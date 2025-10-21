Massimo Lovati a Falsissimo di Corona attacca Giorgia Meloni: "Traditrice", la frase sul saluto romano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno spinto il suo assistito Andrea Sempio, indagato per il caso di Garlasco, a revocargli l’incarico, l’avvocato Massimo Lovati rivede Fabrizio Corona. In una nuova intervista per il format Falsissimo il legale si lascia andare a una serie di dichiarazioni a ruota libera, tra cui attacchi e insulti a diverse persone, da Bruno Vespa fino alla premier Giorgia Meloni, che definisce una “traditrice”.

Massimo Lovati rivede Corona e insulta tutti

È online da lunedì sera l’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona con una nuova intervista all’avvocato Massimo Lovati.

Il primo colloquio tra i due non era andato benissimo per l’ex legale di Andrea Sempio.

Le sue dichiarazioni, largamente riprese dalla stampa, hanno indotto il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a revocargli l’incarico.

L’ex paparazzo è tornato da Lovati e nel corso dell’intervista l’avvocato ha rilasciato una serie di dichiarazioni senza peli sulla lingua, non solo sul caso di Garlasco.

Giorgia Meloni “traditrice”: la frase sul saluto romano

Nel nuovo faccia a faccia Corona ha chiesto a Lovati cosa pensa dei politici.

Tra questi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “una traditrice peggio di te”, ha detto Lovati all’ex paparazzo.

La presidente di Fratelli d’Italia “andava a fare il saluto romano vent’anni fa – ha aggiunto- e adesso fa il saluto del ca**o perché ha tradito tutti gli ideali della destra per cui ha ricevuto i voti”.

“Lei, La Russa e compagnia bella. Tutta gente da inceneritore”, ha detto ancora.

“Hanno abbandonato gli ideali del fascismo per governare, per essere schiavi di Trump, dell’Occidente e dell’Europa”.

Da Giletti a Vespa, i giudizi di Lovati sui conduttori tv

Dalla politica alla tv, Corona ha chiesto poi a Lovati dei giudizi sui conduttori dei programmi che si occupano di cronaca nera, dove lui è stato ospite in questi mesi per il caso di Garlasco.

Lovati ha risposto ancora una volta senza tanti giri di parole: “Giletti è emblematico, Nuzzi allineato, Milo Infante un pezzo di *****, Salvo Sottile è l’innominato”.

E ancora: “Federica Panicucci la mia amica del cuore, Eleonora Daniele è brava, Moreno è una donna eccezionale, Vespa è un c****”. “Adesso prendo un’altra querela”, aggiunge.

Sui programmi Lovati dice che quello condotto da Del Debbio è “il migliore in assoluto, mentre Ore 14 Sera è il peggior programma”.