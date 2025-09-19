Massimo Giletti condannato per diffamazione ai danni della famiglia del forestale siciliano, cosa disse in tv

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arrivata la condanna per Massimo Giletti dopo aver detto in tv che un operaio forestale siciliano era esponente di una famiglia mafiosa. Il conduttore dovrà pagare il risarcimento danni, insieme ai responsabili Rai, per la diffamazione a mezzo televisivo contro Giuseppe Campanella, che il giornalista associò erroneamente all’omonima famiglia appartenente a Cosa nostra.

La diffamazione in tv

L’episodio è avvenuto durante la trasmissione L’Arena del 15 maggio 2016 su Rai 1, a tema dei lavoratori stagionali forestali in servizio tra il personale della Regione Sicilia.

Nel corso della trasmissione, Massimo Giletti etichettò l’operaio di Pioppo, frazione del comune di Monreale, nel Palermitano, come componente della famiglia mafiosa dei Campanella. Un semplice caso di omonimia che indusse il giornalista all’errore, facendo infuriare i parenti del lavoratore.

ANSA

Il conduttore Tv Massimo Giletti

La causa dei familiari

In seguito all’intervento dei legali dei familiari del forestale, il presentatore si scusò pubblicamente riconoscendo la svista per colpa di informazioni inadeguate. Ma l’ammissione non fu sufficiente.

Tramite i rappresentanti legali, la famiglia di Giuseppe Campanella, decise di fare causa per diffamazione a Giletti, in solido con il direttore responsabile della trasmissione televisiva e con il direttore di Rai 1.

Con la sentenza del giudice civile del tribunale di Palermo, il conduttore e i dirigenti di Rai 1 furono condannati a risarcire tutti i familiari dell’operaio, i quali avevano presentato in tribunale i certificati del casellario giudiziale per dimostrare la propria estraneità a qualsiasi contesto criminale e di essere incensurati.

La condanna a Massimo Giletti

La condanna per diffamazione del giudice monocratico è stata confermata dalla prima sezione civile d’appello di Palermo nei confronti di Massimo Giletti e in solido contro la Rai, che dovranno dunque risarcire i familiari di Campanella.

Questo il commento dei legali, riportato dal Giornale di Sicilia:

“La Corte di appello ha affermato il principio che il conduttore e i vertici della rete televisiva hanno l’obbligo di una rigorosa verifica delle fonti”.