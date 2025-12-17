Massimo Di Cataldo: “Ho sempre cercato la rivalsa per superare le etichette che vengono appiccicate"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che attraversano il tempo come se stessero attraversando se stessi e che non inseguono la perfezione ma la verità: Massimo Di Cataldo è uno di loro. Trent’anni di carriera non l’hanno reso impermeabile al dubbio ma, al contrario, hanno affinato in lui un senso di ricerca che oggi si fa più essenziale, più silenzioso, ma non meno urgente. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, che più che un’intervista è un incontro, Massimo Di Cataldo si racconta senza armature: parla di sé come di un uomo che continua a cercare, che si affida all’intuizione, che cade e si rialza seguendo l’entusiasmo, non la rabbia. Un uomo che crede nella solitudine come momento necessario per ascoltarsi, e che nella musica ha trovato una forma di libertà, un ponte verso gli altri: non il pubblico, non i fan, ma persone. Essere umani come lui. Con lucidità e tenerezza, riflette sul tempo che passa, sulle etichette che non ha mai voluto indossare, sull’equilibrio fragile tra razionalità e sentimento, sull’arte come possibilità di guarigione. Non rivendica nulla, ma rivela molto. Come quando racconta che una canzone, per quanto vecchia, cambia con lui. E che, ogni volta che la canta, se non gli tremano le mani, allora non è più la stessa cosa. Ascoltare Di Cataldo è come fare una pausa dal rumore. Un invito a rallentare, a stare con quello che c’è. Anche quando non ci sono risposte. Anche quando ci si sente soli. Perché forse, come dice lui, “la bellezza c’è sempre. Bisogna solo saperla vedere”.

Uno come me è il suo ultimo singolo. È una canzone che sembra parlare di ricerca interiore. Dopo trent’anni di carriera, tra musica, cinema e anche serie tv, che cosa sta ancora cercando Massimo Di Cataldo?

“È una domanda enorme, di quelle che mettono in discussione tutto. Ma è anche una domanda che ci facciamo un po’ tutti, no? Perché siamo qui? Che cosa cerchiamo davvero? Penso che le risposte vere, profonde, probabilmente non ci verranno date in questa vita. Però continuiamo a farci queste domande, magari sperando che, anche solo attraverso un incontro, arrivi un segnale, un suggerimento. Non una verità assoluta, ma almeno un’indicazione, qualcosa che ci orienti. Credo molto nella reciprocità, nei rapporti umani. Penso che ognuno di noi custodisca un pezzettino di un segreto universale, e che proprio per questo sia importante condividere: perché è così che ci si avvicina, tutti insieme, a una qualche forma di verità più grande, collettiva”.

Nella sua vita, in questo percorso di ricerca, ha investito più dedizione, curiosità o sacrificio?

“Senza dubbio la curiosità. È sempre stata il motore di tutto per me. La curiosità ti spinge avanti, ti fa fare domande, ti fa cercare. E poi, a volte, accadono cose strane, inspiegabili magari, ma che ti fanno sentire che non sei solo. Quando perdi la curiosità e pensi di sapere già tutto, di aver raggiunto qualcosa… lì finisce tutto. È un errore pensare di essere arrivati. È una forma di chiusura”.

Lei crede? In un senso più ampio, intendo.

“A modo mio, sì. Non ho risposte certe, come dicevo prima, ma ci credo. È un tipo di fede personale, non dogmatica. Mi restano delle domande aperte, ma credo comunque in qualcosa”.

E quanto ha creduto in se stesso?

“Abbastanza, direi in buona percentuale. Ma non senza dubbi. Mi sono spesso messo alla prova, ho avuto momenti di incertezza, come è normale per qualsiasi essere umano. E continuo ad averli, perché non ho grandi certezze dentro di me. Però non è necessariamente un male. Anzi, mi piace questa condizione: mette in discussione, apre al cambiamento. Ti dà la possibilità di crescere, di cambiare idea, di sradicare convinzioni che magari ti eri portato dietro per abitudine. Non ho mai creduto molto nella coerenza intesa come rigidità. Preferisco la capacità di evolversi”.

US Alessandra Placidi

Chi ha creduto in lei, oltre a lei stesso?

“Tante persone. Ma soprattutto la gente. Le persone che hanno amato la mia musica, o anche solo apprezzato il mio sforzo di restare fedele a me stesso, senza omologarmi. Non mi piace usare termini come ‘pubblico’, ‘audience’, ‘followers’. Mi sembrano limitanti. Mi piace pensare alle persone che mi seguono come esseri umani, con cui condividere qualcosa. Come me, sono persone che magari credono in un progetto, in un modo di essere. Uno come me, infatti, parla proprio di questo: della ricerca di qualcosa in comune, di una reciprocità autentica. E penso di avere molto in comune con la gente semplice, quella che vive le cose in modo diretto, vero”.

La musica: quando ha capito che sarebbe stata la sua strada?

