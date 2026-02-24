Massimo Adriatici ex Lega condannato a 12 anni per l'omicidio di Younes El Boussettaoui, "verità verra fuori"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza della Lega a Voghera, è stato condannato a 12 anni per l’omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, ucciso con un colpo di pistola il 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Il giudice ha disposto provvisionali per 380mila euro ai familiari, che chiedono giustizia, dicono che saranno soddisfatti solo vedendo Adriatici in carcere; la difesa annuncia ricorso in Appello.

Massimo Adriatici della Lega condannato a 12 anni

Massimo Adriatici, ex assessore della Lega alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a 12 anni per l’omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi, a Voghera. La sentenza è stata emessa a Pavia dal giudice Luigi Riganti.

Oltre alla pena, è stata disposta una provvisionale complessiva di 380mila euro a favore dei familiari della vittima: 90mila euro ciascuno ai genitori e 50mila euro ciascuno ai due fratelli e alle due sorelle. All’uscita dal palazzo di giustizia, Bahija El Boussettaoui, una delle sorelle, ha dichiarato: “Siamo felicissimi. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero”.

La donna ha poi aggiunto: “Non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? È un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello”.

L’omicidio di Younes El Boussettaoui a Voghera

L’omicidio per cui Adriatici è stato condannato risale alla sera del 20 luglio 2021, in piazza Meardi, nel centro di Voghera. Secondo la ricostruzione riportata negli atti e nelle cronache, Younes El Boussettaoui, 39 anni, si trovava in zona e avrebbe infastidito alcuni clienti seduti all’esterno.

Massimo Adriatici, allora assessore alla Sicurezza, era nei pressi con una pistola Beretta calibro 22 detenuta legalmente. Nel giro di pochi secondi i due sono entrati in contatto: Adriatici avrebbe mostrato l’arma mentre parlava al telefono, poi c’è stata una colluttazione e El Boussettaoui lo avrebbe colpito con una manata al volto facendolo cadere.

Durante la caduta, Adriatici ha esploso un colpo che ha raggiunto El Boussettaoui al petto, tra torace e addome, provocando un’emorragia risultata fatale. Per l’accaduto, la Procura aveva chiesto 11 anni e 4 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione sostenendo la legittima difesa, o in subordine una riqualificazione del reato

La difesa annuncia ricorso in Appello

Dopo la lettura della sentenza a porte chiuse, Adriatici è rimasto a lungo con i suoi avvocati e poi è uscito senza rilasciare dichiarazioni. Uno dei difensori, Luca Gastini, ha detto: “Nessuno si aspettava una sentenza del genere. È una decisione che appare totalmente lontana da tutto quello che è stato ricostruito in questo processo, e anche dalle sentenze della Cassazione per casi simili”.

Parlando dello screzio iniziale tra i due, il legale ha aggiunto: “È curioso, ad esempio, che non sia stata riconosciuta la provocazione che Adriatici ha subìto, come emerge chiaramente dal video che riprende la scena”.

Le parole del legale di Younes El Boussettaoui

Gastini ha poi annunciato l’impugnazione: “Siamo molto curiosi di leggere le motivazioni: ma già da adesso posso annunciare che ricorreremo in Appello […] I processi si fanno in giudizio, non sui giornali. Resto convinto che nel giudizio alla fine la verità viene fuori e, di conseguenza, le corrette sentenze. Il processo è fatto di tre gradi, a garanzia della giustizia”.

Dall’altra parte, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli hanno commentato: “Ora a Pavia si respira un’aria diversa, non possiamo far altro che ringraziare la nuova Procura e il Procuratore [… ]Siamo finalmente soddisfatti, con questa sentenza il giudice ha dimostrato che dobbiamo essere valutati tutti uguali davanti alla legge”.