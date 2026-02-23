Massimo Lopez torna con lo spot di Sip del 1994, ipotesi sequel a 32 anni di distanza nei giorni di Sanremo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è fermento intorno a Massimo Lopez e a un suo celebre spot per la Sip che è tornato in onda in queste ore. La pubblicità dell’allora unico gestore telefonico italiano è riapparsa in tv 32 anni dopo: si fa spazio l’ipotesi che possa esserci un sequel magari legato al Festival di Sanremo di cui Tim, erede di Sip, è sponsor.

Lo spot Sip di Massimo Lopez

Un vecchio spot del 1994 è andato in onda sulla Rai – ma anche su altre reti come Mediaset – nella serata di domenica 22 febbraio, alla vigilia di Sanremo e poco prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

Si tratta di una delle pubblicità più iconiche degli anni Novanta in cui un Massimo Lopez condannato a morte riesce a sfuggire al patibolo con un ingegnoso stratagemma: una telefonata.

Il ruolo di Tim e il legame con il Festival di Sanremo

Il fatto che il celebre spot sia ricomparso in questi giorni che anticipano la 76esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto sorgere sospetti in molti. È opportuno ricordare come Sip sia un marchio di proprietà di TIM S.p.A che è sponsor della kermesse canora e che quindi potrebbe sfruttare l’occasione di un evento di tale portata mediatica per proporre una versione aggiornata al 2026 della famosa pubblicità.

C’è anche chi ipotizza possibili sorprese, magari sul palco dell’Ariston, con lo stesso Massimo Lopez – oggi 74enne – che ha già più volte lavorato con Carlo Conti, presentatore del Festival.

La ricomparsa dello spot della Sip è stata accolta con emozione e fibrillazione sui social, tanto da diventare ben presto uno degli argomenti più discussi della serata. In tanti hanno fatto i complimenti a Tim per avere avuto l’idea di ripescare questo celebre spezzone e altrettanti hanno provato a ipotizzare come possa continuare lo spot oggi a 32 anni di distanza dalla sua prima messa in onda.

Cosa succede nella celebre pubblicità

Come detto, Massimo Lopez pubblicizzava la SIP, Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni. Un tempo unico gestore telefonico italiano, nel 1994 essa diventò Telecom Italia, fino ad assumere, nel 2015, la denominazione di TIM (Telecom Italia Mobile). Oggi Tim è tra gli sponsor principali del Festival di Sanremo la cui edizione per il 2026 è in partenza, motivo questo che ha spinto in molti a credere che la ricomparsa dello spot faccia parte di una strategia di marketing.

Trasmesso per la prima volta nel 1994, lo spot riprende Massimo Lopez, condannato a morte e intrappolato in un fortino davanti a un plotone di esecuzione, che, come suo ultimo desiderio, chiede di poter fare una telefonata. Da qui la chiacchierata con l’amico Mario finisce per dilatarsi in un tempo indefinito fino a coinvolgere un altro compagno di Lopez, Marco, con cui stare al telefono ancora a lungo. In questo modo Lopez riesce a sfuggire ai suoi aguzzini.

Ideata dall’agenzia Armando Testa, la campagna divenne subito un tormentone grazie anche al claim: “Una telefonata allunga la vita”. Fu girata alle Cave della Magliana con la regia di Alessandro d’Alatri e ottenne anche il Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award. Dello spot si sono avuti anche già dei sequel, fino al 1999.