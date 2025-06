Massimo Bossetti a Belve Crime, la risposta alla domanda sul dna trovato sugli slip di Yara Gambirasio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo il successo di Belve, Francesca Fagnani torna in onda su Rai 2 con lo spin-off Belve Crime, in cui intervista personaggi di note vicenda di cronaca nera. Protagonista della prima puntata Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Massimo Bossetti a Belve Crime

Martedì 10 giugno alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda la prima punta di Belve Crime, lo spin-off del programma di successo ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Dal mondo dello spettacolo si passa al crimine: gli ospiti intervistati dalla giornalista sono i protagonisti dei casi di cronaca nera italiana più discussi degli ultimi anni.

Fonte foto: IPA Francesca Fagnani

Tra i protagonisti della prima puntata c’è Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

E poi ancora Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione.

L’omicidio di Yara Gambirasio

Yara Gambirasio, 13 anni, era scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e ritrovata morta tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, a Chignolo d’Isola.

Dopo anni di indagini, nel giugno 2014 venne arrestato per l’omicidio Massimo Bossetti, operaio di Mapello.

Ad incastrarlo fu il dna trovato sugli slip e sui leggins della vittima.

Il movente però è rimasto ignoto, anche se si è ipotizzata una aggressione a sfondo sessuale.

Il processo per il delitto si è concluso nel 2018 con la condanna all’ergastolo per Bossetti.

Il dna trovato sugli slip di Yara Gambirasio

Massimo Bossetti è stato intervistato da Francesca Fagnani in carcere, dove sta scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

In una anticipazione del programma di Rai 2 i due dialogano sulla prova regina, il dna di Bossetti trovato sugli slip e sui leggins della 13enne uccisa.

Alla domanda di Fagnani su come è finito il suo dna sugli slip di Yara, Bossetti risponde così: “È quello che vorrei capire anch’io”.