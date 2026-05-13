Massimo D'Alema attacca il governo Meloni e Ue, "su tragedia a Gaza e Palestina comportamento vergognoso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimo D’Alema, intervistato a Realpolitik, si esprime sulla posizione di stallo occupata dall’Europa e dall’Italia sulla questione palestinese. L’ex Presidente del Consiglio critica Giorgia Meloni e tutti i rappresentanti, anche europei, che applicano un doppio standard sul comportamento nei confronti di Israele e Russia e sulle sanzioni per la violazione del diritto internazionale. È il caso della Biennale di Venezia: "Non ha senso colpire la cultura russa".

Italia ed Europa su Israele

Massimo D’Alema a Realpolitik parla della posizione dell’Italia e dell’Europa sulla questione palestinese. "Trovo che il comportamento dell’Unione Europea e, in modo ancora più grave, del governo italiano nei confronti della tragedia palestinese di Gaza sia un comportamento vergognoso", dice. E aggiunge, puntando il dito, che non è stato fatto nulla per cercare di fermare lo sterminio della popolazione civile palestinese.

Il commento arriva dopo la notizia delle prime sanzioni europee contro i coloni. Un atto che D’Alema dice "fa sorridere". Spiega che l’Unione Europea ha con Israele un trattato di associazione, sulla base del quale c’è un rapporto di libero commercio.

"Il trattato prevede, come condizione per la sua applicazione, il rispetto dei diritti umani", spiega. D’Alema commenta che il trattato è illegittimo, visto che Israele è un Paese che uccide e tortura anche bambini: "È un trattato violato e l’UE non ha la dignità di difendere i valori fondativi". L’Italia, in questo quadro, dice, è stata complice.

Opinione coerente su Israele

L’ex Presidente del Consiglio si è sempre espresso fortemente contro Israele. In passato aveva già detto: "Hanno ragione quei ragazzi che lo dicono, che protestano nelle università e che vengono aspramente rimproverati. Loro hanno ragione".

Al convegno "Piano Trump: una tregua senza pace?", organizzato a Roma dai deputati del Partito Democratico, spiegava che il problema era "l’attuazione progressiva di un piano della destra israeliana che punta alla soluzione finale del conflitto". Fa riferimento alla teoria del "Grande Israele", un piano di riconquista coloniale attraverso una politica di pulizia etnica.

Ha sempre usato parole dure anche contro Trump, oltre che Netanyahu. Secondo D’Alema stanno "imbarbarendo il mondo occidentale con le loro azioni". E su Giorgia Meloni, secondo il politico: "La posizione italiana è imbarazzante e furbesca. Di fronte alla tragedia della guerra è moralmente inaccettabile".

La decisione sulla Biennale di Venezia

Nei giorni scorsi ha tenuto banco un’altra polemica, quella sul padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. La posizione di

D’Alema è chiara: il diritto internazionale è uguale per tutti.

"Quello che non è sostenibile è che ci sia un doppio standard: se si punisce uno che viola il diritto internazionale, il principio deve essere applicato a tutti", spiega.

Aggiunge però che le sanzioni non dovrebbero colpire arte e cultura. "Capisco che si voglia produrre un danno economico alla Russia, ma colpire la cultura russa (n.d.r è stato colpito anche lo sport) ha meno senso", conclude.