Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex, avvocato difende il comico e accusa: "È stato cruento"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Parla l’avvocato del comico Massimo Bagnato, arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto, secondo quanto dichiarato dal suo legale, con modalità brusche e secche. Per quanto riguarda l’accusa di stalking, l’avvocato ha dichiarato che si tratta invece di "piccoli episodi di disturbo". Pur comprendendo la spiacevolezza dei gesti, parla di assenza di reiterazione. La donna ha ottenuto per Massimo Bagnato il divieto di avvicinamento.

Arrestato per stalking

Massimo Bagnato, comico classe ’72, è stato arrestato per stalking. Martedì 28 aprile al Tribunale di piazzale Clodio si è tenuto il processo per direttissima nel quale è stato convalidato il fermo e disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

Anche se l’accusa aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, il giudice non ha ritenuto che ci fossero gli estremi, a partire dal fatto che non ci sono mai stati episodi di violenza o minaccia in precedenza.

L’ex compagna ha denunciato più episodi di stalking. L’avrebbe infatti avvicinata più volte da quando aveva deciso di porre fine alla loro relazione, durata circa una decina di anni. Questi episodi avrebbero procurato nella donna uno stato di ansia e timore.

L’avvocato Berardi: "gesti di disturbo"

L’avvocato di Massimo Bagnato, Claudio Berardi, ha difeso il proprio assistito definendo gli episodi di stalking, per i quali il comico è stato denunciato dall’ex, come in realtà "piccoli gesti di disturbo".

Bagnato stesso ha confermato di averla seguita o attesa in diverse occasioni, più spesso sotto casa o fuori dalla palestra che la donna frequenta.

Dal suo punto di vista lo ha sempre fatto con "educazione" e solo per avere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto. "Una spiegazione tranquillizzante", ha commentato. La donna però, come lo stesso avvocato riferisce in un’intervista rilasciata per Dentro la Notizia, aveva in più occasioni chiesto a Bagnato di smetterla.

L’arresto

L’arresto di Bagnato invece sarebbe avvenuto con modalità dichiarate brusche e secche dall’avvocato. Questo sarebbe avvenuto lunedì intorno alle 8:30, quando l’ex compagna del comico ha segnalato di aver incontrato Bagnato che voleva insistentemente parlare con lei.

Al telefono la comunicazione si sarebbe poi interrotta bruscamente e da lì l’intervento dei carabinieri che hanno raggiunto la zona Balduina in pochi minuti. Avrebbero trovato sul posto proprio Massimo Bagnato, che alla vista delle forze dell’ordine avrebbe dato in escandescenza, urlando e tentando di scalciare.

I carabinieri lo hanno ammanettato e spinto in macchina, mentre questo gridava alla donna: "Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato".