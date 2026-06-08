Massimo Giletti riparte da Rai 3 con lo speciale Mussolini e la vacanza sospetta di Churchill a Como

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Massimo Giletti torna in prima serata su Rai3 con uno speciale dedicato a Benito Mussolini e ai misteri che ancora circondano la sua morte. Al centro della docu-inchiesta anche il presunto carteggio con Winston Churchill e la controversa vacanza dell’ex premier britannico sul lago di Como nel 1945.

Giletti e lo speciale su Mussolini

Dopo la chiusura stagionale del programma Lo Stato delle Cose, accompagnata da polemiche e discussioni, Massimo Giletti torna a presidiare il lunedì sera di Rai3.

L’8 giugno va in onda “Mussolini – Le Verità Nascoste”, una docu-inchiesta che punta a fare luce su alcuni degli interrogativi più controversi legati alla figura del Duce e agli ultimi giorni della sua vita.

Come anticipato da Davide Maggio sul suo sito, lo speciale si concentra sulle circostanze della morte di Benito Mussolini, una vicenda che continua a suscitare dibattiti tra studiosi e ricercatori.

La vacanza sospetta di Churchill a Como

Tra le ipotesi analizzate nel corso della trasmissione c’è quella che chiama in causa Winston Churchill, il primo ministro britannico che, secondo alcune teorie, avrebbe avuto interesse a impedire la diffusione di informazioni potenzialmente compromettenti.

Al centro del racconto c’è, infatti, il presunto carteggio tra Churchill e Mussolini. Lettere che, secondo alcuni studiosi, avrebbero contenuto rivelazioni delicate sugli equilibri politici e diplomatici della Seconda Guerra Mondiale.

Documenti mai ritrovati e la cui esistenza continua ancora oggi ad alimentare interrogativi e ricostruzioni alternative della storia ufficiale.

Lo speciale si concentra su un viaggio compiuto da Churchill in Italia nel settembre del 1945: dopo aver guidato Londra alla vittoria nel conflitto ma aver perso le elezioni, l’ex premier trascorse un periodo di vacanza sul lago di Como, proprio nei luoghi che fecero da sfondo agli ultimi giorni di Mussolini.

Una coincidenza oppure il tentativo di recuperare documenti riservati? È una delle domande che la docu-inchiesta proverà ad approfondire.

Ospite la nipote del Duce

Sul tema Giletti coinvolti storici, giornalisti e studiosi di diversa formazione, come Gianni Oliva, Bruno Vespa, Mirella Serri, Roberto Festorazzi, Michele Santoro, Vittorio Fineschi, medico legale dell’Università Sapienza di Roma, la ricercatrice Valentina C. De Santis e Richard Toye della University of Exeter.

Presenti inoltre Edda Negri Mussolini, nipote del Duce, e Carlo Alberto Biggini, nipote dell’omonimo ministro dell’Educazione della Repubblica Sociale Italiana.

L’obiettivo dichiarato della trasmissione è quello di analizzare testimonianze, documenti e ricostruzioni storiche per offrire al pubblico un quadro il più possibile completo di una delle pagine più discusse della storia italiana.

Le parole di Giletti sul futuro in Rai

In attesa di conoscere il destino della prossima stagione televisiva, Massimo Giletti ha parlato anche del suo futuro professionale. Intervenendo a Un Giorno da Pecora su RaiRadio 1, il giornalista ha risposto a una domanda sui palinsesti Rai e sulla sua permanenza in azienda.

“Quando è la presentazione dei palinsesti? Il 3 luglio… un po’ prima speriamo di saperlo. Allo stato delle cose non lo sappiamo. Siamo fiduciosi, un paio d’anni di contratto e poi andiamo in pensione”, ha dichiarato il conduttore.

Parole che lasciano intendere come, almeno per il momento, non ci siano ancora certezze sui progetti che lo vedranno protagonista nella prossima stagione.