha messo in discussione?

“La vita stessa. Il pubblico conosce l’artista, ma non sempre sa quello che vive la persona. Prima parlavamo del caos interiore: sono stato tormentato dalla vita. Ho vissuto esperienze bellissime, la vita mi ha dato tantissimo, ma mi ha anche tolto tantissimo. Ho attraversato tragedie familiari che mi hanno allontanato per un periodo dal mondo dello spettacolo. Circa vent’anni fa stavo per trasferirmi a Los Angeles. Ero stato preso da una delle più grandi agenzie di Hollywood ed ero stato opzionato per due film molto importanti. È una fase della mia vita che non ho mai raccontato molto”.

Che cosa la spinse a rinunciare a quella prospettiva?

“Arrivò una tragedia familiare. Da quel momento decisi di rimettere in discussione tutto: la mia vita come persona, il mondo che avevo intorno, quello che stavo facendo. Quando sono sparito dalle scene, quindi, non è stato soltanto perché mancavano le occasioni. In alcuni momenti è stata una scelta personale. Per me era più importante capire chi fossi, dove stessi andando e che cosa la vita stesse cercando di insegnarmi, anche attraverso il mio mestiere. E poi non ho mai voluto fare compromessi”.

Come è riuscito ad attraversare le sofferenze più profonde della sua vita senza perdere la propria centratura?

“Sicuramente attraverso il silenzio. È proprio nel silenzio che ho cominciato a farmi certe domande. Un po’ come forse fece Cristo: perché io? Perché proprio a me? Perché sono soprattutto i momenti di grande sofferenza quelli in cui ti chiedi perché ti stia accadendo qualcosa. Mi ha aiutato una grande fede. Non necessariamente una fede religiosa in senso stretto, ma la convinzione di essere sempre stato guidato dall’alto. Ho sempre sentito di avere anche un compito nei confronti degli altri”.

Come ha trasformato quella ricerca interiore in un percorso da condividere con gli altri?

“In quei momenti ho creato il mio metodo, ho approfondito le ricerche sulla spiritualità, sull’energia, sulla scienza. Mi sono specializzato in varie discipline. Ho aiutato tante persone. Potrei raccontarle centinaia di testimonianze di persone che hanno lavorato con me e la cui vita è cambiata. Non ho mai voluto pubblicizzarmi in questo senso, perché non mi piace farlo. Forse il mio modo di fare arte è anche questo: riuscire a lasciare qualcosa agli altri, contribuire alla loro crescita interiore, a un cambiamento. Non voglio essere io a raccontarlo. Forse saranno quelle persone a farlo, quando sarà il momento. A sostenermi è stata la fede nel fatto che, in qualche modo, tutto abbia un disegno. Per un periodo ho avuto anche la presunzione, e quasi la certezza, che fossimo noi a creare interamente la nostra realtà. In parte credo ancora che sia così. Ma penso anche che esista un disegno divino, legato al compito che ciascuno di noi ha nella vita”.

A un certo punto questo disegno l’ha portata a diventare padre. Sua figlia si chiama Mia. Che cosa è cambiato nella sua idea di forza e di pace interiore quando è nata?

“Quando è nata mia figlia ho capito veramente il concetto di fede. Anche in questo caso non parlo della fede in senso religioso, ma della capacità di affidarsi, di sapere che le cose, prima o poi, accadono per te. Ricordo un episodio come se fosse ieri. Mia aveva poche settimane. La tenevo sui palmi delle mani, come un bambolotto, a circa un metro da terra. Proprio in quel periodo mi stavo chiedendo che cosa fosse davvero la fede. Che cosa significa avere fede? Mentre me lo domandavo, lei fece un sospiro profondo e si addormentò sulle mie mani, lasciandosi andare completamente. In quell’istante capii. La fede è lasciarsi andare. È quello di cui parlavamo prima: sapere che c’è qualcuno, o qualcosa, che ti sostiene. Mia figlia si era abbandonata completamente perché sapeva di essere sostenuta. Ecco, per me la fede è questo: lasciarsi andare sapendo che qualcuno o qualcosa ti sorregge”.

Il titolo del suo libro, Il mio guru sgangherato, contiene una contraddizione interessante: cerchiamo maestri, ma spesso le lezioni più importanti arrivano dalle persone imperfette. Chi è stato il suo maestro più improbabile?

