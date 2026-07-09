Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci dopo il caso Valter Lavitola, "penso che ci sarà un colpo di scena"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Massimo Giletti ha detto la sua sul caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci e dell’indagine su Valter Lavitola. Intervistato durante il Festival del Libro Possibile a Polignano a Mare, Giletti si è detto perplesso dalle parole di Ranucci sul rapporto di amicizia con Lavitola, dicendo che per lui “l’amicizia è sacra”. Inoltre, il giornalista ha detto che, conoscendo bene la vicenda dell’attentato, si aspetta “un colpo di scena sulle motivazioni”.

Giletti commenta le parole di Ranucci su Lavitola

Massimo Giletti ha parlato da Polignano a Mare, nel corso del Festival del Libro Possibile, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Parlando di Ranucci, Giletti ha detto di essersi rimasto spiazzato perché “vedo su un giornale che lui ha detto delle cose su di me, e poi personalmente mi dice che non sono vere”.

Il conduttore de Lo Stato delle Cose ha parlato della vicenda Lavitola, ricordando che quest’ultimo era molto legato a Dell’Utri che, a sua volta, diceva “Giletti deve essere fermato perché è pericoloso”.

ANSA

Giletti: “Conosco bene la vicenda e mi aspetto un colpo di scena”

“Quando ho sentito Sigfrido Ranucci parlare di amicizia con Lavitola, mi sono un po’ stranito, perché io penso: nella nostra vita, uno, due, tre, quanti sono gli amici? Quattro, cinque? E uno che hai conosciuto nel 2019, che è una fonte che ti dà notizie, per carità, va bene. Però su questo punto la vedo diversamente da Sigfrido, perché con certe persone io non avrei nulla da spartire”, ha detto Giletti.

Il giornalista ha detto che per lui amicizia è una parola sacra e gli interesserebbe sapere come ha fatto Ranucci a stringere un rapporto così stretto con una persona di questo tipo.

Prima di salire sul palco, Giletti ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA sul caso Ranucci: “Io sono estremamente cauto, ricordo semplicemente che, come dice l’ordinanza, i criminali che hanno messo l’esplosivo sotto le macchine di Ranucci, li ho identificati io. Sono stato io a dire per la prima volta che erano su una 500 arrivata dalla Campania e che erano legati alla Camorra. In questa storia ci sono dentro da tempo e credo che tra poco ci sarà un colpo di scena molto delicato sulle vere motivazioni”.

Cos’ha detto Giletti sul giornalismo italiano

Nel corso dell’intervista con Chiocchi, Giletti ha anche parlato della sua carriera spiegando di non essere un giornalista “ideologico” e di non fare programmi per andare contro tutti “ma per la passione di farli e odio i sistemi che dividono tutti in buoni e i cattivi”.

“Nel giornalismo italiano -ha aggiunto – se uno sta da una parte è considerato bravissimo se sta da un’altra parte no… questo non mi piace”. Secondo Giletti, che quindi non ha parlato solamente del caso Ranucci-Lavitola, avere “numeri importanti” è un segno di libertà e di riconoscimento.

Parlando poi del caso Garlasco, Giletti ha ricordato di essersene occupato prima che tornasse al centro della scena mediatica e di essere rimasto colpito dalla violenza con cui Chiara è stata uccisa che “può fare solamente una persona che ha ottenuto un rifiuto o che aveva un desiderio di possesso”. Riguardo le voci su un possibile approdo alla conduzione di Chi l’ha visto? al posto di Federica Sciarelli, Giletti ha detto di essere disponibile, ma le trattative con la Rai sono ancora in corso.

Attentato a Ranucci, la stoccata su Instagram di Selvaggia Lucarelli

In una storia su Instagram, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla vicenda: “A ogni intervista che rilascia, dispiace dirlo, le parole di Ranucci rendono la vicenda ancora più ambigua”. Nello specifico, Lucarelli cita un’intervista rilasciata dal conduttore di Report al Corriere della Sera, nella quale dice che la scorsa estate aveva incontrato Lavitola almeno tre volte, spiegando di non sapere se durante quelle visite l’ex direttore dell’Avanti fosse accompagnato da altre persone.