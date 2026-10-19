Massimo Cacciari punge Meloni dopo le manifestazioni da Milano a Bologna, "non ha fatto un piffero di niente"

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Dopo i disordini che hanno sconvolto Milano a seguito delle manifestazioni, è tempo di bilanci. Non soltanto sulla stima dei danni, ma anche sulle responsabilità delle istituzioni. Lo sottolinea Massimo Cacciari che, intervistato da La Stampa, dopo aver considerato che “la protesta nasce da un’insoddisfazione radicale, da una rottura generazionale” punta il dito contro il governo. A Giorgia Meloni rivolge il suo j’accuse: “Non ha fatto un piffero di niente”.

Massimo Cacciari attacca Giorgia Meloni

Lunedì 19 ottobre Massimo Cacciari ha affidato a un’intervista rilasciata a La Stampa il suo bilancio dopo i disordini avvenuti durante le manifestazioni dell’ultimo fine settimana.

L’ex sindaco di Venezia ha risposto alla richiesta che Giorgia Meloni e il suo governo hanno rivolto alla sinistra, quella di condannare le violenze.

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Le sue parole al vetriolo: “Può essere lei a fare l’analisi della situazione aggiungendo che, appunto, non ha fatto un piffero di niente?”. Tuttavia Cacciari non attribuisce ogni responsabilità alla presidente del Consiglio: “Non è che la colpa sia solo sua”, bensì “di una classe dirigente europea che con modifiche non sostanziali procede da trent’anni”.

Quindi il filosofo si chiede: “Ci si può meravigliare che le persone decidano di scendere in piazza?”.

La condanna alle violenze nelle manifestazioni

“È ovvio che condanniamo le violenze“, aggiunge Cacciari, che sottolinea: “Per carità di Dio, su, questo è retorico“. E spiega che “ci possono essere anche i deficienti che appunto fanno dei gesti idioti e assolutamente controproducenti”.

Nello stesso intervento, tuttavia, Cacciari ricorda che il fenomeno dei violenti che si intromettono nelle manifestazioni “c’è sempre stato“.

L’appello alla classe dirigente

Cacciari sostiene che se i governanti “si limitano soltanto a denunciare le violenze” senza osservare che questi episodi “sono l’epifenomeno ultimo di una situazione drammatica” potrebbero esserci poche speranze di un passo avanti.

In Europa servono “politiche adeguate per sostenere le sacrosante richieste delle nuove generazioni in particolare, ma anche di tutti i cittadini meno abbienti”.

La stima dei danni dopo gli scontri a Milano

Secondo Confcommercio, nella persona del segretario generale Marco Barbieri, una prima stima dei danni prodotti nell’ultima giornata di scontri – quella di domenica 18 ottobre – in special modo per le vie del centro di Milano ammonta a più di 500 mila euro.

Il dato arriva da due elementi: i danni provocati dagli assalti dei dimostranti incappucciati e il mancato incasso delle attività, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto chiudere le serrande alle 17. Come noto, gli episodi più violenti sono stati registrati in piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, via Torino e nel quartiere di San Babila.