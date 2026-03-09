Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca nel caso del bimbo col cuore bruciato, "non mi può mettere a tacere"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Caro De Luca, rimango interdetto”, e ancora: “Lei non può chiedere a me di tacere“. Così Massimo Giletti si rivolge all’ex Presidente della Campania Vincenzo De Luca in diretta dallo studio de Lo stato delle cose. Lo fa, il conduttore, per rispondere all’appello dell’ex governatore dopo la tragedia del piccolo Domenico Caliendo: in un video De Luca ha chiesto di “evitare derive mediatiche che si presentano in maniera strumentale, perfino sul piano politico”.

L’appello di Vincenzo De Luca

Dopo il tragico epilogo della vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di Nola (Napoli) morto dopo un trapianto fallito con un cuore bruciato, l’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rivolto un appello sui suoi canali social.

De Luca ha detto che “tutti abbiamo condiviso come nostro il dolore per la morte di questo bambino”.

ANSA

Quindi l’appello a “evitare derive mediatiche che si presentano in maniera strumentale”, comprese quelle “sul piano politico, rispetto ad una tragedia che ha colpito tutti quanti noi”.

Nella puntata di lunedì 9 marzo Massimo Giletti ha risposto a Vincenzo De Luca in diretta, e certamente l’ex presidente della Regione Campania risponderà in un prossimo comunicato.

La risposta di Massimo Giletti

Dopo aver mandato in onda il comunicato video di De Luca, Massimo Giletti ha chiesto di spostare l’inquadratura su Patrizia Mercolino, collegata con lo studio insieme all’avvocato Francesco Petruzzi.

“Noi ci scontriamo su molte cose”, ha detto il conduttore, che ha aggiunto: “Questo mi spiace perché la reputo anche una persona in gamba per certi versi”. Giletti non ha dato per scontato che De Luca si rivolgesse a lui, ma per fugare ogni dubbio gli ha comunque portato la sua replica: “Lei non deve parlare a me“, perché solo “la politica deve dare delle risposte a questa mamma”.

Cosa disse De Luca nel 2022

Giletti ha sottolineato che si parla di “57 giorni di agonia di Domenico senza che nessuno spiegasse a questa donna che cosa fosse successo”. Quindi l’appello di Giletti: “Lei non può chiedere a me di tacere, lei non può chiedere a questa donna di restare in silenzio“.

A quel punto il conduttore ha ricordato a De Luca cosa disse nel 2022, quando arrivarono diversi appelli di “persone trapiantate” che raccontavano che “qualcosa al Monaldi non andava bene” perché scarseggiavano i posti letto nel reparto di Terapia Intensiva. In un video comunicato dell’11 marzo di quell’anno, infatti, De Luca aveva denunciato “interventi sconcertanti” da parte di “una ventina di facinorosi entrati nell’ospedale” per protestare.

De Luca aveva descritto quegli eventi come “forme di camorrismo“, ma non per riferirsi alla criminalità organizzata, bensì a quegli “atteggiamenti di intimidazione, di uso di violenza per ottenere cose per le quali i facinorosi non hanno titolo neanche ad aprire bocca”.