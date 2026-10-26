Massimo Giletti replica a Fedez, "tu quella feccia la frequenti e non è un problema mio se trovo cose strane"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti replica in diretta a Fedez, che lo aveva accusato di “fare feccia”: in trasmissione mostra una foto del rapper con Rosiello e Alex Cologno, cita i legami con Luca Lucci e legge l’archiviazione della sua querela, in cui il gip riconosce il diritto di cronaca. La stoccata: “Posso fare feccia, ma l’importante è non frequentarla”.

La risposta di Massimo Giletti

Il botta e risposta annunciato fra Massimo Giletti e Fedez è andato in onda nella puntata di lunedì 26 ottobre di “Lo stato delle cose”, su Rai 3,

Nei giorni scorsi il rapper si era rifiutato di rispondere alle domande dell’inviato della trasmissione, e aveva attaccato frontalmente il conduttore. Secondo lui Giletti “fa feccia” e dovrebbe fare un esame di coscienza sulla propria deontologia.

“Se usassi le parole tue, Federico, dici che io faccio feccia, ti potrei rispondere magari così: che io posso far feccia, ma tu la feccia la frequenti” ha esordito, mostrando lo scatto che ritrae Fedez con due figure finite nell’inchiesta “Doppia Curva” sugli ultras di San Siro.

Chi c’è nella foto con Fedez

Si tratta di Christian Rosiello, ex guardia del corpo del cantante, e Islam Hagag, noto come Alex Cologno, considerato uno dei luogotenenti dell’ex capo della Curva Sud Luca Lucci. Secondo le cronache, quel viaggio risale a pochi giorni prima degli arresti di fine settembre 2024. Da qui l’affondo del conduttore: “Frequentazioni da cui non hai mai preso le distanze”.

“Non è un problema mio se faccio un’inchiesta sulla ‘ndrangheta e troviamo delle cose strane” ha aggiunto, ricordando le pendenze giudiziarie di Lucci, che ha definito “grande amico” di Fedez.

L’archiviazione della querela

La chiusura è dedicata all’archiviazione della querela per diffamazione ricevuta da Fedez. Oltre a Giletti, il cantante aveva querelato anche i giornalisti Moreno Pisto ed Enrico Lupino per i servizi trasmessi a marzo 2025 sui suoi rapporti con Lucci. Il gip di Milano Eliana Capursi, con un decreto del 26 maggio scorso, ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura e respinto l’opposizione del rapper.

Secondo il giudice, quei servizi rientravano nel diritto di cronaca e rispettavano i requisiti di verità, pertinenza e continenza, perché si fondavano sulle intercettazioni del procedimento a carico dell’ex capo ultrà.

In diretta Giletti ha letto alcuni passaggi del provvedimento. “L’esistenza di contatti tra i due soggetti è un dato incontestabile” ha sottolineato, spiegando inoltre che, per il gip, il fatto che i progetti d’affari tra i due non siano mai andati in porto non intacca il nucleo della notizia.

Va ricordato, per completezza, che Fedez non è mai stato indagato nell’inchiesta sulle curve, come lo stesso Giletti aveva rimarcato più volte in passato.