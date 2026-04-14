Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cancellate sette puntate de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Il programma di Rai 3 è finito nell’operazione di sfoltimento lanciata da Viale Mazzini che ha riguardato diverse trasmissioni della Tv pubblica. Il posto del giornalista torinese sarà preso da Monica Maggioni con NewsRoom, non senza attriti tra il conduttore e la rete.

L’ultima puntata de Lo Stato delle Cose

Giletti, infatti, non ha mancato di far trasparire la sua amarezza per la decisione di chiudere il programma, durante la puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda il 6 aprile.

“Noi non saremo in onda perché i programma che funzionano sapete che fine fanno…” ha detto in diretta lanciando una velata recriminazione nei confronti della Rai.

ANSA

La reazione della Rai alle parole di Massimo Giletti

Una frecciata che non è piaciuta ai vertici di Viale Mazzini: “Giletti è stato voluto e supportato anche quando all’inizio i risultati non sembravano sorridere – è stata la risposta del direttore dell’approfondimento Paolo Corsini – Dispiace quindi che utilizzi spazi del programma per esprimere rimostranze nei confronti dell’azienda per cui lavora”.

Nonostante nell’entourage di Massimo Giletti sia stata ammessa la grande libertà concessa dalla Rai, i collaboratori del conduttore hanno sottolineato a Il Fatto Quotidiano la delusione per la cancellazione di un programma con una media del 6,64% di share e oltre un milione di spettatori.

La sostituzione di Monica Maggioni

Numeri che avevano fatto sperare al giornalista di scampare ai tagli della rete, che hanno riguardato anche altri format di successo come Report e Presadiretta.

“Sembra che non si sia imparato niente dal caso De Martino della scorsa estate – hanno rimarcato dall’entourage di Giletti – se togli un programma di successo, fai un favore alla concorrenza, perché se uno spazio non lo riempi tu, lasci campo ad altri, che se lo prendono”.

Lo spazio del lunedì sera su Rai 3 lo riempirà intanto Monica Maggioni con il suo NewsRoom.

In quella che è diventata l’ultima puntata del 13 aprile, Giletti ha chiuso i battenti con un “in bocca al lupo, ad maiora, da lunedì prossimo ad Maggioni”.