Massimo D'Alema contro Giorgia Meloni: "Fatico a prenderla sul serio, siamo governati da truffatori"

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Giorgia Meloni si è dichiarata fermamente in disaccordo con la scarcerazione di Youssef Siher, considerato la mente dietro il Movimento 17 ottobre. La presa di posizione della premier è stata a sua volte aspramente criticata dall’ex Presidente del Consiglio Massimo D’Alema che, in un acceso intervento televisivo, non ha mancato di definire una “truffa” la nuova legge elettorale Stabilicum.

L’attacco di Massimo D’Alema

“Considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher”: così Giorgia Meloni ha commentato la decisione del magistrato Tiziana Landoni.

Il video pubblicato dalla premier è stato, poche ore dopo, aspramente criticato da Massimo D’Alema, ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e mezzo di mercoledì 28 ottobre.

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“Meloni ha promosso una riforma costituzionale sulla base del seguente assunto: bisogna separare le carriere. […] Adesso che abbiamo una giudice che si è dimostrata non solo indipendente dal Pubblico Ministero, ma gli ha dato torto, la Meloni dovrebbe festeggiare come garantista”.

Tale apparente incoerenza, sottolinea duro l’ex Presidente, lo porta a far “fatica a prendere sul serio la Meloni”.

Le critiche alla politica di Giorgia Meloni

Il dissenso dell’esponente di sinistra si estende all’intera strategia politica di Meloni che, di fronte a “autostrade bloccate dai camionisti, contadini in rivolta, ragazzi per la strada, è in grado di rispondere soltanto in termini si sicurezza, botte, arresti preventivi, criminalizzazione”.

“Perché naturalmente, – ha proseguito D’Alema nel corso della trasmissione – siccome non vuole ammettere il suo fallimento, che è sotto gli occhi di tutti, ci deve essere qualcuno cattivo che organizza queste cose”.

Gli ultimi avvenimenti rappresentano agli occhi di D’Alema “il segno di una caduta della politica e della sua capacità di comprendere il Paese”.

Il commento alla legge elettorale

Interpellato da Lilli Gruber, Massimo D’Alema coglie l’occasione per criticare anche la nuova legge elettorale, che lui appella come Melonellum. Pochi minuti dopo, lo stesso tema è stato trattato dallo scrittore Mauro Corona a È sempre Cartabianca.

“Siamo governati da dei truffatori” sbotta, definendo la nuova legge “una truffa che è espressione di una cultura antidemocratica”.

Il biasimo abbraccia anche i rappresentati dell’opposizione. Riferendosi a Schlein e Conte, D’Alema sottolinea che “non mi sarei precipitato a scegliere il leader per una competizione elettorale dove non si elegge il leader”.