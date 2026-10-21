Massimo Garavaglia sfiderà Salvini per la segreteria al Congresso della Lega con voto segreto, chi lo appoggia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Garavaglia, dopo aver lanciato la sfida a Matteo Salvini per la guida della Lega, ha raccolto le firme necessarie per presentare la sua candidatura alla segreteria al Congresso del Carroccio. Tra gli 80 nomi che sostengono Massimo Garavaglia c’è anche quello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il voto avverrà in modalità segreta.

Garavaglia ha raccolto le firme per la sua candidatura

Massimo Garavaglia è uno dei candidati al Congresso straordinario della Lega, in programma il 24 e 25 ottobre.

Il senatore del Carroccio, come riportato dal Corriere della Sera, è riuscito a raccogliere più delle 80 firme richieste per candidarsi alla guida del partito. La conta precisa è prevista nelle prossime ore.

Chi sostiene Massimo Garavaglia

Tra i sostenitori che più si sono esposti in favore del senatore Massimo Garavaglia, già ministro del Turismo nel governo guidato da Mario Draghi, spiccano i “lombardi”: su tutti il segretario regionale (e capogruppo al Senato) Massimiliano Romeo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (secondo ANSA tra le 80 firme per Garavaglia c’è la sua) e gli assessori regionali Massimo Sertori e Claudia Terzi.

“Molto più tiepido”, se non quasi “inesistente”, stando alla ricostruzione del quotidiano, è stato l’appoggio arrivato dal Veneto (dove hanno trionfato gli “astenuti”), dal Friuli-Venezia Giulia e dal Piemonte (dove, però, ha firmato Gianna Gancia, moglie di Roberto Calderoli).

Segreteria Lega: il voto sarà segreto

Il Congresso straordinario della Lega è in programma il 24 e 25 ottobre all’Allianz MiCo Arena di Milano.

I leghisti sono chiamati all’elezione del segretario federale e alla definizione della linea politica e programmatica del movimento guidato dal 2013 Matteo Salvini.

Sarà una sfida a due tra Matteo Salvini e Massimo Garavaglia e il voto sarà segreto.

Proprio quest’ultimo aspetto, in base a quanto riferito dal Corriere della Sera, “preoccuperebbe” Salvini e i suoi “fedelissimi”.

La polemica di Claudio Borghi

Il senatore Claudio Borghi ha commentato su X la notizia del raggiungimento da parte di Garavaglia delle firme necessarie per candidarsi a nuovo segretario della Lega.

Il suo messaggio polemico: “Quindi suppongo che quello che fino a ieri per qualcuno era il ‘congresso farsa’ magicamente adesso si trasforma nel congresso verissimo (come è sempre stato)”.

La reazione di Matteo Salvini

Matteo Salvini, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza a Milano, ha dichiarato che quella con Garavaglia “non è una sfida“, bensì “un confronto“.

Il leader della Lega ha aggiunto: “Il Congresso l’ho convocato apposta: dopo mesi di polemiche giornalistiche, finalmente si ascolteranno idee e proposte”.

A chi gli ha chiesto se si creerà una corrente all’interno del partito, Salvini ha risposto: ”No, no, non sono mai esistite le correnti in Lega, mai esisteranno”.

Alla domanda se possa contare al Congresso su un’ampia maggioranza, il segretario dimissionario e ricandidato ha risposto: “Non mi sostituisco al libero voto dei 706 delegati che verranno da tutta Italia”.

Le parole di Garavaglia sulla candidatura e il primo commento di Salvini

Annunciando la sua candidatura, nei giorni scorsi Massimo Garavaglia aveva dichiarato: “La Lega è la Lega, non è di estrema destra. Siamo federalisti e siamo il partito dei territori”.

Matteo Salvini aveva commentato: “Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte, porta idee e presenta mozioni. Quindi bene, più gente c’è che porta idee e meglio è“.