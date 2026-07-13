Massimo Giletti e le rivelazioni sull'attentato a Ranucci, dal "nuovo personaggio" al dubbio: "Chi ha tradito"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In un post pubblicato su Instagram, Massimo Giletti è tornato a parlare dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Tra i dubbi espressi, il conduttore de Lo Stato delle Cose ha parlato di un “nuovo personaggio frequentatore del ristorante Cefalù”. Inoltre sul coinvolgimento di persone provenienti dalla Campania, si domanda come abbiano fatto a sapere che il giornalista fosse a Pomezia e quindi “chi ha tradito” Sigfrido Ranucci.

Massimo Giletti e l’attentato a Ranucci, i dubbi sul nuovo personaggio

Massimo Giletti ha analizzato alcuni elementi relativi all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia.

Queste le sue parole: “Oltre al coinvolgimento di Valter Lavitola, avrebbe recitato un ruolo importante in questa vicenda un altro personaggio”.

In merito a questa nuova figura, il conduttore spiega che si tratta di un frequentatore del ristorante di proprietà di Valter Lavitola.

Secondo Massimo Giletti “gli inquirenti si stanno domandando se il ruolo che ha recitato questo personaggio è un ruolo consapevole o inconsapevole.

Il nome di Corrado e i dettagli sul detonatore

Sempre su Instagram, il conduttore e giornalista ha parlato anche di un tale Corrado.

“Perché i criminali che hanno fatto l’attentato fanno continui riferimenti a questo nome? Lo usano come uno pseudonimo per fare riferimento a un personaggio del mondo della televisione? Oppure è il nome vero Corrado?”.

Inoltre, Massimo Giletti ha parlato anche del detonatore a miccia citato dall’ordinanza relativa all’attentato a Sigfrido Ranucci

“A miccia vuol dire che sono quelle tipo delle vecchie cave di miniera e quant’altro, a combustione lenta. Perché è importante? Perché è chiaro che chi ha fatto saltare in aria la macchina di Sigfrido Ranucci e di sua figlia stava controllando la situazione, quindi non voleva certamente fare una strage”, le parole del conduttore.

Poi ha analizzato le parole di Sigfrido Ranucci: “Nell’immediatezza dice che volevano ammazzare anche mia figlia, potevano fare una strage, e lo dice perché non sa con quale esplosivo fosse stato usato quella notte. Oggi, nel momento in cui sa che è coinvolto Lavitola e si dice sgomento per questo, essendo suo amico fraterno, dice “però sono convinto, che non volessero fare una strage””.

Massimo Giletti e il tradimento a Sigfrido Ranucci

Infine, Massimo Giletti ha esposto un’altra riflessione relativamente alla dinamica dell’attentato

“Chi è che quella notte sapeva che Sigfrido Ranucci sarebbe stato proprio nella sua casa di Pomezia? Perché non sempre si ferma a dormire in quella casa. Spesso è fuori, per lavoro, per altri motivi”.

Per Massimo Giletti “qualcuno ha avvisato questi uomini che arrivavano dalla Campania, quindi dovevano fare centinaia di chilometri e dovevano arrivare a colpo sicuro”.

E poi la domanda con cui chiude il video su Instagram: “Qualcuno gli ha dato un suggerimento, che si è rivelato poi esatto. E allora la domanda è, chi ha tradito?”.

Tra le ultime notizie, si sarebbe valutato il costo dell’attentato a Sigfrido Ranucci, mentre il giornalista ha risposto all’editoriale di Maurizio Belpietro.