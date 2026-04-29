Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donna

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. In base alle prime informazioni, Bagnato sarebbe stato ammanettato sotto casa della donna. Sarebbe stata proprio lei a chiamare le forze dell’ordine, segnalando che lui la stava importunando. Per il comico è stato disposto il divieto di avvicinamento. Respinta, invece, la richiesta di custodia in carcere.

L’arresto di Massimo Bagnato

La notizia dell’arresto di Massimo Bagnato è riportata da Il Messaggero. Il noto comico, che un mese fa si è esibito sul palco del Teatro Olimpico in Roma, è apparso nella mattinata di martedì 28 aprile al tribunale di piazzale Clodio, scortato dai carabinieri che lo avevano fermato in zona Balduina.

A chiamare le forze dell’ordine, attorno alle 20,30 di lunedì, era stata la sua ex compagna, che ha segnalato di aver incontrato Bagnato, che voleva insistentemente parlare con lei.

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La comunicazione si è poi interrotta bruscamente e i tentativi dei militari di richiamare il numero di cellulare sono stati vani.

Tre carabinieri hanno raggiunto in pochi minuti la zona Balduina di Roma. Arrivati sul posto, Massimo Bagnato avrebbe dato in escandescenze, urlando e tentando di scalciare. I carabinieri lo hanno ammanettato e, prima che fosse spinto in macchina, il comico avrebbe gridato alla donna: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato“.

Portato in stazione, Massimo Bagnato ha trascorso lì la notte.

Divieto di avvicinamento all’ex compagna per Massimo Bagnato

Nella mattinata di martedì, nel processo per direttissima con l’accusa di stalking all’ex compagna, è stato convalidato il fermo di Massimo Bagnato, per il quale è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

L’accusa aveva chiesto anche la custodia cautelare in carcere, ma il giudice non ha ritenuto che ci fossero gli estremi, dal momento che non ci sono mai stati episodi di concreta violenza o minaccia.

Massimo Bagnato arrestato: la denuncia

L’ultima relazione di Massimo Bagnato si è interrotta a inizio aprile, dopo una decina di anni.

Nella querela presentata dalla sua ex compagna, quest’ultima ha ripercorso diversi episodi in cui il comico l’avrebbe avvicinata dopo che la stessa aveva deciso di porre fine alla relazione sentimentale, con comportamenti che le avrebbero procurato ansia e timore, facendole cambiare alcune sue abitudini di vita.

Massimo Bagnato, difeso dall’avvocato Claudio Berardi, si è difeso ammettendo di averla aspettata in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra che di solito lei frequenta, ma sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro rapporto.