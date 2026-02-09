Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul "giro gay", "Provo delusione umana profonda"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Lo Stato delle Cose” Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci, mostrando le chat complete fra il giornalista e Maria Rosaria Boccia sulla presunta “lobby gay” nel settore giornalistico italiano. Il conduttore ha parlato di “delusione personale” e ha difeso la propria professionalità, chiarendo che il problema non è l’orientamento sessuale ma l’idea di potere e di lobby nel giornalismo.

Massimo Giletti, l’attacco a Sigfrido Ranucci

Massimo Giletti ha aperto l’ultima puntata di “Lo Stato delle Cose” con un lungo e durissimo intervento dedicato a Sigfrido Ranucci, annunciando la decisione di rendere pubbliche le conversazioni integrali finite al centro della polemica per il caso “lobby gay”.

Una scelta che il conduttore ha definito necessaria, spiegando di aver mantenuto la parola data ai telespettatori: cercare documenti originali e mostrarli senza mediazioni.

Le chat con Maria Rosaria Boccia

Giletti ha ricostruito l’origine della vicenda partendo dalla figura di Maria Rosaria Boccia, rinviata a giudizio per stalking e altri reati nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Le chat sono quelle pubblicate dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, nelle quali comparirebbero riferimenti a una presunta “lobby” e alla sua presunta omosessualità, attribuiti a conversazioni tra Boccia e Sigfrido Ranucci.

Il conduttore ha raccontato di aver ricevuto da Ranucci, nei giorni precedenti, un messaggio privato in cui il giornalista di Report avrebbe negato l’autenticità o il significato attribuito a quelle chat, parlando di manipolazioni. Proprio per questo, ha spiegato Giletti, ha deciso di recuperare l’intero scambio e mostrarlo integralmente in trasmissione.

Durante la puntata sono stati letti messaggi datati 17 settembre 2024, in una sequenza temporale precisa, in cui vengono citati nomi noti del giornalismo e delle istituzioni, associati a un presunto “giro” descritto con espliciti riferimenti. Giletti viene definito nelle chat come “amico di Marco Mancini“, personalità importante dei servizi segreti, oltre che un personaggio “come Signorini”.

Giletti ha sottolineato come i messaggi risalgano ad anni precedenti l’esplosione del caso fra Corona e Signorini. Messaggi che appaiono inoltre consecutivi e coerenti tra loro, respingendo l’idea di estrapolazioni arbitrarie.

La delusione di Giletti

“Siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è veramente triste” ha commentato Giletti. “Io non riconosco questa libertà di informazione in quello che hai scritto, perché la libertà di informazione non è un venticello, non è una battuta”.

Il sentimento di delusione del conduttore verso Ranucci è forte. “Faccio fatica a non essere deluso da quello che leggo. Anche a pensare che tu mi hai mandato un messaggio dicendomi che non era vero nulla. Ora non sei solo tu l’unico giusto nel mondo, come non sono io l’unico giusto nel mondo”.

“Abbiamo entrambi tanti difetti” ha proseguito “però ripeto, dividersi in un momento così difficile del giornalismo dove aver la schiena dritta non è semplice.. .tu lo sai benissimo quanto sia difficile. Permettimi, che per me è una delusione umana profonda”.

Il conduttore ha poi definito irrilevante la questione dell’orientamento sessuale, ponendo invece l’accento su altro. “Siamo nel 2026 se c’è ancora qualcuno che pensa che uno si offenda perché viene definito omosessuale o usi la parola omosessuale… ma la lobby no, per esempio, perché la lobby vuol dire potere. Io quel potere l’ho sempre contrastato”.