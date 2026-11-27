Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, esce ogni giorno dal carcere di Bollate per lavorare a Cormano presso l’azienda Coimec. Il cinquantaseienne ribadisce la propria innocenza e guarda agli sviluppi del caso Garlasco auspicando una svolta giudiziaria, mentre la difesa attende l’udienza in Cassazione sul nono ricorso.

Massimo Bossetti fuori dal carcere di Bollate per lavorare a Cormano

Dal 17 novembre 2026 Massimo Bossetti ha iniziato una nuova routine detentiva uscendo ogni mattina dalla casa di reclusione di Milano Bollate per recarsi a lavorare a Cormano, presso la Coimec, azienda specializzata in coibentazioni termoacustiche.

Il provvedimento rientra nel programma 2121 avviato due anni fa tra la società e l’istituto penitenziario, dove il cinquantaseienne era già impiegato nell’officina interna di lattoneria prima del via libera del giudice di sorveglianza.

Come raccontato dai suoi avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini a Repubblica, inizialmente l’uomo era restio ad accettare l’incarico esterno perché il regolamento prevede il trasferimento dalla cella singola a una condivisa.

Ora percorre ogni giorno in auto un tragitto fisso di undici chilometri senza possibilità di soste o contatti esterni, trincerandosi dietro un rigoroso silenzio davanti alle telecamere di Ore 14 Sera: “Ho ordine di non parlare con nessuno. Abbiate rispetto per me e per il magistrato che mi ha messo fuori”.

Il paragone con il caso Garlasco e il nono ricorso in Cassazione

Nonostante le rigide prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, Bossetti continua a proclamarsi estraneo all’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate Sopra e trovata morta tre mesi dopo a Chignolo d’Isola, vicenda per la quale è stato condannato in via definitiva nel 2018.

Guardando alle riaperture investigative sul delitto di Garlasco, l’ergastolano confida in un ribaltamento simile: “Prima o poi un giudice mi darà retta e come a Garlasco ci sarà una svolta, e si arriverà alla verità. Non sono il mostro. Dal carcere vorrei uscire da innocente, non da detenuto”.

Pur giudicando azzardato l’accostamento tra i due procedimenti, i legali puntano all’udienza in Cassazione fissata per il 24 febbraio sul nono ricorso relativo ai reperti del DNA di Ignoto 1, passaggio preliminare a un’eventuale richiesta di revisione.

La nuova vita in cella tra scrittura e distanza dai familiari

Nel frattempo sono profondamente cambiate anche le abitudini personali del muratore bergamasco, diventato nonno e ormai distante dalla moglie che non va a trovarlo da anni, mentre resta saldo il legame con il figlio Nicholas che lo ha accompagnato nel primo giorno di lavoro esterno.

Abbandonati i vecchi passatempi, in cella si dedica alla lettura e alla composizione di poesie e racconti sulla detenzione, mantenendo un distacco netto rispetto ai familiari della vittima: incalzato davanti ai cancelli da Fulvio Benelli, inviato di Ore 14 Sera, trasmissione di Rai 2 condotta da Salvo Sottile, alla domanda se volesse dire qualcosa ai genitori di Yara ha risposto seccamente “Assolutamente no”.