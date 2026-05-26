Massimo Lovati a processo per diffamazione, lo studio Giarda che difese Stasi chiede 116 mila euro di danni

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Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione nei confronti dello studio Giarda il prossimo 14 settembre. All’ex avvocato di Andrea Sempio sono stati chiesti 116 mila euro di danni dagli ex avvocati di Alberto Stasi per “dichiarazioni gravemente diffamatorie” rilasciate nel 2025. Respinta la richiesta del legale di sospendere il processo e attendere gli sviluppi della vicenda del delitto di Garlasco.

Massimo Lovati a processo

Dopo l’udienza predibattimentale, la giudice della terza penale di Milano ha deciso che il processo a carico di Lovati inizierà il 14 settembre. A portarlo in tribunale sono i colleghi dello studio Giarda, Enrico e Fabio Giarda, figli del professor Angelo Giarda, morto nel 2021, che sono parti civili e che, dopo le dichiarazioni dell’ex avvocato di Andrea Sempio, chiedono un risarcimento per danni morali e di immagine da 116mila euro.

Assistito da Fabrizio Gallo, Lovati aveva affermato, in una conferenza stampa del 13 marzo 2025, che la prima inchiesta a carico dell’allora suo assistito Sempio era il “risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda” e che era stata “organizzata una manipolazione dagli investigatori dello Studio per il prelievo del Dna al nuovo imputato per la morte di Chiara Poggi.

In tribunale per diffamazione

“Siamo soddisfatti che si apra il processo penale per diffamazione per tutelare la nostra reputazione e quella di nostro padre. L’udienza è andata come doveva andare, non c’erano i presupposti per una sospensione. Era una richiesta completamente priva di valore giuridico”, hanno spiegato i legali Fabio e Enrico Giarda dell’omonimo studio legale che ha difeso per cinque processi Alberto Stasi poi unico condannato, a 16 anni, per la morte della ragazza nel 2007.

“Noi siamo sempre stati convinti dell’innocenza di Stasi, mi auguro che vada in porto la revisione“, ha aggiunto Enrico Giarda. Già in passato lo studio Giarda provò a far passare la revisione del processo puntando il dito contro Andrea Sempio. “Dopo dieci anni, ci fa onore. Abbiamo sempre creduto all’innocenza di Alberto e a maggior ragione nella revisione. Di questa indagine non abbiamo letto le carte e non parliamo, a differenza di altri”, chiosa Fabio Giarda.

Lo studio Giarda ha denunciato Lovati e Fabrizio Corona anche a Pavia: “Attendiamo ancora la data”, hanno aggiunto i legali in merito.

Respinta la richiesta di sospensione

Non è andato a buon fine, quindi, il tentativo dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Lovati, di provare a chiedere la sospensione di questo procedimento, in attesa che si definisse quello a carico di Sempio.

Nella giornata precedente all’udienza, parlando a La7, Gallo aveva annunciato le sue intenzioni: “Per dimostrare se si è trattato davvero di una macchinazione bisogna aspettare il processo su Andrea Sempio”, aveva spiegato il legale, sostenendo che eventuali elementi emersi nel nuovo filone d’indagine avrebbero potuto incidere anche sul procedimento contro Lovati.

Il no alla sospensione del processo non ha sorpreso l’ex difensore di Sempio. “Me lo aspettavo, è un percorso obbligato, non avendo io chiesto riti alternativi”, ha detto Lovati. Lo stesso avvocato, prima dell’udienza in Tribunale a Milano e come riportato da LaPresse, aveva ribadito la sua linea: “Io non patteggio, non chiedo la messa alla prova”, aveva detto.

Perché Lovati andrà a processo: cosa aveva detto

Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, andrà quindi a processo per diffamazione dopo alcune frasi pronunciate fuori dalla Caserma Montebello di via Monti del Comando Legione carabinieri Lombardia.

In quest’occasione – era il marzo del 2025 – aveva detto che l”istruttoria del 2017 su Sempio era stata frutto di una manipolazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi” e che questi avrebbero “clandestinamente prelevato il Dna al mio assistito” nel 2016. Dopo le sue parole, era stato querelato da Enrico e Fabio Giarda, figli dello storico difensore di Alberto Stasi, Angelo Giarda. Inoltre, al 73enne sono state contestate diverse affermazioni rese davanti ad altri media.

L’avvocato è reduce anche dalla sua prima avventura politica. Candidatosi a sindaco alle elezioni comunali di Vigevano con la lista Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo, è arrivato ultimo, conquistando meno di 200 voti. A La7 ha commentato così la sconfitta: “Il mio pronostico era quello di arrivare ultimo: ci ho azzeccato”.