“Credo che, alla fine, il mio guru sgangherato sia un po’ me stesso. Sono io il maestro di me stesso, e l’ho imparato strada facendo. All’inizio cercavo sempre qualcuno all’esterno che mi indicasse la via. Quando cominci a lavorare su te stesso, attraverso la meditazione e le diverse discipline, pensi spesso di dover trovare un maestro fuori di te. Poi ti rendi conto che devi imparare ad ascoltare il tuo maestro interiore. E quel maestro è imperfetto. Sbaglia. Ma è proprio attraverso gli errori che impari a capire chi sei. Con il tempo ho compreso che i maestri possono essere anche le persone comuni, quelle che incontri ogni giorno. A volte basta una parola ascoltata per caso, qualcosa che ti arriva inaspettatamente. Credo di aver imparato moltissimo proprio dalle persone più sgangherate”.

C’è una persona comune dalla quale ha ricevuto un insegnamento speciale?

“Penso, per esempio, a mia nonna, che ci ha lasciati due settimane fa. Era molto anziana. In questi giorni sto rivalutando anche tanti detti dei nonni, di quelle persone anziane che magari guardavi come imperfette, dall’alto della tua presunzione di persona che studia e insegna crescita personale, spiritualità e altre discipline. Poi ti rendi conto che certi insegnamenti arrivano proprio dalle persone comuni, da chi ha vissuto davvero la vita. Per questo credo che i maestri siano tutti. Il maestro è colui che ti mette di fronte a te stesso. E spesso questo avviene proprio attraverso il confronto, persino attraverso una discussione. Quando discuti con qualcun altro, in fondo, stai discutendo anche con te stesso”.

Se guardarsi dentro significa anche confrontarsi con le proprie ferite, qual è quella più grande che porta ancora con sé?

“Sicuramente la tragedia che ho vissuto con la perdita di mio zio. Fu assassinato in una discoteca. Gli avevo fatto una promessa e non sono riuscito a mantenerla. È una ferita che si è rimarginata, è guarita, ma rimane lì. Un’altra ferita, più recente, è quella del Grande Fratello, per il modo in cui, secondo me, hanno cercato di farmi passare per quello che non sono”.

Sono esperienze molto diverse. Come ha imparato, nel tempo, a dare a ciascuna il proprio peso?

“Con il tempo elabori, capisci, riesci a dare a ogni esperienza la giusta importanza. Ma nel momento in cui ho vissuto quella seconda esperienza, il dolore è stato molto forte, molto violento. Poi ti ritrovi da solo, con i tuoi cari, con le tue radici, a lavorarci sopra. Fortunatamente avevo già una preparazione interiore che mi ha aiutato ad affrontare tutto. E anche lì ho capito una cosa: quelle emozioni di cui parlavamo prima non devi darle a tutti”.

Nel frattempo ha compiuto cinquant’anni. Che rapporto ha oggi con il tempo che passa? Pensa di aver perso qualcosa o di aver guadagnato qualcos’altro?

“Penso di aver vissuto forse tre vite in cinquant’anni. Ho avuto la fortuna di fare talmente tante esperienze, di incontrare così tante persone e attraversare così tante situazioni, che a volte mi guardo indietro e mi chiedo: ma questo episodio quando è accaduto? Mi capita, per esempio, di aggiornare il curriculum. Ogni tanto devo persino alleggerirlo, perché altrimenti diventerebbe lunghissimo. Riguardo certi lavori e mi chiedo quando li abbia fatti. Mi sembra che appartengano a un’altra vita. Devo dirle che, pochi giorni prima di compiere cinquant’anni, ho cominciato a farmi una domanda: quanto tempo mi rimane? Interiormente, spiritualmente, mi sento ancora un ragazzino. E allo stesso tempo sto benissimo con la mia età. Ma a un certo punto ti rendi conto che la maggior parte della tua vita l’hai già vissuta. E allora ti chiedi: quanto mi resta? Vent’anni? Venticinque? Per questo oggi voglio vivere bene ogni giorno. Bene con me stesso e con le persone che amo veramente. Non voglio più perdere tempo in discussioni e arrabbiature inutili. Sono diventato anche più diretto, forse più crudo, nel dire quello che penso. Se devo dire a una persona che è stronza, glielo dico, spiegandole anche il perché. Prima ero più diplomatico, più attento alle forme. Adesso non voglio più sprecare tempo. E so che la natura farà parte degli ultimi anni della mia vita. Questo lo sento con certezza”.

Forse anche grazie al tempo che passa e al rapporto con la natura, ha fatto pace con il suo aspetto esteriore? Con quella bellezza che, all’inizio della carriera, sembrava quasi una zavorra?

