Massimo Giletti svela chi c'è dietro all'attentato a Sigfrido Ranucci: "Arrivati con la 500 dalla Campania"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti rivela nuovi dettagli sull’attentato a Sigfrido Ranucci: dietro ci sarebbe la camorra, come affermato in precedenza, mentre non sarebbe corretta la versione della Panda nera. Il mezzo usato dagli attentatori, secondo il conduttore, sarebbe una Fiat 500 partita dalla Campania. Proseguono le indagini per ricostruire l’accaduto.

La rivelazione di Massimo Giletti

Si aggiungono sviluppi sul caso dell’attentato ai danni del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. A rivelarli è stato Massimo Giletti durante l’ultima puntata del programma televisivo “Lo stato delle cose”, dove ha fornito ulteriori dettagli su una vicenda che nelle scorse settimane ha attirato grande attenzione mediatica.

Nel corso della trasmissione, Giletti ha ribadito quanto già anticipato in precedenza: secondo le informazioni raccolte dal suo team, dietro l’attentato del 16 ottobre ci sarebbe la camorra, escludendo quindi altre possibili piste investigative.

ANSA

Una ricostruzione che, come emerso anche da precedenti approfondimenti giornalistici, collocherebbe quindi l’origine dell’azione criminale in ambienti legati alla criminalità organizzata campana.

La precisazione sull’auto

La novità più rilevante riguarda l’auto utilizzata per compiere l’azione. Contrariamente a quanto riportato inizialmente da diversi organi di stampa, che parlavano di una Panda nera, Giletti ha corretto questa versione.

“Era stato detto che il mezzo con il quale le persone che avevano fatto l’attentato fossero arrivate quella sera a Pomezia fosse una Panda, una Panda nera. In realtà noi questa sera possiamo anticipare che in realtà l’auto è una 500”.

Secondo quanto dichiarato, il veicolo sarebbe partito dalla Campania e avrebbe trasportato più persone fino a Campo Ascolano, frazione litoranea del comune di Pomezia, dove risiede Ranucci. “È una 500 che è partita dalla Campania… è arrivata con un po’ di persone, hanno fatto l’operazione e poi sono tornati”.

L’attentato a Sigfrido Ranucci

L’atto intimidatorio, legato con ogni probabilità alle inchieste giornalistiche, ha visto l’interessamento da parte dell’Antimafia. Già nelle settimane precedenti, Giletti aveva sostenuto con decisione la pista della criminalità organizzata campana, parlando apertamente di un attentato riconducibile a uomini della camorra.

In particolare, si è fatto riferimento a collegamenti con ambienti legati anche a un settore specifico di un’azienda navale, indicato come possibile nodo centrale della vicenda.

L’ordigno era esploso nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025 davanti all’abitazione del conduttore di “Report”, distruggendo due auto e danneggiando la proprietà. L’evento non aveva provocato feriti, ma aveva prodotto un’ondata di solidarietà, in risposta alla preoccupazione per la sicurezza del giornalista e dei suoi familiari.