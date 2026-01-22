Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio, "capirebbero che non sono l'assassino"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Massimo Bossetti ritorna davanti alle telecamere. Dopo l’apparizione speciale nel documentario Netflix Il caso Yara e l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, l’ex muratore condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio siede di fronte a Bruno Vespa per una puntata speciale di Porta a Porta. E lancia un appello: “Vorrei un incontro con i genitori, se mi guardassero negli occhi capirebbero che non sono l’assassino“. Ancora una volta, quindi, Bossetti si dichiara innocente.

Massimo Bossetti vuole chiedere la riapertura del caso

Massimo Bossetti non ha dubbi: non sarebbe lui l’assassino di Yara Gambirasio. Per questo intende chiedere la revisione del processo tramite il suo avvocato Claudio Salvagni, a partire da una nuova analisi sui “54 campioni di Dna” oggi custoditi presso l’Ufficio Corpi del Reato e un nuovo esame sugli indumenti che la vittima indossava il giorno dell’omicidio, “che sono rimasti integri”.

L’accesso ai 54 Dna è stato ottenuto, ma “si trovano a temperatura ambiente“, precisa Bossetti. Tuttavia “la scienza si è evoluta” anche se i campioni sono passati dai -80 gradi del San Raffaele alla temperatura ambiente su decisione del pm e “si sono degradati“.

ANSA

Bossetti, ricordiamo, è stato arrestato il 16 giugno 2014 quando il suo Dna è risultato sovrapponibile a quello dell'”Ignoto 1″ rinvenuto sul corpo di Yara Gambirasio.

Yara Gambirasio, 13 anni, fu uccisa il 26 novembre 2010 dopo essere scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo). Il corpo senza vita fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione il 26 febbraio 2011, in un campo di Chignolo d’Isola.

Le bugie di Bossetti, “il favola”

Bruno Vespa, nello speciale di Porta a Porta andato in onda giovedì 22 gennaio, lo ha incalzato sul soprannome “il favola” che molti colleghi gli avevano attribuito. Una nomea, questa, che ancora oggi fa dubitare sui ripetuti tentativi di definirsi innocente. Secondo i più, infatti, Bossetti era solito raccontare bugie.

Davanti a Bruno Vespa l’ex muratore di Mapello non nega totalmente questa circostanza: in un’occasione inventò di avere un tumore al cervello perché “non venivo pagato da diversi mesi” e con quella scusa avrebbe avuto la possibilità di “fare altri lavori”. Poi la stoccata a chi lo ha incriminato: “Le più grossolane sono arrivate da parte dell’accusa”, parlando di bugie.

L’appello ai genitori di Yara Gambirasio

Se i genitori di Yara Gambirasio lo guardassero negli occhi “capirebbero che non sono l’assassino”, dice convinto Massimo Bossetti che non nasconde il desiderio di “avere un incontro” con la famiglia della 13enne uccisa nel 2010.

Eppure Fulvio Gambirasio e Maura Panarese non sembrano intenzionati a cambiare idea. Lo hanno dimostrato dopo l’intervista rilasciata a Belve, quando hanno accusato Bossetti di fare “la star in televisione” aggiungendo “dolore al dolore”.