“Sì, ho fatto pace. Non attribuisco più la stessa importanza all’aspetto esteriore. Forse proprio il fatto di essere stato giudicato per la bellezza mi ha portato a lavorare tanto sulla mia interiorità. Adesso ho i capelli bianchi, delle ciocche bianche lunghe. Ogni tanto qualcuno mi prende in giro e mi chiede perché non li tinga. Non voglio tingerli. Mi piacciono i miei capelli bianchi. Mi trovo affascinante così. A volte succede anche con Daiana. Mi guardo allo specchio e le dico: ‘Dai, alla fine sono figo!’. Lei ride e mi risponde: ‘Sei umile!’. Ma è anche un modo per tirarsi su. Esteticamente ho fatto pace con me stesso. Penso di aver dimostrato tanto dal punto di vista artistico. Eppure, come dicevamo prima, credo che il vero Massimiliano non sia ancora stato visto completamente sulla scena, almeno non nel modo in cui avrei desiderato”.

Quale ruolo vorrebbe interpretare oggi per mostrare al pubblico un Massimiliano Varrese diverso da quello che conosce?

“Sto aspettando un ruolo importante. E so che arriverà. Un ruolo che possa dimostrare anche le mie capacità attoriali in una dimensione meno commerciale. Per me, nella recitazione, è sempre stata fondamentale la verità. Anche quella che chiamo la sporcatura, cioè un modo di recitare meno costruito, più autentico, come si vede oggi in tante serie. Quando ho iniziato, invece, dovevi essere perfetto. La dizione doveva essere perfetta, tutto doveva essere strutturato. Ho fatto un grande lavoro per costruire quella perfezione, ma successivamente ho cercato anche di destrutturarla. Già allora mi piaceva una recitazione più sporca, più vera. Oggi vorrei interpretare un ruolo maturo, adatto all’età che ho. Perché purtroppo, per tanto tempo, hanno continuato a vedermi come un ragazzino. C’è stato un periodo in cui ho dovuto dire di no a molte proposte, proprio perché continuavano a offrirmi parti da ragazzo e io non me le sentivo più. Adesso il mio viso è cambiato, è maturato, è segnato anche dalla vita. Sto aspettando quello che potrebbe essere il terzo o il quarto grande successo della mia carriera. Ma questa volta da adulto”.

Se il Massimiliano che cominciava la sua carriera incontrasse quello di oggi, di che cosa rimarrebbe più stupito?

“Forse rimarrebbe stupito della forza e del coraggio che ho avuto nel continuare a fare questo mestiere. Ho attraversato tante battaglie e tanti cambiamenti. Purtroppo il mondo dello spettacolo è cambiato in un modo che considero, per certi aspetti, becero. Ho cercato di salvare dentro di me il mondo in cui avevo iniziato, portandomi dietro quei valori. E credo di esserci riuscito. Per questo il Massimiliano di allora rimarrebbe stupito soprattutto del coraggio e della forza che ho avuto”.

Resisterebbe alla tentazione di raccontare a quel ragazzo tutto quello che gli accadrà?

“Sì. Non gli direi niente. Perché altrimenti non sarei l’uomo che sono oggi. Certo, con il senno di poi, alcune decisioni le avrei cambiate, alcune scelte le avrei fatte diversamente. È normale. Ma forse il Massimiliano di oggi chiederebbe a quello di ieri di restituirgli un po’ della sfrontatezza che aveva allora. E devo dire che quella sfrontatezza sta tornando. Negli ultimi tempi sento che sto tornando a essere quello di prima”.

Lo dice con orgoglio?

“Lo dico con un pizzico di consapevolezza. Perché crescere, attraversare le difficoltà, affrontare una carriera lunga, a volte ti porta a perdere qualcosa. E io adesso sto riacquistando proprio quella sfrontatezza. La libertà di andare in scena senza paura. E devo dire che forse non è un caso che, proprio in questo momento, io debba dare voce a Piazzolla. Ho qui il testo, lo stavo studiando, cercando di mandarlo a memoria. Anche Piazzolla è stato un tormentato. È stato odiato, ripudiato persino dagli argentini, e soltanto dopo è stato osannato. Perché spesso chi osa, chi fa qualcosa di diverso, non viene capito subito. Credo che comprenderò fino in fondo quale insegnamento Piazzolla stia dando a me soltanto quando sarò sul palcoscenico. Ma non penso che questo incontro sia casuale”.