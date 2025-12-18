Massimo Lovati attacca Alberto Stasi presente all'incidente probatorio di Garlasco, perché "è fuori luogo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Massimo Lovati ha attaccato Alberto Stasi per essersi presentato di persona all’incidente probatorio per il caso del delitto di Garlasco, andato in scena nella giornata di giovedì 18 dicembre. Per l’ex difensore di Andrea Sempio, la presenza dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato per l’assassinio della ragazza, è stata “fuori luogo”.

Massimo Lovati contro Alberto Stasi

Sono giorni decisivi per il prosieguo del nuovo filone sul caso Garlasco. Giovedì 18 dicembre è stata la data in cui si è svolto, al Tribunale di Pavia, l’incidente probatorio a cui ha assistito, a sorpresa, anche Alberto Stasi.

Entrato coi suoi legali senza rilasciare dichiarazioni, la sua decisione di presentarsi è stata criticata da Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, indagato ora per aver concorso nell’uccisione della sorella del suo amico Marco.

Alberto Stasi all’uscita dal Tribunale di Pavia

L’attacco

Intervenuto su La 7 a “Ignoto X“, Massimo Lovati ha attaccato Alberto Stasi. Pur non pronunciandosi sull’incidente probatorio in sé, l’avvocato penalista ha voluto commentare così la presenza in aula dell’unico condannato in via definitiva per il delitto del 2007.

“Non metto lingua sul fatto che Stasi potesse o meno partecipare, seppur passivamente, a quest’udienza. L’unico commento che mi sento di dover fare è porre l’indice su questa spettacolarizzazione che si è compiuta stamane”, dice il legale.

“La presenza di Stasi è come la stella di Natale: l’albero era completato, mancava la stella di Natale e l’abbiamo opposta. Trattasi di una spettacolarizzazione che, secondo me, è fuori dal senso comune di intendere le cose. È fuori luogo“, ha chiosato.

Com’è andato l’incidente probatorio sul caso Garlasco

L’incidente probatorio è servito per acquisire come prova le analisi sulle tracce di dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e ritenute non attribuibili nel 2014 ma definite poi compatibili con quelle di Andrea Sempio dal perito di parte della procura.

L’udienza del 18 dicembre ha concluso l’incidente probatorio. La genetista che ha svolto la perizia, Denise Albani, ha risposto alle domande di pm e avvocati e quello che è risultato dalla discussione entrerà come prova in un eventuale processo a carico di Sempio.

Sia gli avvocati di Alberto Stasi che quelli di Andrea Sempio si sono detti soddisfatti dello svolgimento dell’incidente probatorio. I primi hanno affermato che la perizia esclude che le tracce siano del condannato. I secondi hanno spiegato che è stata chiarita la posizione dell’indagato.

Cosa hanno detto gli avvocati

Come detto, Alberto Stasi ha preferito non parlare. “Abbiate pazienza, così non andiamo da nessuna parte”, ha detto, facendosi largo tra i cronisti. Hanno parlato invece i suoi legali. Giada Bocellari ha detto: “Questa è una giornata importante: sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente è arrivata la perizia. Era importante per Alberto Stasi esserci in questo momento, lui ha sempre partecipato al suo processo, è sempre stato presente a tutte le udienze e ci teneva ad esserci. Questa giornata ha un significato particolare per la difesa e per lui in prima persona perché la vita è la sua”. Le ha fatto eco Antonio De Rensis, l’altro legale: “Voleva esserci perché lo riguarda e il Tribunale della Sorveglianza lo ha concesso chiedendo però non di parlare”

Assente invece Andrea Sempio. Angela Taccia, sua legale, ha spiegato come sarebbe potuto venire con un’autorizzazione ma anche che la sua presenza sarebbe stata inutile e indifferente perché non avrebbe potuto comunque parlare.

Della questione ha parlato anche l’altro suo avvocato, Liborio Cataliotti: “Confesso che non mi aspettavo oggi la presenza di Alberto Stasi. Però non mi sono opposto, perché si è trattato di una presenza, sia pur passiva, di chi è interessato all’espletamento della prova. Non mi sembrava potessero esserci controindicazioni alla sua presenza. Sempio non sarebbe stato interrogato, così come non lo è stato Stasi, e non avrebbe avuto diritto di parola, così come non l’ha avuta Stasi. Si è trattato di un’udienza tecnico-scientifica. Era inutile la presenza del nostro assistito, anche per non esporlo alle telecamere”.