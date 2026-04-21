Massimo Giannini contro La Russa per la frase sul 25 aprile, "ha smesso di vergognarsi di essere fascista"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il giornalista Massimo Giannini, ospite da Giovanni Floris a diMartedì su La7, ha attaccato frontalmente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in vista del 25 aprile ha dichiarato che renderebbe omaggio anche ai caduti della Repubblica di Salò. Per La Russa si tratta di un gesto di pacificazione, mentre Giannini ci vede la rivendicazione delle radici politiche.

Ignazio La Russa sul 25 aprile

“Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana“.

Così ha replicato il presidente del Senato a margine dell’apertura del Salone del Mobile, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se festeggerà il 25 aprile.

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“Ci andavo in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa. E lo rifarei”, ha concluso La Russa.

Giannini attacca La Russa

Le parole di Ignazio Benito La Russa non sono piaciute a Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e già direttore de La Stampa, nonché fra i più noti opinionisti televisivi di area progressista.

“Una battuta, quella che abbiamo appena sentito dalla seconda carica dello Stato” che è arrivata “lo ricordiamo ancora per la milionesima volta, a pochi giorni dalla festa della liberazione dal fascismo”, ha commentato Giannini.

Che ha aggiunto: “Ripeterei qui quello che diceva spesso in questo tuo studio Piercamillo Davigo a proposito di Tangentopoli. Lui usava questa formula: non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi. Allora, fatta la proporzione, io oggi dico e ripeto al La Russa e a tutta la allegra congrega meloniana: non hanno smesso di essere fascisti, hanno solo smesso di vergognarsene“.

La Russa e il busto di Mussolini

Tempo fa, La Russa finì al centro delle polemiche per la storia del famoso busto di Mussolini lasciatogli in eredità dal padre.

“Il busto del Duce? Non lo butterò mai, è un regalo di mio padre”, disse parlando ad un convegno a Palazzo Giustiniani a Roma nel febbraio 2023.

Tempo dopo, però, forse anche per smorzare le polemiche, il busto del Duce lasciò la dimora di La Russa: “Non mi pento di aver conservato questi oggetti a casa. Che avrei dovuto fare? Gettare via un regalo di mio padre? Alla fine, ho deciso di darlo a mia sorella“, disse nell’aprile del 2024.