Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026, cancellato dalla lista dopo la battuta sessista

Massimo Boldi non sarà un tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo essere stato escluso ufficialmente dalla lista in seguito a un’intervista giudicata non in linea con i valori olimpici. Mentre il Comitato sottolinea il ruolo simbolico della Fiamma, l’attore si dice dispiaciuto, sostenendo di aver fatto una semplice battuta, seppur colorita, definendosi uno “sportivo della f**a”.

Massimo Boldi tedoforo, anzi no

Fra i tanti volti noti (ma non propriamente legati allo sport) che avranno o hanno avuto il privilegio di trasportare la fiamma olimpica non ci sarà Massimo Boldi.

L’attore, ufficialmente inserito in lista come tedoforo di Milano Cortina 2026, è stato escluso dopo essere finito sotto esame in seguito a un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

L’esclusione da Milano Cortina 2026

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha spiegato la scelta con un comunicato ufficiale. Secondo il Comitato, alcune dichiarazioni dell’attore sono state considerate distanti dai principi che il Movimento Olimpico intende promuovere.

Nella nota si chiarisce il senso della staffetta della Torcia, da intendere come uno dei momenti più rappresentativi dei Giochi e veicolo di un messaggio condiviso di rispetto, unità e inclusione, così come viene ribadita l’importanza e la responsabilità assunta da chi svolge il ruolo di tedoforo.

Cosa ha detto Massimo Boldi

In quest’ottica, le parole pronunciate da Massimo Boldi sono state definite “incompatibili con i valori olimpici”. Nell’intervista in questione, l’attore si produce in diverse battute in stile autoironico, facendo riferimenti alla sua vita ben lontana dallo sport agonistico.

Boldi si descrive come un uomo che ama “l’aperitivo”, la socialità e il divertimento più che la disciplina atletica, prendendo le distanze dall’immaginario classico del campione olimpico.

In questo contesto è arrivata la frase “incriminata”, quella con la quale l’attore si autodefinisce, in estrema sintesi, uno “sportivo della f**a”.

Dopo l’esclusione, Boldi ha manifestato una certa amarezza. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’attore avrebbe confessato il suo dispiacere a un amico, minimizzando la portata della battuta finita al centro delle polemiche.

Il comico avrebbe ammesso di essere rimasto travolto dalle reazioni al caso: telefonate, commenti, discussioni. Un “ciclone” che lo ha travolto in maniera, a suo avviso, inaspettata, cancellando una possibilità (quella di portare la Torcia) a cui teneva molto.