Massimo Ceccherini aveva debiti di gioco per quasi 1,4 milioni di euro ma un suo amico è arrivato in soccorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimo Ceccherini aveva accumulato 1.400.000 euro di debiti per la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Il tribunale di Firenze ha dato il via libera al piano di rientro eccezionale, reso possibile grazie a un amico benefattore che ha staccato un assegno da 300.000 euro per sanare parte del debito. Il giudice ha così concesso a Ceccherini di pagare il restante in una più piccola rata mensile. Avrebbe inoltre riconosciuto la fragilità di Ceccherini, che ha iniziato da tempo un percorso di cura per il disturbo del gioco d’azzardo.

Amico misterioso aiuta Ceccherini con i debiti

Sarebbe un benefattore misterioso, un amico, a permettere a Massimo Ceccherini di trovare una soluzione al buco finanziario generato dai debiti di gioco. Infatti, grazie a un assegno da 300.000 euro, parte del debito è stata sanata con i creditori e con il fisco.

Il tribunale di Firenze ha così riconosciuto il piano di rientro eccezionale per Ceccherini, che dovrà finire di pagare il debito complessivo di 1.400.000 euro (meno i 300.000 euro donati) in più piccole e comode rate da 500 euro al mese.

Chi è l’amico misterioso?

Il Corriere Fiorentino propone un’ipotesi, ovvero che l’amico misterioso sia il regista Matteo Garrone con il Ceccherini ha lavorato per diversi film. L’ipotesi nasce, si legge “stanco ai documenti dei Tribunale”.

Ma, interpellato in merito, Garrone ha smentito e dichiarato: “Ci sarà stato un errore”.

Il verdetto del giudice

Il giudice Christian Soscia del tribunale di Firenze ha analizzato la situazione dell’attore toscano. Ha ritenuto decisive le scelte dell’attore.

Come quella del riconoscimento della propria fragilità, che da tempo lo ha portato verso un percorso di cura per la patologia che gli è stata diagnosticata, ovvero il disturbo del gioco d’azzardo.

Altro fattore importante stabilito dal giudice è che l’attore non fosse in malafede, non volesse frodare e quindi non gli riconosce una colpa grave. Il debito infatti avrebbe avuto origine dalla crisi, quindi dalla condizione clinica documentata che avrebbe compromesso la sua capacità di autodeterminazione nelle scelte economiche e finanziarie.

Cos’è il concordato minore con assuntore

La decisione del giudice rientra nella procedura del concordato minore. La finalità è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento sulla base di una proposta che assicuri i creditori.

Passaggio che Ceccherini ha superato proprio grazie alla grande somma donata dal misterioso amico. Il procedimento del concordato minore infatti si articola in tre fasi: la prima è la proposta formulata dal debitore, poi c’è l’approvazione da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti e infine l’intervento del tribunale.

Per quanto riguarda il termine “assuntore”, si intende proprio un soggetto terzo che si impegna a versare parte della somma e dei beni necessari per pagare i creditori.