Massimo Giletti a Posillipo, "ho visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre pranzavo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Giletti ha raccontato di aver visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre si trovava a Posillipo, a Napoli. Il celebre conduttore televisivo, che ha lamentato anche l'”assenza di controllo” sulle spiagge, ha lanciato un appello: “Bisogna intervenire prima che possa avvenire una tragedia”.

Il racconto di Massimo Giletti sul ragazzo col machete a Posillipo

Massimo Giletti è stato a Napoli nella giornata di domenica 19 aprile e ha raccontato cosa ha visto al quotidiano Il Mattino.

Mentre mangiava a pranzo in un locale in zona Posillipo, l’attenzione del conduttore tv è stata catturata da un ragazzo. Il suo racconto: “Ho visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino e mostrarlo fiero agli amici. Come a dire: ‘Guardate di cosa sono capace‘. Il cameriere del ristorante, intanto, mi ha detto: ‘Sono arrivati i vandali‘”.

ANSA

Lo sfogo di Massimo Giletti: “Si vuole aspettare una tragedia? Anche in mare non c’era nessun controllo. E in acqua c’erano anche tanti bambini. Servono servizi igienici e un sistema di tutela dell’ambiente e dei bagnanti”.

Giletti ha poi ribadito l’appello: “Bisogna intervenire prima che possa avvenire una tragedia“.

L’allarme lanciato da Massimo Giletti a Posillipo

Nel corso dell’intervista, Massimo Giletti ha raccontato ancora: “Domenica era tutto pieno. Una miriade di persone ma nessun lido aperto. E nessun lettino o ombrellone disponibile”.

E poi: “Mi ha colpito l’assenza di qualsiasi tipo di controllo. A parte l’inciviltà di persone che buttavano ovunque rifiuti, carta e plastica, non ho visto neppure un vigile urbano. Nessuno che fosse incaricato, a nessun titolo, della sicurezza dei bagnanti”.

Secondo il conduttore tv, questa situazione “favorisce l’illegalità“.

Il video di Massimo Giletti da Posillipo su Instagram

Massimo Giletti è anche apparso in un video pubblicato su Instagram dall’avvocato e imprenditore Enrico Schettino. Nella didascalia del post si legge: “Molte spiagge di Napoli e d’Italia sono in balia dei bandi. Il risultato? Migliaia di persone distese sulle asciugamani, senza servizi ne sicurezza. Che ne pensate?”.

Nel filmato, il conduttore tv ha ironizzato sui ritardi legati alle concessioni balneari (“Magari il prossimo anno…”).

Poi, mettendo da parte l’ironia, ha ribadito: “La cosa incredibile, che è anche preoccupante, è questa: ma se succede qualcosa, come una rissa, o se qualcuno ha problemi in mare, chi interviene? Bagnini non ce ne sono, i vigili urbani li avete visti?”.