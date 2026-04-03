Massimo Lovati candidato sindaco a Vigevano, smentito l'abbandono dell'avvocatura: "Non lascio, poi chissà"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Lovati si candida a sindaco ma non lascia l’avvocatura. L’ex storico legale di Andrea Sempio è tornato alla ribalta annunciando la sua corsa alla carica di primo cittadino di Vigevano, comune del Pavese vicino Garlasco, negando però di avere intenzione di lasciare la professione.

La corsa a sindaco di Massimo Lovati

Lovati ha lanciato la sua candidatura alle elezioni a sindaco della sua Vigevano in un’intervista al Corriere della Sera, correndo nelle file del partito Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo.

“Non ho sposato un’idea. Mi piacciono le sue. Per esempio che bisognerebbe uscire da Europa e Nato. E poi anche lui è cambiato” ha detto il legale spiegando la scelta e affermando di aver accettato di scendere in politica per curiosità.

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La smentita

Alla domanda se la nuova carriera lo porterà ad abbandonare l’avvocatura, Lovati ha però risposto: “Non ci penso nemmeno”.

Una precisazione che l’avvocato ha ribadito anche in collegamento con Mattino Cinque, smentendo quanto detto nella stessa trasmissione dal suo legale Fabrizio Gallo: “Lovati vuole chiudere col passato, vuole rilasciare la toga” aveva affermato l’avvocato, anticipando la decisione del suo assistito a causa delle “minacce, le varie cose in tv… Vuole occuparsi di altro. Vuole dedicarsi alla sua città e vuole fare il sindaco della sua città”.

La decisione sulla carriera da avvocato

Incalzato sul tema dalla conduttrice Federica Panicucci, Massimo Lovati ha risposto così sulle ipotesi di lasciare la sua decennale carriera forense:

“Per il momento assolutamente no” ha chiarito, aggiungendo “siccome le cose cambiano, si rivaluteranno”.