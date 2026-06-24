Massimo Arlechino mette la croce celtica al collo di Gianni Alemanno, chi è il presidente di Indipendenza

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Al termine di un pranzo in via Tiburtina a Roma, il presidente del movimento Indipendenza, Massimo Arlechino, ha personalmente rimesso al collo di Gianni Alemanno la sua storica catena d’oro con la croce celtica. L’episodio sancisce ufficialmente l’ingresso della loro comunità politica all’interno di Futuro Nazionale, la neonata macro-formazione sovranista guidata da Roberto Vannacci.

Chi è il presidente di Indipendenza Massimo Arlechino

L’uomo dietro questo gesto non è affatto una figura secondaria, bensì un noto pubblicitario e storico spin doctor della destra italiana.

Arlechino vanta un passato da autentico artefice dei simboli del centrodestra: nei primi anni Novanta partecipò attivamente alla fondazione di Alleanza Nazionale, ideando personalmente l’iconico manifesto elettorale di Gianfranco Fini in maniche di camicia.

Successivamente, collaborò alla nascita della prima Forza Italia di Silvio Berlusconi e curò lo slogan vincente che portò lo stesso Alemanno alla guida del Campidoglio.

Oggi, in qualità di figura di spicco del movimento, ha guidato la confluenza della base militante verso la proposta politica del generale.

Durante l’assemblea, l’ex sindaco capitolino ha voluto ringraziare calorosamente l’intera classe dirigente per aver mantenuto saldi i principi identitari di fedeltà e onore.

Il leader ha poi sottolineato come intorno al nuovo progetto stia crescendo un forte entusiasmo popolare, testimoniato persino dai messaggi di solidarietà ricevuti dal personale e dai detenuti del carcere di Rebibbia.

Qual è il significato della croce celtica

La croce celtica ricollocata al collo dell’ex sindaco evoca un immaginario profondo e controverso. Le radici di questa iconografia risalgono all’era precristiana delle regioni britanniche, dove i quattro bracci indicavano lo scorrere delle stagioni, per poi mutare in emblema del cristianesimo irlandese nel Medioevo.

La sua transizione in chiave squisitamente politica si è consumata a partire dagli anni Trenta del Novecento, quando fu utilizzata dai collaborazionisti norvegesi in funzione antimoderna.

Nel secondo dopoguerra la ruota solare è diventata l’elemento identitario di riferimento per i gruppi neofascisti, neonazisti e sovranisti in tutta Europa.

In Italia fu importata negli anni Sessanta dal movimento transnazionale Giovane Europa, per poi essere massicciamente adottata dai ragazzi del Fronte della Gioventù all’inizio degli anni Settanta.

Nonostante le iniziali resistenze dei vertici del Movimento Sociale Italiano, il simbolo si impose rapidamente come il principale marchio di fabbrica della militanza extraparlamentare.

Il rapporto tra Gianni Alemanno e Roberto Vannacci

Il passaggio formale di Alemanno verso la nuova coalizione del generale si è concluso sulle note dei complessi musicali storici dell’universo missino, come la Compagnia dell’Anello e i 270Bis.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di strutturare un vero e proprio manifesto del sovranismo sociale, capace di intercettare il malcontento delle fasce popolari e di sfidare l’egemonia delle attuali forze di governo.

I militanti rivendicano la scelta di convergere nel progetto con orgoglio, spiegando di voler tramandare questi valori tradizionali alle nuove generazioni.

La sfida politica per il futuro sarà quella di coniugare la realpolitik con la salvaguardia della memoria storica della destra, muovendosi lungo una strada finalizzata al radicale cambiamento del panorama istituzionale.