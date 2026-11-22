Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ogni mattina lascia il carcere di Bollate per andare a lavorare per alcune ore in un’azienda dell’hinterland milanese, per poi rientrare in cella. Da alcuni giorni è questa la nuova quotidianità di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio e ora ammesso al lavoro esterno al carcere. A raccontare i primi momenti di Bossetti fuori dal carcere è l’avvocato Claudio Salvagni: “Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni”. Il legale parla anche delle “piste alternative” che sarebbero state trascurate e poi abbandonate dagli inquirenti.

Massimo Bossetti fuori dal carcere

Condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, dopo oltre dodici anni in cella Massimo Bossetti è stato ammesso al lavoro esterno al carcere. Così, da alcuni giorni, l’ex muratore di Mapello ogni mattina lascia il carcere di Bollate per raggiungere una ditta specializzata in coibentazione termoacustica a Cormano, nell’hinterland milanese. Qui lavora fino a poco dopo mezzogiorno, per poi rientrare in cella.

Si tratta di un’azienda che dal 2024 gestisce un’officina all’interno del carcere di Bollate, nata nell’ambito di un progetto di collaborazione tra istituzioni e imprenditoria per percorsi di reinserimento dei detenuti.

ANSA

Il racconto dell’avvocato

A raccontare i primi momenti di Bossetti fuori dal carcere è l’avvocato Claudio Salvagni, che in una intervista al Giorno spiega che non sono stati loro a chiedere il lavoro esterno: “È venuto tutto dal carcere”.

La prima mattina Salvagni ha aspettato il suo assistito davanti ai cancelli del carcere. La prima cosa che Bossetti ha fatto dopo essere uscito è stata guardare il cielo, racconta. “Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile”, le prime parole che l’uomo ha rivolto al suo legale.

Salvagni descrive poi le reazioni di Bossetti alle nuove tecnologie incontrate fuori dal carcere. Quando Bossetti è salito a bordo dell’auto in cui l’aspettava il figlio, l’impianto audio si è acceso all’improvviso: lui si è quasi spaventato e ha chiesto “Ma come faccio a fermarlo?”.

E poi lo smartphone di nuova generazione che gli ha dato il figlio, ben diverso dai cellulari a cui era abituato. E quando ha suggerito di mandargli un messaggio su WhatsApp in caso di problemi, Bossetti gli ha chiesto che cosa fosse. “Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni”, afferma l’avvocato.

Le “piste alternative” sull’omicidio di Yara Gambirasio

Nell’intervista l’avvocato Salvagni torna anche sulla vicenda processuale del suo assistito e sulle parole di Bossetti, che sostiene che la vicenda dell’omicidio di Yara Gambirasio sarebbe maturata all’interno della palestra di Brembate di Sopra frequentata dalla vittima.

Quanto detto da Bossetti “nasce da una circostanza innegabile: nessuno ha visto Yara allontanarsi dalla palestra di Brembate di Sopra per fare ritorno a casa. Nessuno sa quando scompare”.

Da qui i dubbi di Salvagni sulle “molte piste alternative” sul delitto, che secondo lui sarebbero state trascurate e poi abbandonate dagli investigatori.