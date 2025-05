Massimo Ferrero incontenibile a Belve, dall'arresto alle droghe: "Mi sono fatto un te' con un'erbetta..."

Massimo Ferrero è stato un fiume in piena a Belve su Rai 2. Er Viperetta ha parlato di tutto e ha persino costretto la conduttrice Francesca Fagnani a fermarsi per un attacco di ridarella. Tra battute, aneddoti e rivelazioni su arresto e droghe, l’intervista all’imprenditore e produttore è stata uno show.

La battuta di Ferrero che blocca Fagnani

Massimo Ferrero era già stato ospite a Belve nel 2022 ed è tornato anche nella puntata del 27 maggio 2025. Ormai come fosse un padrone di casa, si è lasciato andare senza freni.

Dopo pochi minuti dall’inizio dell’intervista, Francesca Fagnani ha riferito al suo ospite una frase pronunciata da Marco Giampaolo, ex allenatore della Sampdoria, su Er Viperetta.

Massimo Ferrero e Francesca Fagnani

La risposta di Massimo Ferrero è stata: “Sono rancoroso come un dio del Vecchio Testamento? Se ero un dio avevo vinto, mica stavo qua… L’ha letta da qualche parte, non c’ha tutta st’intelligenza st’omo”.

A quel punto la conduttrice è scoppiata a ridere non riuscendo più a smettere per diversi secondi. Ferrero ha rincarato la dose: “T’ha preso la ridarella, andiamo in pubblicità o dobbiamo andare al bagno”.

Dopo un po’ Fagnani si è ricomposta e ha chiosato: “Ora mi riprendo… Siamo alla decima domanda, ne devo fare 90…”.

Cosa ha detto Massimo Ferrero a Belve

“Aho’, Fagnani ma chi ce tornava a fasse sbranà ancora da te”, ha detto subito Ferrero sedendosi sul divanetto.

Poi Er Viperetta si è lodato dicendo che “la gente è ‘nvidiosa, io so’ un maschio Scarface, so’ bello e uncino'”.

L’imprenditore ha anche rivelato che il suo sogno “era compramme la Roma“.

Andando più in profondità, il “Gatto di Testaccio” si è descritto come “un riccio, si me dai fastidio te puncico. So’ invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda”.

L’esperienza alla guida della Sampdoria

All’affermazione di Fagnani sui 7 anni di Ferrero alla guida della società ligure e sul fatto che sia stato “uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato”, Ferrero ha risposto che non è stata mai accettata la sua romanità.

“So’ andato via e gli ho detto ‘me rimpiangerete’ e mo’ me rimpiangono pe’ davero. I tifosi non sono i padroni delle squadre”, ha aggiunto.

“Ma lei gli aveva detto che il loro inno era brutto!”, lo ha provocato Fagnani e Ferrero ha ribattuto: “Beh, due p… Devi partire alla riscossa in campo, co’ quella noia ma come fai, voi mette quello della Roma??”.

L’arresto nel 2021

Non sono mancate domande sulla vicenda giudiziaria che lo ha portato all’arrestato nel 2021 e poi prosciolto.

“Hanno voluto fermarmi. Ero circondato de ladroni. Non ci credevo – ha rivelato – mi è crollato il mondo. Ai miei figli ho detto che era tutto un film”.

Sul soggiorno in prigione ha confessato: “A 70 anni sono stato in carcere per 14 giorni. Non ci credevo, ho cominciato a crederci dopo 7/8 giorni. Ti crolla il mondo. L’ho sentita come un’ingiustizia”.

Nella stessa vicenda è stata coinvolta anche la figlia Vanessa e alla domanda se si sia sentito responsabile per lei, Ferrero ha risposto di no “perché non sono responsabile delle cazzate degli altri”. E ancora: “Mi sento responsabile di un bambino, non di una che ha 50 anni”.

Invece sul ruolo di padre, l’imprenditore si è dato un cinque “perché sono troppo permissivo. I miei figli sono la mia vita. Vorrei che studiassero. Adesso devo ripartire perché ho due ragazzini e devo lasciargli qualcosa. Gli altri hanno avuto tutto”.

La droga

Ferrero ritiene di essere “ingombrante perché dico quello che penso e la verità fa male“. Poi si è passati alla classica domanda su “quali sono state le sue trasgressioni”.

La risposta di Er Viperetta è stata netta: “Tutte. Voi sape’ se me so’ drogato? 50 anni fa, me so’ fatto un tè con dentro un’erbetta. Ho riso e camminato pe’ tutta la notte”.