“Da ragazzino. Crescendo, ascoltavo la musica che mi piaceva e sognavo di fare quel lavoro. C’è una canzone in particolare che per me è stata una specie di epifania: Con il nastro rosa, di Lucio Battisti. L’ho anche reinterpretata, l’ho fatta mia. Ma non solo Battisti. Anche Lucio Dalla. Loro due, in particolare, mi hanno fatto sognare la possibilità non solo di cantare, ma di raccontare emozioni. La stessa emozione che provavo ascoltandoli mi ha portato a volerla trasmettere anche io, agli altri. Questo per me è il cuore del mestiere”.

Se dovesse scegliere, la sua vita è stata guidata più dalla razionalità o dal sentimento?

“Non ha vinto né l’una né l’altro: è una continua ricerca di equilibrio. Un po’ come andare in bicicletta: serve bilanciamento. A volte c’è uno sbilanciamento, è normale, ma entrambi gli elementi – razionalità e sentimento – sono necessari. Non puoi escluderne uno. Devi solo imparare a starci in equilibrio sopra”.

Bella immagine, quella della bicicletta. Ma, metaforicamente parlando, è stato difficile “andare senza rotelle”?

“Sì, nel senso che l’equilibrio non è una cosa che ho naturalmente. Proprio per questo lo cerco. Però sono anche uno che si butta, che si lancia nelle cose. Sono caduto più di una volta, ma poi ci ho riprovato. A un certo punto, quelle rotelle le ho tolte e ho detto: ‘Va bene, provo’. Anche per una questione di libertà: quando ti lasci andare, sei più libero. E vale la pena rischiare per quella libertà”.

Quando si cade e poi si riprova, cosa la spinge a farlo? La rabbia o l’entusiasmo?

“L’entusiasmo. Sicuramente. Poi certo, ci sono i momenti duri, le difficoltà. A volte ti viene davvero voglia di mollare tutto e sparire, aprire un chiringuito su un’isola deserta… Però poi ti rendi conto che il divertimento, la passione, sono lì, in quello che fai. E allora non puoi abbandonarlo. Perché non cerchi un risultato, un giudizio. Cerchi quel fuoco che ti fa stare bene”.

In un’epoca discografica come quella che viviamo oggi, dove contano i numeri e c’è una gara continua a chi ha più dischi di platino… lei come si colloca?

“Da quelle logiche mi sono sempre tenuto lontano. Me ne frego proprio, nel senso buono. È chiaro che se arriva un riconoscimento, fa piacere. Ma non è quello il senso del mio lavoro. Non mi sono mai messo in competizione con nessuno. Se avessi voluto competere, avrei fatto un altro mestiere. Quello che mi interessa è essere me stesso e fare qualcosa che mi rappresenti. E sinceramente, che ad ascoltarmi sia una persona, cento o mille, per me non cambia. Certo, nel mondo dello spettacolo i numeri contano, lo sappiamo tutti. Ma spesso quei numeri sono costruiti a tavolino, non sono reali. E alla fine quello che resta davvero è altro: sono le canzoni, gli artisti che magari non hanno mai scalato le classifiche ma che fanno parte della nostra cultura, del nostro immaginario. È quello che ha valore”.

Cosa prova quando durante un concerto il pubblico canta in coro una sua canzone?

“La verità? Spesso penso che le persone la sappiano meglio di me! Perché capita che io, mentre canto, sbagli anche qualche parola. Ma non per distrazione: perché in quel momento magari la sto reinterpretando, la sto vivendo in modo diverso, secondo quello che sento. Ed è bellissimo pensare che una canzone che magari ho scritto in un momento di solitudine, per me stesso, diventi qualcosa che tante persone sentono propria. È una sensazione meravigliosa, una grande soddisfazione”.

Che rapporto ha con la solitudine?

“Per me è fondamentale. La solitudine non la vedo come qualcosa da temere, anzi. Mi piace stare con gli altri, ma solo se sto bene con me stesso. Non ho bisogno della presenza costante degli altri, non ne sono dipendente. Anzi, spesso è proprio nei momenti di solitudine che arrivano le intuizioni, le risposte. Quando sei in mezzo alla gente è più difficile ascoltarsi davvero. E, quando dico ‘ascoltarsi’, intendo anche entrare in contatto con l’universo. Io penso che ognuno di noi sia come un’antenna, ma siamo circondati da troppe interferenze, e questo ci fa dimenticare la possibilità di essere davvero connessi. Paradossalmente oggi, che siamo sempre ‘connessi’ nel senso tecnologico, lo siamo molto meno a livello umano. Siamo sempre più frammentati, più lontani. Per questo è importante lavorare su di sé, imparare ad ascoltarsi, volersi bene. Avere un buon rapporto con se stessi”.

Lei si è sempre ascoltato?

