Massimo Lovati a processo per diffamazione, "essere pentiti non significa nulla e ho chiesto scusa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Massimo Lovati è finito a processo per diffamazione presso il Tribunale di Milano: al centro ci sono alcune dichiarazioni rese dall’ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, e nello specifico sull’indagine del 2017. Lovati aveva parlato di una “macchinazione“, accusando anche l’allora pool difensivo di Stasi di un prelievo di Dna avvenuto “clandestinamente”. Lovati, che ricorda di essersi già scusato, sostiene di averlo fatto senza dolo e influenzato dalla concitazione del momento.

Massimo Lovati e il processo per diffamazione

Lovati è tornato sulla vicenda durante un’intervista con Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia.

“Se uno parla di macchinazione e non porta le prove, è diffamatorio”, ha tagliato corto il conduttore.

ANSA

“Ho capito – ha replicato Lovati – ma io non ho proferito quelle frasi a scopo diffamatorio. Sappiamo benissimo che i delitti per essere delitti, devono contenere l’elemento soggettivo del dolo, cioè la volontà e la coscienza di diffamare”.

E ancora: “In questo caso io non ho voluto dire… a parte che era un momento concitato, perché io, preso dalla foga difensiva, appena fuori dalla caserma dei Carabinieri di Milano, c’erano cento giornalisti intorno…”.

Nel processo per diffamazione tra Lovati e lo Studio Giarda non testimonierà Andrea Sempio.

Le scuse di Lovati

Al conduttore che domandava a Lovati se fosse pentito, il diretto interessato ha replicato in questi termini: “Ormai essere pentiti non significa nulla”. E poi: “Ho già chiesto scusa perché si sono sentiti diffamati, cosa che io non volevo”.

Nuzzi ha poi chiesto conto a Lovati di alcune sue affermazioni pronunciate in tv prima dell’estate: “Lei diceva, adesso aspettate, in autunno tirerò fuori le carte”.

È possibile che Lovati sveli le sue carte nel corso del processo di Milano: “Infatti, nel corso di questo processo che è cominciato stamattina, avrei potuto spiegare di che cosa volevo parlare, di che cosa volevo discutere e di che cosa volevo chiarire”.

Massimo Lovati su Andrea Sempio

Poi una previsione sull’indagine che vede coinvolto il suo ex assistito, Andrea Sempio: “Questa indagine del 2025 che vede indagato Sempio non potrà proseguire se non dopo che si sia deciso il processo di revisione di Alberto Stasi. Questo è pacifico”.

E ancora: “Non si può processare una persona quando c’è già un condannato per lo stesso fatto”.