Massimo Caputi piange la moglie Roberta morta improvvisamente, "vuoto incolmabile, eri la mia stella polare"

Roberta Sciubba, la moglie del giornalista sportivo Massimo Caputi, è morta in maniera improvvisa. L’annuncio via Instagram: Caputi la ricorda come “stella polare” della sua vita. Numerosi i messaggi di cordoglio al volto storico del giornalismo sportivo italiano, noto per telecronache e programmi televisivi.

Lutto per Massimo Caputi

È venuta a mancare all’improvviso Roberta Sciubba, moglie del noto giornalista sportivo Massimo Caputi, che ha dato l’annuncio del lutto con un toccante messaggio su Instagram. La donna lascia anche il figlio della coppia, Lorenzo.

La notizia, riportata da diverse testate nazionali, ha rapidamente suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e appassionati di sport.

Chi era la moglie Roberta Sciubba

La donna, che aveva 64 anni, è stata ricordata dal marito non solo come compagna di vita ma come suo “punto fermo” e la sua “stella polare”. Nel messaggio social, pubblicato con una foto che li ritrae insieme, Caputi ha scritto: “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio riferimento costante”.

“Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta”.

Cordoglio e ricordi condivisi

Il post ha generato una vasta ondata di affetto e solidarietà sui social network. Molti colleghi e volti noti dello sport e dei media hanno espresso vicinanza a Caputi e alla sua famiglia.

Tra i messaggi di cordoglio comparsi sotto il post, anche testimonianze di amici e figure note del panorama sportivo italiano, accomunate dal dolore per una perdita così improvvisa e significativa.

Chi è Massimo Caputi

Massimo Caputi, nato a Roma nel 1959, è uno dei più noti giornalisti sportivi italiani, con una lunga carriera nel mondo della cronaca sportiva e della televisione. Laureato in filosofia, ha iniziato giovanissimo la sua esperienza professionale nel settore, lavorando per diverse testate e programmi televisivi.

Il giornalista è stato protagonista di molte stagioni di calcio italiano e internazionale, diventando soprattutto noto per le sue telecronache e commenti nei principali eventi di Serie A, Champions League e altre competizioni.

Caputi detiene anche un primato particolare: fu sua infatti la prima telecronaca italiana per un videogioco di calcio. Si trattava di “Fifa ’98 – Road to World Cup”, impegno condiviso con la leggenda del Bologna Giacomo Bulgarelli, con cui faceva coppia “fissa” anche nel commento delle partite reali per l’emittente Telemontecarlo.