“È un lavoro continuo. Ci sto lavorando. Ma già rendersi conto che è una cosa importante è un passo avanti. Il problema è che la società in cui viviamo ci spinge verso tutt’altro: a produrre, correre, dimostrare. E così uno si dimentica di fermarsi, di sentire cosa prova davvero. Si perde il centro”.

Ha creduto nel potere curativo dell’arte?

“Sì, assolutamente sì. La musica, l’arte in generale, sono bellezza e grazia. E io credo che nella vita la ricerca della bellezza non debba mai mancare. È una forma di nutrimento dell’anima. L’arte può guarire, può dare senso”.

Quando intorno a sé non c’era bellezza, come faceva a cercarla?

“Ma la bellezza c’è sempre. Il punto è saperla vedere. Anche nei momenti più difficili, se riesci a mantenere quella capacità di guardare, di ascoltare, allora la trovi. Magari è piccola, nascosta, ma c’è”.

Tra poco inizierà il suo tour per i trent’anni Se adesso te ne vai. Lo spettacolo avrà un taglio molto narrativo. Sul palco si sentirà più cantautore, attore o narratore della sua stessa storia?

“Narratore della mia stessa storia. Mi piace molto detta così, anzi… questa gliela rubo! Sì, sarà proprio un modo per raccontarmi attraverso le canzoni e i ricordi. Ogni tappa del tour sarà un capitolo, un’occasione per condividere un pezzo di me”.

Se oggi ripensa al giovane Massimo che girava Belli e dannati con Gus Van Sant, cosa le viene in mente?

“Credo che certe cose accadano anche per caso. O forse no, magari è meglio non dar loro un peso troppo fatalista. Ma davvero, niente è del tutto casuale. Quel film oggi è diventato un cult, molto particolare, con un cast straordinario… e, se ci penso, mi sovviene che in realtà non ho mai voluto davvero fare l’attore. Non ci credevo fino in fondo. Però, sono state esperienze importanti. In quel film mi piaceva molto l’idea del ragazzo di strada, e questo confronto, anche se non esplicito, tra le realtà di strada americane e quelle italiane. Il ragazzo romano di quartiere, quasi pasoliniano. Ho sempre cercato di rimanere legato alle mie radici, alla mia romanità. E col tempo ho capito che alla fine, cambiano le lingue, cambiano i codici culturali e sociali… ma in fondo, quella forma di ‘popolarità’ nel senso puro, di gente vera, di strada, è simile ovunque. Che sia il Bronx o una periferia romana, ci sono le stesse energie, gli stessi problemi, gli stessi sogni”.

In quei contesti difficili, secondo lei cosa può succedere?

“C’è sempre un bivio. Puoi rimanere lì a soffrire nella frustrazione per quello che sei, e magari prendere strade sbagliate: la delinquenza, l’autodistruzione, il buio. Oppure puoi cercare qualcosa di più. Non solo per te stesso, ma anche per gli altri. Per riscattare certe situazioni, superare le etichette che spesso vengono appiccicate addosso a chi non viene da un contesto privilegiato. Ecco, questa è una parola che mi piace: rivalsa. Quel film per me rappresenta proprio questo. E anche la mia vita è stata una ricerca continua di rivalsa, ma sempre in modo umile, lavorando, cercando di costruire passo dopo passo”.

I suoi genitori come hanno reagito quando ha detto “voglio fare il cantautore”?

“Mi hanno lasciato libero. Mi hanno sempre sostenuto, con tanto affetto. Certo, c’era un po’ di preoccupazione, anche condivisa, ma hanno capito che avevo la testa sulle spalle. E ho portato avanti questo mestiere con prudenza, senza avventatezze. Poi, quando sono arrivati i primi risultati, sono stati felici. Possiamo dire che è stato anche un investimento emotivo per loro. E ci hanno creduto insieme a me, con le dovute cautele. Perché i rischi ci sono, ma abbiamo tenuto duro, insieme”.

Ha sentito sua l’etichetta del “bello e dannato”?

“Onestamente non mi sono mai visto così bello… e nemmeno particolarmente dannato! Magari carino, quello sì. Posso ammettere di essere stato un bel ragazzo, dai. Però oggi forse sono più una ‘d’annata’. Mi prendo in giro da solo, ma il tempo che passa insegna anche questo: a lasciarsi andare, a prendersi meno sul serio”.

Cosa le ha insegnato lo scorrere del tempo?

“A divertirmi di più. A lasciarmi andare. A prendere le cose belle che arrivano e a viverle con più leggerezza. È un bel modo di stare al mondo, secondo me”.

Se adesso te ne vai: le fa ancora lo stesso effetto di un tempo, o è solo una fotografia lontana?

“Ogni canzone cambia nel tempo, proprio come cambiamo noi. Anche per me le canzoni assumono significati diversi a seconda del contesto, della mia età, del momento che sto vivendo. Quindi sì, Se adesso te ne vai mi emoziona sempre. Sempre. Mai cantare col pilota automatico. L’emozione è tutto. Quando canto quella canzone mi tremano le mani, è qualcosa di forte”.